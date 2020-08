Spass

Einsteigen, es geht los! Picdump! 🐬

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

B. Scheuert

Welche Motive wünschst du dir?

Harold macht in einem umgedrehten Regenschirm eine Flussfahrt auf der Aare (Oder ein anderes Gewässer, was halt grad da ist)



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Wild Rover Experience



Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PICDUMP >>

Und welcher Grund trifft auf dich zu? 🙃

Wenn dich jemand fragt, ob du alles im Griff hast:

Guck an, der Pfarrer ist schon beim Antrag dabei!

666

via userinput

Wie ihr euch fühlt, wenn ich euch meine 1 Woche alten Memes präsentiere ...

via userinput

Und was genau macht der links? (Ihr müsst nicht darauf antworten.)

via userinput

Falscher Alarm, Hund.

🥰

Wusstet ihr, dass dieses Bild existiert? Ich hatte es verdrängt.

via userinput

Hihihihihihihi

Wer möchte ein Stuck Stuhl? (Es klingt noch ekliger, als ich wollte, sorry.)

via userinput

Fragt bitte nie mehr, ob dieses Jahr «noch schlimmer» werden kann.

via userinput

Wirklich komisch ... 🤔

Einfach so: Männer beim fröhlichen Shopping

Wir alle haben dieses Gesicht schon mal gemacht ...

via userinput

Und auch dieses Gesicht kennen wir alle nur zu gut:

😬

Probier es doch mal mit diesem Spruch und sag uns, wie schlecht er angekommen ist. :)

Wer zuletzt lacht, ...

... und fertig ist das Clown-Gesicht!

Kann man auch online buchen.

Vielen Dank, sehr gütig.

Fast ... ¯\_(ツ)_/¯

via twitter/zubymusic

Immer wieder sonntags:

Erstaunlich, wie gut unsere Füsse als Hände funktionieren, wenn wir wollen.

50:50

Mehr Vorurteile 🙃: 86 Gründe, warum man Väter nicht mit ihren Kindern allein lassen sollte

Wenn du keinen Bock hast die Nachrichten vorzulesen, aber alle auf deinen Einsatz warten ...

via userinput

Was ist schlimmer als kein Internet? Richtig:

Und jetzt alle: JEDE ZELLE MEINES KÖRPERS IST GLÜCKLICH, JEDE ZELLE ... LALALA

via userinput

Moll, danke Universum.

via userinput

Wer hat heute alles Geburtstag? Für euch:

Grusiger Comic für zwischendurch (Danke Zukkihund):

via userinput

Sogar auf Twitter: Es isch en full time job. pic.twitter.com/GBJ4mqdfLt — Zukkihund (@Zukkihund) August 7, 2020

Bist du schon aufgestiegen?

Wichtig:

Wir wissen alle: Jedes Verbot hat seine Geschichte ...

via userinput

🤷‍♀️

Schliesst die Tür bitte wieder, danke.

via userinput

Mist.

via userinput

«Und nun zu einem erfrischenderen Thema!»

Du und deine BFF nach 37 Stunden Clubbing:

via userinput

Süss.

🌈

via userinput

Wenn dich jemand fragt, was dein Lieblingsfach in der Schule ist:

via userinput

Klingt schon viel besser.

Zack, Wunsch erfüllt.

via userinput

Lifehack für zwischendurch: 28 kreative Wege, sein Auto zu reparieren

Wenn ich meine Augen nur ein bisschen öffne, schlafe ich weiter.

via userinput

Füsse hoch, 1 Flachwitz feat. Harold:

via userinput

In jedem Freundeskreis ist ein «Kollege Ardrit».

via userinput

Weitere Perlen aus dem Lokaljournalismus

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der *random* Wiki-Eintrag des Tages: Hahausen

Hahausen ist eine Gemeinde in der Samtgemeinde Lutter am Barenberge im Landkreis Goslar in Niedersachsen.

Hahausen ist ein durch landwirtschaftliche Höfe geprägtes Dorf und verfügt über ein reges Vereinsleben. Das Dorf besitzt mit seiner Lage am Nordwestrand des Harz ein umfangreiches Wander- und Naherholungsgebiet.

Laut Wikipedia beträgt die Einwohnerzahl plusminus 754. Die Gemeinde wurde 1021 erstmals urkundlich erwähnt in einer Urkunde von Heinrich II.

Das heisst ... nächstes Jahr feiert Hahausen sein 1000-Jähriges «erwähnt werden»!

PS: Es lohnt sich auch die Homepage zu besuchen. Sie wurde ganz nach dem Motto gebaut: «Wieso etwas verändern, wenn es seit 20 Jahren funktioniert?»

Und das wars auch schon wieder für heute. Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

PS: Es kommt nicht auf die Grösse an! 24 Bilder bewiesen das.

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

