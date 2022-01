PICDUMP 398 – der erste und jetzt schon beste* dieses Jahr! 🥳

Hallo Leute!

*Das heisst jetzt nicht, dass dieser Picdump besonders gut ist – es könnte auch heissen, dass die folgenden einfach ... nicht so gut sind. Aber wir bleiben mal optimistisch, ok? Ok!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Esco

Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Und jetzt: Best of Kommentarspalte!

Du willst kein Best-of-Kommentare? Dann klicke hier auf Picdump >>

Ah, du liest noch? Gut, dann gibts hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

PICDUMP >>

Aus der Kategorie: Dinge, die jeder von uns schon mal gehört hat ...

Ich sehe keine Berge, bin ich überhaupt noch in der Schweiz?!

via reddit/ich_iel



Sollte für eine Karriere als Schornalist reichen.

Jackpott!

via userinput

Und hier sehen wir einen Igel, der gleich geröngt wird:

via userinput

Wer tut sowas?

Ok, muss gestehen, habe ich heimlich im Winter auch schon gemacht. Aber psst. via userinput

Wenn du als Kind wenigstens EIN BISSCHEN vom Gemüse probieren musstest:

Währenddessen bei den Kleinanzeigen ...

via reddit/wasletztepreis

Was letzte Tauschhandel?

via reddit/wasletztepreis

Und was letzte Abschiedsgruss?

via reddit/wasletztepreis



Uhhhhhhh

via reddit/ich_iel

Chumm au in Club vo dä Coolä: Druck da!

Wer sagt, dass wahre Liebe nicht mehr existiert?

via userinput

Hm. Vielleicht doch noch 89 Stationen weiterfahren...

Der Dad-Joke aller Dad-Jokes...

via userinput

Wer besser kein Haustier kriegen sollte:

Wer gamet, weiss, was zu tun ist ...

«Und dann bedanken die sich nicht mal...»

via reddit/ich_iel



Aber hey, ihr habt es geschafft!

Wenn du nicht weisst, wieso alle so ein Gschiss um Kreuzworträtsel machen ...

via reddit/ich_iel



Wenn du ein Plüschtier online bestellst und es vakuumiert ankommt ...

Es wird alles besser! Vielleicht! Eher nicht!

via twitter/bennorrisiv



Du, wenn du am telefonieren bist:

via userinput

Trennt man nicht einzelne Wörter?

via reddit/ich_iel



Weihnachtsharold für zwischendurch 🥰:

via userinput



Mist. Das ist ja sogar ... gut.

Stoppt ihn!

via userinput

Immerhin hat er sich entschuldigt.

«Das ist was anderes!»

via reddit/ich_iel

Wer hat ihn schon gesehen? Ist er wirklich so ein Gagg, wie alle sagen? Ich trau mich nicht zu schauen ...

Wenn du zu lange auf dem Klo sitzt:

via userinput

Absicht oder nicht?

via reddit/wasletztepreis



Bitte nicht ...

via userinput

Oh.

via userinput

Wunderschön!

Et voilà, mit den eigenen Waffen geschlagen:

via userinput

Oh, fast vergessen, guets Neus noch allen! 😘

Oh ... mein ... Gott ...

via reddit/ich_iel

Damit wir auch heute was gelernt haben:

via userinput

...

via reddit/ich_iel



Wer ist Schuld an allem? Genauuuuu!

🧛‍♀️

via userinput

Ta-da!

via userinput

Dini Muetter.

via userinput

Oh no. 😢

via userinput

Was letzte Verwirrung?

via reddit/wasletztepreis

Noch ein bisschen mehr Verwirrung: 🌀

Da ist ein Vorderrad dran. via userinput

🌀

via userinput

🌀

via userinput

Wir neigen uns dem Ende zu, schnell noch ein Gedicht:

via reddit/ich_iel

Perfekt!

via userinput

Und was bist du? 🙃

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Brummton-Phänomen

Das Brummton-Phänomen (englisch The Hum oder Taos Hum) bezeichnet die aus vielen Gebieten der Welt berichtete wiederholte Wahrnehmung niederfrequenter Töne oder Geräusche durch einzelne Personen bei zunächst nicht erkennbarer Ursache.

Wesentliches Merkmal des Brummton-Phänomens ist das subjektive Wahrnehmen niederfrequenter Töne oder Geräusche, die vermeintlich sicher von außen stammen, denen aber keine akustische Ursache zugeordnet werden kann. Häufig wird der Brummton beschrieben als ein Geräusch ähnlich einem in der Ferne mit Standgas laufenden LKW-Dieselmotor, weniger häufig als ein gleichmässiges Brummen wie das einer Trafostation oder eines Zählerkastens, noch seltener als ein Poltern, Tuckern oder Dröhnen in den Ohren oder im Kopf.

Wiederholt haben Brummton-Betroffene ihre Brummton-Wahrnehmungen mit Tongeneratoren nachgestellt. Dadurch wurde bekannt, dass es keinen einheitlichen Brummton gibt. Jeder Betroffene stellte auf meist mehrere unterschiedliche individuelle Frequenzen zwischen ca. 30 und 80 Hz ein, die mit ca. 0,5 Hz bis 2 Hz monaural oder binaural moduliert waren. Der Brummton wird weltweit von mindestens zwei Prozent der Bevölkerung wahrgenommen.

Wir sind schon fertig, Freunde! Postet noch schnell ein paar Lustigkeiten in die Kommentarspalte und dann sehen wir uns wieder nächsten Mittwoch! 😘

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...