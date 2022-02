PICDUMP 403 – möge die Geschmacksverstauchung beginnen!

Lina Selmani Folgen

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Rumpelpilzli

Welche Motive wünschst du dir?

Nur violett, aber so, dass es so gar nicht zum watson-violett passt



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Es beisst und brennt in den Augen



Et voilà:

bild: watson

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibt's hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Was letzte ernstgemeinte Anfrage?

via reddit/wasletztepreis



Was macht eigentlich Harold so?

via userinput



«Was ist? Hast du kein eigenes Buch?»

Weisch no?

via userinput

Buh!

via userinput

Aber nöd soooo!

via userinput

Was letzte ehrliche Beschreibung?

via reddit/wasletztepreis



Aus der Kategorie: Dinge, die mir mein Vater via WhatsApp schickt.

via userinput

Es ist nicht das, wonach es aussieht!

via userinput

👍

Ups.

via userinput

Es ist nicht falsch. ¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Auch das zählt zu etwas vorhaben.

Kurze Verwirrung für zwischendurch:

via userinput

😬

Dinge, über die man halt so nachdenkt, bevor man einschläft. 🤷‍♀️

Wenn du morgens schon dran denkst, wie du abends wieder endlich ins Bett kannst:

«DaS WeRdE iCh AuCh NiE pRoBiErEn!!!»

PS:

via userinput

Und es wird nur noch schlimmer ...

Damit wir auch heute was gelernt haben:

So viele gute Möglichkeiten ... 🤔

Willst du dich alt fühlen? Ta-da:

via userinput

Amen.

Es ist, wie es ist.

Währenddessen: Nachbarn unter sich ...

Auf die Nachbarschaft!

via userinput

Wenn du an alte Zeiten denkst, wirst du da manchmal auch ein bisschen ...

via userinput



Hat jemand «Flachwitz» gerufen? Ok:

via userinput

Du willst noch einen??? Ok.

via userinput



Wenn du eigentlich einen Spaziergang machen wolltest, aber ... Nein.

via userinput

«Hoi» – «Hoi»

Guguseli!

via userinput

Wenn du jemanden streiten hörst:

via userinput

Damit wir heute noch mehr gelernt haben:

via reddit/ich_iel



Und es war auch noch genug Zeit, um diesen Zettel zu schreiben:

via reddit/ich_iel

Lifehack für zwischendurch:

via userinput



Und was ist dein Kind?

via reddit/ich_iel

Tschuligum.

via twitter/asiancrackbaby

Pro-Trick:

Adios.

Wenn es noch kein Meme dazu gibt, ist es noch nicht passiert:

via userinput

«Iiiiich? Nö.»

via userinput

Tricks, die man sich ab 30 aneignet:

via userinput

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Währenddessen ... Katzen:

via userinput

Wenn du endlich rausfindest, wer für all deine Probleme wirklich verantwortlich ist ...

via userinput

Mic-Check, one two, one two

via userinput

😬

via userinput

Währenddessen beim Online-Dating:

via userinput

Zum Abschluss: *Perfekte* Bilder ☺️

via reddit/oddlysatisfying

☺️

via reddit/oddlysatisfying

☺️

via reddit/oddlysatisfying

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Arbre du Ténéré

Der Arbre du Ténéré (frz. «Baum der Ténéré») ist ein wichtiger Orientierungspunkt im Südwesten der Ténéré-Wüste in Niger. Der Arbre du Ténéré war eine Schirmakazie, die als isoliertester Baum der Erde galt – angeblich der einzige in einem Umkreis von 400 Kilometern, andere Angaben nennen 150 km.

Die Akazie wurde 1973 von einem – angeblich betrunkenen – Lkw-Fahrer umgefahren. Die Zerstörung des Baums wurde im November 1973 von Teilnehmern der Rallye Raid Afrique entdeckt. Der damalige Leutnant und spätere Staatspräsident Ali Saibou brachte die Überreste des Arbre du Ténéré am 8. November 1973 in einem Militärtransporter nach Niamey ins Nigrische Nationalmuseum, wo sie seit 1977 in einem eigenen Pavillon ausgestellt sind.

(Stell dir vor, es hat im Umkreis von einer Zillion Kilometer nur einen einzigen Baum – und du fährst rein .......)

Die Überreste des alten Arbre du Ténéré. bild: shutterstock

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...