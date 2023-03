Picdump 26 – nimm dir eine Auszeit vom stressigen Alltag

Güäte Morgu zämu! Komm schon, das verstehst du.

Schön, bist du hier und noch schöner, machst du dir sogar die Mühe, die Einleitung zu lesen. Danke dafür. Zur Belohnung war es das jetzt auch schon mit dem Text. Es geht direkt los mit den besten Memes der Woche.

Okay, nur das Titelbild gibt's vorher noch:

Die Idee kam von:

Hehe



Das sollte das Titelbild beinhalten:

Auto mit Beinen

Und so soll das Werk heissen:

Laufto



Und hier ist es:

Bild: watson/shutterstock

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Und für alle anderen:



«Kaffeegeniesser. Teegeniesser. Geniesser von Energydrinks.»

«Möchten Sie einen Tee?» «Nein.»

«Anarchie im Vereinigten Königreich.»

«Milli Vanilli, wie sie Leute auf TikTok beobachten, die durch Lippensynchronisation berühmt werden.»

«Essen. Beten. Lieben.»

«Essen. Schlafen. Scheissen.»

«Haben Sie Alkohol mitgebracht, Sir?»

«Nein, nur Wasser!»



«Irgendetwas sagt mir, dass ein Roadrunner und ein Kojote irgendwie beteiligt waren.»

«Wie Schafe mit Mord davonkommen.»

«Von dem Herrn an der Bar.»

«Ich habe ihn gefunden.»

«Lass sie gehen. Ich bin der, den du willst.»

«So herzergreifend! Ein Soldat kehrt von einem dreijährigen Einsatz zurück und trifft endlich sein zwei Monate altes Baby.»

«Schreckliches Handtuch. Sehr kratzig. Trocknet nicht gut. 4/10.»

PICDUMP

Da sind wir wieder.

Bild: watson/imgur

Der Picdump wäre eigentlich so viel lustiger ...

«Wenn du ein witziges Meme siehst, aber der Feed aktualisiert wird und du es nie wieder sehen wirst:

‹Es existiert jetzt nur noch in meiner Erinnerung.›»



Das sagen sowieso nur die Reichen …

«‹Geld macht nicht glücklich.›»

«Ich mit Geld:»

Alles andere wäre doch auch total unlogisch.

Manchen Weisheiten kannst du einfach nicht widersprechen.

«Manchmal, wenn du weinst, sieht niemand deine Tränen. Manchmal, wenn du glücklich bist, sieht niemand dein Lächeln. Aber furze nur ein einziges Mal …»

Das Geld war es definitiv wert.

«Ewok-Kostüm: $69»

«Chewbacca-Kostüm: $129»

«Sich verkleiden, um die Kamera des Nachbarn auszulösen: unbezahlbar.»

Wenn schon wieder dieser eine Tag im Jahr ist.

«Ehefrau: ‹Beeil dich, solange die Kinder abgelenkt sind.›»

«Ich:»

Genau so und nicht anders fühlt es sich an!

Ich verstehe nur Organigramm …

«Was ist ein Orgasmus?»

«Das Zeug, bei dem du Papier zu einem Vogel oder so faltest.»

«Nein, das ist Oregano, Schlam**»

Blicke sagen mehr als 1000 Worte.

Bisschen fies, aber auch bisschen wahr.

«Schottische Frauen im TV.»

«Schottische Frauen in Filmen.»

«Schottische Frauen in der Realität.»



Irgendwie macht ihn das noch viel angsteinflössender.

«Es spielt keine Rolle, wie stark und selbstbewusst du nach aussen hin wirkst. An manchen Tagen brauchst du einfach deinen Puuh-Bären.»

Kann bitte jemand ein Crowdfunding starten?

«Bitte, Hollywood, mach das möglich.»

«Ich unterstütze das, solange ich Prinz Eric spielen darf.»

Wie versaut bist du?



Er:​

Hier kannst du noch mehr darüber herausfinden.

Von wegen ein Meme kann man nicht fühlen.

«Wenn du aus dem Pool steigst und die Luft in deiner Badehose bleibt.»

Notiert, in Zukunft auf Eis verzichten.

«Vodka plus Eis = Zerstört die Niere.»

«Ouzo plus Eis = Zerstört die Leber.»

«Whiskey plus Eis = Zerstört das Herz.»

«Dieser Eis-Scheiss ist gefährlich.»

Insider-Wissen aus der Traumfabrik:

«Vor seinem Erfolg in Hollywood als unglaublicher Schauspieler verkaufte Peter Dinklage Gitarrenplektren.»

Das schönste Gefühl, wenn es geklappt hat.

«Wenn du deinen Eltern etwas in den Einkaufswagen legst und hoffst, dass sie es nicht bemerken.»

Dieser eine «Frauenversteher», den es in jeder Klasse gab.

«Ein Mädchen aus meiner Klasse: *lächelt mich an*»

«Ich, am nächsten Tag, wie ich auf sie warte:»

Bei mir kam die Erkenntnis mit 31.

«Wenn du nach einem Erwachsenen suchst, der sich um die Situation kümmert, und du merkst, dass du der Erwachsene bist.»

Dann kaufe ich gleich drei!

«Kaufen Sie eine und erhalten Sie eine zweite gratis dazu.»

Und dazu ein Big Mac Menü mit extra Pommes und zwei Schoggi-Donuts.

«Amerikaner, wenn sie von Coca-Cola Original auf Diät-Cola umsteigen:»

¯\_(ツ)_/¯

«Die Haarschnitte von Achtjährigen heute.»

«Mein Haarschnitt, als ich acht war.»

Wenn Boomer auf cool machen wollen. Grüsse gehen raus an Kai Pflaume.

«Wie geht es euch, liebe TikTokers?»

Also irgendwie ist es ja doch auch sehr beeindruckend.

«Das kann nicht der sein, für den ich ihn halte … bitte.»

Wie lange er dort wohl noch gewartet hätte?😅

«Ich habe Staub gesaugt und vergessen, seine Stufen wieder an die Couch zu stellen. Ich kam herein und fand ihn so vor.»

Achtung, ganz spezieller Humor.

«Was machen Sie beruflich?»

«Das ist kompliziert.»

«Also sagte ich nur ‹es ist kompliziert› und wechselte das Thema.»

«Was ist daran kompliziert? Schwester, wie sieht’s mit den Pizzen aus?»

«Kommen sofort, Boss.»

Sieh genau hin.

Wer sowas schon mal live in der Natur gesehen hat, weiss, wie wunderschön es ist.

«Unveröffentlichtes Bild der Geburt eines Elektrikers (noch mit der Eierschale auf seinem Kopf).»

Vertraue ihnen nie!

«Ich: ‹Hey, musst du aufs Töpfchen gehen?›»

«Kind: ‹Nein.›»



Ist halt immer etwas anderes, wenn es das eigene Elternteil ist.

«Du kannst der Frontmann von Slayer sein und deine Teenager-Tochter wird immer noch denken, dass du lahm bist.»

Willkommen in der Realität.

«Wie du dir den Auszug aus deinem Elternhaus vorstellst: *Verwöhnt*»

«Wie es wirklich ist: Essen und Wasser sind vor 4 Tagen ausgegangen.»



Im Wallis nennen wir das «Samstagnachmittag».

«Schwein in Australien klaut 18 Biere von Campern, betrinkt sich und kämpft mit einer Kuh.»

Woher die Stimme wohl kommt? 🤔

«Ich wünschte, ich hätte Beine.»

«Hilf mir.»



Und du wirst nie daraus lernen ... 😅

«Ich: ‹Ich will mich nicht zu schnell binden.›»

«Er: ‹Hey, Schöne!›»

«Ich:»



Wenn du den Film plötzlich nicht mehr so gut findest.

«Wenn der Horrorfilm endlich endet.»

«‹Basierend auf einer wahren Geschichte.›»



Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!