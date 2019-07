Spass

Picdump

Wer will schon arbeiten, wenn er Memes schauen kann? PICDUMP!



bild: shutterstock / watson

Das letzte Mal PICDUMP ...

... vor meinen Ferien.

Haha.



Häsch scho Angst gha?



Ja, ich au.

Freunde, es ist so: In den nächsten drei Wochen werdet ihr ohne mich auskommen müssen. Weil: Ab heute habe ich Ferien. Ferien. Ferien.

Aber keine Sorge, der Picdump hat nie Ferien. Da allerdings meine üblichen Vertretungen grad auch in den Ferien sind/noch gehen/keine Zeit haben/in der Badi sitzen, habe ich die nächsten Picdumps schon vorbereitet. Was heisst, dass die nächsten paar Mal darum ausnahmsweise keine Userinputs am Anfang stehen werden.

Das heisst aber nicht, dass ihr nicht trotzdem lustig sein sollt in der Kommentarspalte. Seid einfach so wie immer, ok?

Ok.

Dann fangen wir jetzt endlich an – mit dem letzten Mal User-Inputs vor der «Sommerpause»:

Hereinspaziert, aber:

Apropos Ferien:

Und mein Lieblings. Haha. danke, armin!

Und zum Abschluss:

Weiter gehts:

«Dadada DAAA da. DADADADA Da» via reddit/funny

Wenn Kinder probieren, irgendwas zu erklären: via imgur

Ein Meme, das mich nachdenklich stimmt: via reddit/funny

«Gits au Schnipo?» via userinput

Er hat alles schon erlebt, Pistolenschuss, Bombensplitter ... via shencomics

Eine berechtigte Frage. via twitter/robinmccauley

«Eine gute Idee, aber wie macht es mich reicher?» via reddit/funny

3, 2, 1 und tschüss. via userinput

Was ich lustig finde? Ach, ganz normales Zeug. via userinput

Wenn du glaubst, dass du gerade sehr tiefgründig bist, aber eigentlich bist du nur ... bitz dumm. via reddit/funny

«Anspruchsvolles» Meme für zwischendurch: via userinput

Warum bin ich nur so? via userinput

PS: Es stimmt.

Gibt es ein schöneres Gefühl?

Vielleicht das noch: via reddit/funny

Und natürlich das noch:

Genau so. Haha. via userinput

Dieser eine Arbeitskollege, der dir überallhin folgt: via reddit/funny

Wenn Amis von Engländern reden: via reddit/funny

Wenn wir von Engländern reden:

Mehr Vorurteile – dieses Mal über die Schweiz:

Wir, nachdem wir Area 51 gestürmt haben: via reddit/funny

Jeder, der «Final Destination» gesehen hat: Nope. via imgur

Good News für zwischendurch: via imgur

Damit wir auch dieses Mysterium gelöst haben: via reddit/funny

Wenn dein Hund denkt, dass er immer noch ein Welpe ist: via knowyourmeme

Wenn deine Mutter fragt, ob du das Internet «reparieren» kannst und du den Router aus und wieder anmachst: via knowyourmeme

Berühre seine Pfötchen für ewiges Glück: via imgur

Umfrage Hast du seine Pfötchen berührt? Natürlich habe ich seine Pfötchen berührt.

Nein, ich möchte für immer ewiges Unglück haben.

Gut, ihr habt mich so weit, ich scrolle nochmal hoch und berühre seine blöden Pfötchen.

Abstimmen 2 Natürlich habe ich seine Pfötchen berührt. 0%

Nein, ich möchte für immer ewiges Unglück haben. 0%

Gut, ihr habt mich so weit, ich scrolle nochmal hoch und berühre seine blöden Pfötchen. 0%

«DAS IST WAS GANZ ANDERES» via knowyourmeme

Ein Wechselbad der Gefühle. via reddit/funny

Passend zur Celsius/Fahrenheit-Verwirrung: via reddit/funny

Wenn du nicht willst, dass jemand in deinem Laden stiehlt – aber du eh nichts Wertvolles im Laden hast: via ebaumsworld

So verschieden unsere Mütter sind, so gleich sind sie auch: via ebaumsworld

Umfrage Was hat deine Mutter gerade für ein WhatsApp-Anzeigebild? Blume/Blumenstrauss/Garten

Ferienfoto (Landschaft)

Ferienfoto (Vater)

Foto vom Lieblingskind/Enkel

Haustier

Inspirierender Spruch

Abstimmen 3 Blume/Blumenstrauss/Garten 0%

Ferienfoto (Landschaft) 0%

Ferienfoto (Vater) 0%

Foto vom Lieblingskind/Enkel 33%

Haustier 0%

Inspirierender Spruch 0%

Passend dazu für alle Mütter: via ebaumsworld

Wer bestimmt nicht das Lieblingskind ist: via userinput

Wenn du mit deinem Kumpel Faceswap machst und das Resultat normal aussieht: via imgur

Hallo i bims. Das nächste Lied heisst: Improvisation im Wechseltakt. via userinput

Wenn es zu heiss ist, um irgendwas anzuziehen, die Gesellschaft dich aber zwingt, irgendwas anzuziehen: via userinput

Theoretisch könnten wir sehr viele komplizierte Dinge zubereiten. Theoretisch. via userinput

Falls euch diese erschreckende Nachricht noch nicht erreicht haben sollte: via reddit/funny

Was ist eigentlich mit der Filmindustrie los? via ebaumsworld

Dinge, die vor 10 Jahren schon so waren – und es heute immer noch sind: via userinput

Immerhin sieht er so aus, als wüsste er, dass das jetzt nicht so optimal ist. via reddit/funny

Du, wenn du dein 12. Bier bestellst, dich hinten im Barspiegel siehst und weisst, dass du es morgen bereuen wirst:

Du, wenn du siehst, wie dein Hund auf die Couch kackt:

Du, wenn du um 3 ins Bett gehst und um 5 wieder aufstehen musst:

Du, wenn du merkst, dass dieses Meme nochmal kommt:

Wenn du nach einer langjährigen Beziehung wieder Single bist und versuchst zu flirten: via knowyourmeme

Es hat jedes mal FAST funktioniert. via ebaumsworld

Leave heavy metal fans alone. via userinput

*Von meinem Aluhut aus gesendet via userinput

Wenn du ein Kind absichtlich gewinnen lässt: bild: shutterstock

🥰 Harold 🥰

Hier noch ein Input, was ihr in meiner Abwesenheit testen könntet: via userinput

So, auch ich bin langsam müde ... via userinput

Ok, danke, tschau. Wir sind hier sowieso fertig. via userinput

Tschüss, Freunde! Wir lesen uns Ende August wieder. 😘

Tschau, tschau, tschau, tschau, tsch... gif: watson / shutterstock

Und ...

Zum Abschluss: Folgender Kommentar von der Mitarbeiterin des Monats (für immer), damit wir ...

... uns nochmal DIE BESTE SLIDESHOW DER WELT ANSCHAUEN KÖNNEN. Adios :)

