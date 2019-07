Spass

Picdump

Ich habe meine Arbeit bereits erledigt, darum schaue ich jetzt Picdump!



bild: ich.

Wenn du das liest, ist es schon zu spät: PICDUMP

Du hast dich also entschieden, das, was du da gerade machst, zu unterbrechen und dich einfach mal um dich selbst zu kümmern. Eifach mal chli sii und gnüsse, gell. Denn, wir wissen es beide, auch dir steht ab und zu sogenannte «Me-time» zu. Im aktuellen Fall steht dir sogar ....... Meme-Time zu. Hahahaha. Oksorry. Fangen wir einfach an. Schön bisch da.

Abonniere mich, ja? Cool! Picdump Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Picdump

Zuerst gratulieren wir alle nochmal Remo.

Und wir alle so:

Und dann gratulieren wir noch unserer Superuserin andihel, die das Meme aus dem Internet in die Realität befördert hat. 😂

So, habt ihr alle herzlichen Remowunsch geglückt? Und Andi auch? Gut, dann geht's schon weiter:

Weiter geht's:

via userinput

In den USA dürfte man dich vermutlich erschiessen verhaften, wenn du es trotzdem tust. via userinput

Kommen wir zu einem anderen Schild. Es macht einen gewissen Jemand sehr, sehr traurig. via reddit/funny

Siehst du es? via reddit/funny

Umfrage Was soll ich sehen? Rechst steht ein frisch poliertes Auto.

EH NÖD.

Doch, lueg.

Voll.

Abstimmen 2 Rechst steht ein frisch poliertes Auto. 0%

EH NÖD. 0%

Doch, lueg. 0%

Voll. 0%

Dumme Frage, dümmere Antwort: via ebaumsworld

Wenn dich jemand fragt, was du in deiner Freizeit gerne machst: via userinput

Wenn du dich freust, dass du endlich auf der Welt bist: via reddit/awww

JUHU.

Der zufriedene Blick nach getaner Arbeit. via reddit/funny

Hehe. He.

Ich bei der Wohnungsbesichtigung: via userinput

Das neue Album wird synchron dazu übersetzt. via reddit/funny

Typisch Mann. via userinput

9 von 10 Zahnärzten: via userinput

Du kannst das Auto behalten, ok tschau. via reddit/funny

Da kommt mir in den Sinn: Wir können uns mal wieder folgende Slideshow anschauen!

Wir wollen keine Vorurteile befeuern, aber ... Haha via userinput

Damit du heute vor dem Schlafengehen noch über etwas nachdenken kannst: 🤔🤔🤔 via reddit/funny

Währenddessen in Australien ... via reddit/funny

Sucht noch jemand einen Ferienjob? via reddit/wasletztepreis

Dude ... via imgur

Und hier hätten wir eine schöne Bären-Skulptur. Beantworte nun bitte eine Frage dazu ... via imgur

Umfrage Aus welchem Material wurde der Bär gefertigt? Wenn du so doof fragst, dann kann es kein Holz sein. Ich sage also: Kein Holz.

Ich sage DOCH Holz!

Ich bin nun verwirrt. Ich nehme ... Moos!

Nein, Sand!

Nein, Münzen!

Nein, Bienenwaben!

Nein, jetzt hab ichs, wirklich: Der Bär besteht aus ... Gummibären!

Abstimmen 2 Wenn du so doof fragst, dann kann es kein Holz sein. Ich sage also: Kein Holz. 0%

Ich sage DOCH Holz! 0%

Ich bin nun verwirrt. Ich nehme ... Moos! 0%

Nein, Sand! 0%

Nein, Münzen! 0%

Nein, Bienenwaben! 0%

Nein, jetzt hab ichs, wirklich: Der Bär besteht aus ... Gummibären! 0%

Die Antwort: Der Bär besteht aus ...

Wenn du beim Gamen das dritte Mal am gleichen Punkt stirbst und anfängst «richtig» zu spielen: via userinput

Damit wir auch heute was gelernt haben: Falls du und deine zwei Freunde über eine Mauer klettern müsst, macht es wie die hier via imgur

Ein System, das irgendwie nicht so Sinn macht: via imgur

Wenn du endlich deinen Traumpartner gefunden hast: via reddit/funny

Du weisst, was gut ist. via reddit/funny

Passend dazu. via userinput

Man kann nur sicher sein, wenn man es selbst gesehen hat. ☝️ via userinput

Speck kommt auch irgendwo vor: Das sind die beliebtesten Häppchen der Redaktion

Wir sind alle der im grünen Shirt. via reddit/funny

Schon wieder: TYPISCH MANN. Denkt immer ans gleiche. via userinput

PS: Hier die Lösung, damit du nachts nicht auch unnötig wach liegst.

Wie sagt man im Internet so schön: It's something. ¯\_(ツ)_/¯ via twitter/beingbernz

Schweizer, wenn sie im Ausland Englisch sprechen: via userinput

Jeden Tag eine gute Tat: via ebaumsworld

Da steht man den ganzen Sommer unter der «Klimaanlage» und wundert sich, dass es nicht kühler wird ... 🤔 via reddit/funny

Wenn du deine Europareise von einem 14-Jährigen planen lässt: via ebaumsworld

Was passiert, wenn du zu lange Picdump auf dem Klo schaust: via ebaumsworld

Darum machen wir besser Schluss für heute.

Vorher aber noch ein Flachwitz zum Abschluss: via userinput

Damit wir zufrieden in die Kommentarspalte starten: Bilder, die glücklich machen.

Und jetzt alle: So schön 🙂 via reddit/oddlysatisfying

So schön 🙂 via reddit/oddlysatisfying

So schön 🙂 via reddit/oddlysatisfying

So schön 🙂 via reddit/oddlysatisfying

So schön 🙂 via reddit/oddlysatisfying

So schön 🙂 via reddit/oddlysatisfying

So schön 🙂 via reddit/oddlysatisfying

Und das Schönste zum Schluss: So schön 🙂🙂🙂 via reddit/oddlysatisfying

Apropos:

Adios, Freunde! Bis nächsten Mittwoch! 🙂

Es verabschiedet sich heute für mich: Mit Freundliche via reddit/wasletztepreis

Tschüss! Und seid nett zueinander. ☝️

So schön! 🙂 – 37 Wohnungsinserate, die jeden Mieter abschrecken

Abonniere unseren Newsletter