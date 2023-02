Picdump #23 – willkommen zurück in der Realität

Salü zämu! («Hallo zusammen» auf Walliserdeutsch)

Weder Jubilar noch eine Schnapszahl in dieser PiDi-Ausgabe – willkommen zurück in der Realität. Davon lassen wir uns aber nicht im Geringsten die Laune vermiesen, im Gegenteil. Wir sind hier wegen der Memes und davon gibt es heute wieder einige. Also lehnt euch zurück und geniesst!

Aber zuerst noch zum Titelbild:

Die Idee kam von:

alterverwalter666



Das sollte das Titelbild beinhalten:

2 Fliegen tanzen Tango vor einem Haufen Scheisse

Und so soll das Werk heissen:

Symphonie der Verstopfung



Und hier ist es:

Bild: watson / material: shutterstock

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



«Das war mal eine Geldverschwendung.»



«Meine Freundin fragte mich, was ich zum Abendessen wolle, also sagte ich ‹Überrasche mich!›. Das ist nicht das, was ich erwartet hatte.»

«Kylie Jenner ist die Ariel, die wir alle verdient haben.»

«Es gibt bereits genug Plastik im Meer.»



«Zieht eure Streifen hoch!»

«Wenn der Mensch, den du essen wirst, anfängt zu rennen.»

«Ich habe gerade diese süssen Welpen adoptiert. Sie gehorchen nicht auf Befehle, aber lachen über meine Witze.»

PICDUMP

Endlich!

Bild: imgflip

Gebt dieser Person eine Lohnerhöhung.

«Du weisst, dass es draussen kalt ist, wenn du rausgehst und es draussen kalt ist.»

«Wer betreibt dieses Konto? 😂»



Schuldig im Sinne der Anklage.

«Was ich meine, wenn ich sage, dass ich unterwegs bin.»

Amen!

«Als ein Kind Gottes, was würdest du als Nächstes tun? »

«Gott danken.»

Oops!

Aber lieben tut man sie natürlich trotzdem beide.

«Sind deine beiden Kinder gleich klug?»

«Ich: ‹Ich würde sagen, ja.›»

«Meine Kinder:»

Nie-mals!

«Mein Shirt, das voller Löcher ist.»

«Meine Frau: ‹Wirf es ins Feuer. Zerstöre es!›»

«Ich: ‹Nein!›»

Die Diskussion am nächsten Morgen hätten wir ja gerne gehört.

Es gibt nichts, was du damit nicht reparieren kannst.

«Der beste Witz in der Geschichte des Fernsehens ist der, als Hank Hill sich abmüht, den Deckel eines WD-40 zu öffnen, und mit einer zweiten, kleineren Dose WD-40 die grössere Dose schmiert, damit sie aufgeht.»

Ob die Statue geschnitzt wurde, bevor oder nachdem Michelangelo seinen Durchbruch in Hollywood hatte, ist unklar.

«‹Ich sah den Engel im Marmor und schnitzte, bis ich ihn befreit hatte.› – Michelangelo»

«Die Tatsache, dass er eine Schildkröte war, macht dies so viel beeindruckender.»



Ah, fi** dich doch ... !

«Wenn du dich gerade hingesetzt hast und dich jemand ruft.»

Daher kommt also die Redewendung: Das schmeckt wie eine Schuhsohle.

Wir alle haben diese eine Person im Büro.

«Ich: ‹Ich muss wirklich aufhören, meine Kollegen abzulenken.›»

«Auch ich:»

¯\_(ツ)_/¯

«Ich, wie ich versuche, deinen Standpunkt zu verstehen.»

Weil Sicherheit und Gesundheit das A und O sind.

Wann wird das endlich digitalisiert?

«Ich: *schiebt ganz sanft den Duschgriff 2 cm nach links*»

«Die Dusche: ‹Du hast dich also für den Tod entschieden.›»

🍞🍞🍞

«Dein Blickwinkel, wenn du Brot bist.»

Wie doch die Zeit vergeht.

«Ich liebe die alten Paramore.»

Der kommt ganz, ganz flach!

Ein bisschen das Gegenteil von dem Prinzip, warum du nicht hungrig einkaufen solltest.

«Mein Nachmittags-Ich.»

«Das vom Morgen-Ich gepackte Mittagessen.»

🤯

Es ist beängstigend und faszinierend zugleich.

«Wenn du das Gesicht von Nicolas Cage auf das von Ross aus ‹Friends› legst, sieht er nur noch mehr wie Ross aus.»

«Das funktioniert auch bei Chandler, aber nicht bei Phoebe.»

Leider nein!

«Ich, wie ich in der letzten Minute der Prüfung die richtige Antwort in eine falsche ändere und denke, ich würde mich retten.»

Liebe ist …

«Freundin: ‹Komm vorbei zum Abhängen.›»

«Ich: ‹Ich habe kein Benzin.›»

«Freundin: ‹Ich bin geil.›»

«Ich:»

Der traurigste Cartoon ever?

«Hey, wie geht’s dir?»

Aber wirklich nur zu speziellen Anlässen.

«Schatz, wir haben Gäste, hol bitte unsere beste Teekanne heraus.»

Ich kenne das Gefühl aus der Kommentarspalte …

«Manchmal möchte ich E-Mails einfach nur mit ‹Okay› und diesem Bild beantworten.»

Warum ist das so? 🤷‍♂️🤷‍♀️

Was für eine Lügnerin! 😡

«Ich habe es geliebt, heute alle in London zu treffen! »

«Es ist unmöglich, dass du jeden in London an einem Tag getroffen hast.»



Schlimmer geht es wirklich nicht.

«Beisst dein Hund?»

«Nein, es ist schlimmer … sie verurteilt.»

Wem fällt sowas eigentlich auf?

«Diesen Witz habe ich als Kind nicht verstanden.»

Und «die Jugend von heute» ...

… oder mit Kebab.

«Ich, wie ich meine Frau abhole, nachdem sie mit den Mädels im Ausgang war.»

Weil der Anstand es gebietet. 🤷‍♀️🤷‍♂️

«Wenn Leute versuchen, dir ihr Baby zu geben und darüber reden wollen, wie süss es ist.»

Danke dafür.

«Wenn du ein Meme neu posten willst, es aber ein riesiges Wasserzeichen hat.»

«Das kann ich ändern.»



Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los, macht es wie Forrest Gump: