Picdump 33 – adieu und «tschau zämu», das war’s von mir ... Aber zuerst gibt's noch Memes

Mehr «Spass»

«Läht che vam Titel nit la verarschu, das isch bewusst es bitsji Clickbait gsi. Aber immerhin sider jez hiä und heit che da dermit es paar Memes meh wa verdiänt.» («Lasst euch nicht vom Titel verarschen, das war bewusst ein bisschen Clickbait. Aber immerhin seid ihr jetzt hier und habt euch damit die Memes mehr als verdient», auf Walliserdeutsch)

... zumindest für die nächsten sechs Wochen, denn genauso lange bin ich in den Ferien. Und ja, ich habe es verdient, das sagt sogar Mo (indirekt).

Ich habe ihm gesagt: «Mo, ich hätti gäru sägsch Wuche unbezahlti Ferie!»

Er hat mich angeschaut und gesagt: «Was wottsch?»

Ich: «Ferie, sägsch Wuche.»*

*Gedächtnisprotokoll Sergio

Daraufhin hat er die Szenerie wortlos verlassen. 🤷‍♂️ Es hat dann aber zum Glück doch geklappt.

Ihr braucht aber keine Angst zu haben, für Ersatz ist bereits gesorgt. Der motivierte und stets bemühte Carl-Philipp Frank kriegt das PiDi-Zepter in die Hand gedrückt. Seid nett zueinander, dann kommt’s gut.

Aber jetzt zuerst noch ein letztes Mal:

Die Idee kam von:

Rainer_Wahnsinn69



Das sollte das Titelbild beinhalten:

Der PiDi ist die einzige Erleuchtung in einer dunklen, düsteren Szenerie.

Und so soll das Werk heissen:

Das Licht am Ende des Tunnels



Und hier ist es:

bild: watson / material: shutterstock

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username:

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



«Ich nehme die Ravioli.»

«Wieso weisst du das so schnell?»

«Vorher: Oh jaaaa!»



«Was in Vegas passiert ist, ist nicht in Vegas geblieben.»

«Sie sehen älter aus als in Ihrem Profilbild.»

«Ich habe unter grossem Druck gestanden.»



«Guten Morgen, ist da die Helpline für Alkoholiker?»

«Ja.»

«Wie macht man einen Mojito?»

«Emma Watson spricht über Feminismus vor der UNO.»

Ein Wortspiel. 🤷‍♂️

Diverse Wortspiele. 🤷‍♂️

«Das Jahr 1440: Johannes Gutenberg hat gerade die Druckerpresse erfunden.»

«Was steht dort?»

«Die 1. Nachricht!»

«Sie haben kein Magenta mehr?»



«WARNUNG: Eichhörnchen greifen freiliegende Nüsse an. Bitte benutzen Sie die Toiletten im Pro-Shop oder an den Abschlägen 2 und 6.»

«Ich tue so, als würde ich Menschen mögen. Das nennt man erwachsen sein. Deshalb ist es uns erlaubt, Alkohol zu kaufen.»

«Möchte jemand noch etwas sagen?»

«Ich bin vegan.»



«Brauchen Sie Hilfe, Sir?»

«Ja, aber ich bin stattdessen hierhergekommen.»



«Ich, wie ich jeden frage, wie er seinen Burger mag, bevor ich sie dann alle genau gleich mache.»

«Das ist ein Bild von einem Krater eines Asteroiden in Arizona ... Seht euch an, wie knapp er das Besucherzentrum verfehlt hat.»

Den Picdump nie mehr verpassen? Dann abonniere ihn hier! Picdump Abonnieren Abonnieren

PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch.

bild: watson

Manche sind eben lauter als andere.

«Meditation ist einfach. Setz dich einfach hin und beachte die Stimme in deinem Kopf.»

«Die Stimme in meinem Kopf:»

Ehre, wem Ehre gebührt.

«Jeder Mann, der das kann, dem sollte das auch erlaubt sein.»

Frenchie-Logik.

«Sitz.» «Leg dich hin.»

«Hol das Stöckchen.» «Schütteln.»

«Dreh dich.» «Bleib.»

Immerhin hat es dann etwas Positives.

«Wissenschaftler haben ein Armband hergestellt, das Stress in Elektrizität umwandelt.»

«Ich:»

Muss ja nicht immer eine tiefere Bedeutung haben.

«Freund: ‹Ich hatte einen Traum, in dem ich meinen Schwarm datete!›»

«Meine Träume:»

Wem fällt noch mehr ein?

«Wähle deinen Kämpfer!»

Das Prinzip von Fade-outs habe ich ja noch nie verstanden. 🤷‍♂️

«Musiker in den 70er Jahren, wenn sie nicht wussten, wie der Song enden sollte:»

Scheiss Spargel!

«Wacht auf, Leute!» – Leo lässt seinem Spargel-Hass freien Lauf Video: watson/Leo Helfenberger, Emily Engkent

Welch Tragik ...

Wer kennt’s?

«Ich: ‹Ich muss wirklich aufhören, dumme Dinge zu kaufen, wenn ich bezahlt werde (= den Lohn erhalte).›»

«Ich, wenn ich den Lohn erhalte:»

Ba dum tss!

«Papa, warum ist das Buch so dick?»

«Das ist eine lange Geschichte.»



Legende oder Assi? Ich schwanke noch.

«Warnung: Dieser Mann wollte meine Waschmaschine und meinen Trockner für $350 kaufen. Er wollte erst sehen, wie sie funktionieren, und fragte, ob er eine Ladung Wäsche waschen könne, und benutzte meine Tide Pods und meine Fabric Softener. Nachdem er fertig war, sagte er: ‹Lass mich das Geld holen› und ging mit seinen sauberen Klamotten und kam nie wieder zurück und er blockierte mich.»

Immerhin nicht bei der CS. 🤷‍♀️🤷‍♂️

«Bewahren Sie Ihr Geld bei Ihrer Bank oder zu Hause auf?»

«In meinen Erinnerungen.»

Also gelernt hat das Kind ja immerhin. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Wer war der erste amerikanische Präsident?»

Was soll man machen?!

«Wenn deine Freundin wütend wird, aber sie so süss aussieht, dass du anfängst zu lächeln, was sie noch wütender macht.»

«Ich bin im Fernsehen!»

«Wenn du einen Blick auf dich selbst in der Self-Check-Out-Kamera erhaschst.»

Jemand: Wie übertrieben verliebt kann jemand sein?



Dieses Paar:​

Das hatten wir doch alle mal.

«Das ist keine Phase, Mom, das ist das, was ich wirklich bin.»

So werden also diese Filme gemacht.

Es war eine Falle ...

«Bist du beschäftigt?»

«Ich: ‹Nein, warum?›»

*Ankommender Videoanruf*

Menschen, die solche Memes machen, sind gute Menschen.

Er ist schon voller Erwartung darauf.

«Wenn man den Ball ein bisschen zu weit wirft.»

Wie das wohl ausging? 😅

«Der Gesichtsausdruck, wenn die Tüte Koks am Telefon deiner Freundin klebt.»

Dauert vielleicht einen Moment. 🐸

So würde Schule doch glatt Spass machen.

Darum: lieber immer zu viel als zu wenig.

«Wenn ich nur 20 Pizzabrötchen gemacht habe, aber locker 25 oder vielleicht 30 hätte essen können.»

Bei mir ist es «9?» am Schluss. 🤷‍♂️

«Ein Passwort als Teenager erstellen: dolphinsarecool»

«Ein Passwort als Erwachsener erstellen: Dolphinsarecool!2»

Da gibt es vermutlich noch einiges zu erklären.

«Wenn der Rauch blau wird, ist es ein Junge und wenn er rosa rauskommt, ist es ein Mädchen.»

Absolut verständlich!

«Das war auf der Mädchentoilette in der Schule:

Vermisster Hund

- Ich vermisse meinen Hund

- Er ist nicht verloren oder so, er ist nur zu Hause

- und ich bin hier in der Schule

- Geniesst das Bild von ihm»



Hä, was soll schon sein?

«Also, das ist komisch.»

Wer kennt noch den Poo-Chi? 😍

«Mein 10-jähriges Ich: ‹Wow, die Zukunft ist hier.›»

Dinge, die du nur kennst, wenn du ein 90er-Jahre-Kind warst 1 / 16 Dinge, die du nur kennst, wenn du ein 90er-Jahre-Kind warst

Und was würdest du tun?

«Wenn ich vier Arme hätte.»

Der Witz ist so flach wie eine Flunder.

🙄🙄🙄

«Ingenieur: ‹Das Produkt ist sehr intuitiv. Es braucht keine Bedienungsanleitung.›»

«Die Kunden:»

Ooops!

«Mein Therapeut riet mir, Briefe an alle Menschen zu schreiben, die mich jemals verletzt haben, und sie dann zu verbrennen. Das habe ich getan, aber was mache ich jetzt mit den Briefen?»

«Warte?!»



Das war’s von mir für die nächsten 6 Wochen mit dem Picdump, aber ...



Bild: watson

Und damit ist die Kommentarspalte eröffnet.