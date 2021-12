PICDUMP 397 – der letzte dieses Jahr! Und besonders lustig! Vielleicht!

Hallo Leute!

Es ist wieder mal so weit ... ich weile in den Ferien. Dieser Picdump ist dementsprechend nicht mehr der allerallerneuste, sondern wurde schon vor einer Woche vorgearbeitet. Entschuldigt also bitte, falls ihr mehr Memes als sonst schon kennt. Das Internet ist einfach zu schnell für Ferien! Das heisst für euch diese Woche also: Noch mehr Memes in die Kommentarspalte posten, damit wir wieder up to date sind, ok? Ok! Cool!

Und nun kommen wir zum heutigen Teaserbild ...

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Tabaluigi

Welche Motive wünschst du dir?

Dieses Jahr war auch wieder ein Kack. Wie wäre es mit viel Buntem zum Abschluss?

Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Es ist alles halb so schlimm!

Et voilà:

bild: watson / material: shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

BEST OF KOMMENTARSPALTE fällt heute leider aus. Darum gehts direkt zum ...

PICDUMP >>

Setzen Sie sich, es geht los!

Supi.

Einfach so: Die besten schlechtesten Fälschungen aus aller Welt 1 / 58 Die besten schlechtesten Fälschungen aus aller Welt quelle: reddit

Ich verstehe es. Du auch?

via userinput



«What up.»

via userinput

Sie haben mehr gemeinsam, als man denken würde.

via reddit/ich_iel

Warum du grundsätzlich vorsichtig fahren solltest:

via userinput

Wenn du noch 17 Stunden hast, um ein ganzes Jahr Studium aufzuarbeiten:

Alle Väter, immer:

via userinput

Du, nachdem du 4 Sit-ups gemacht hast:

via userinput

Bitzli Verwirrung für zwischendurch: Eventuell hast du nach diesen Bildern Kopfschmerzen ... 1 / 28 Eventuell hast du nach diesen Bildern Kopfschmerzen 😉

«basteln» ... Ernsthaft?

via userinput / daserste



Es ist, wie es ist.

via userinput

Passend dazu: Gute Gründe, warum du die nächste Party auslassen solltest 1 / 22 Gute Gründe, warum du die nächste Party auslassen solltest

Chumm au in Club vo dä Coolä: Druck da!

JE-DES MAL.

via userinput

Gute Werbung, die gut ist:

via reddit/ich_iel



Werbetafeln, deren Fläche perfekt genutzt wurde 1 / 25 Werbetafeln, deren Fläche perfekt genutzt wurde quelle: reddit

Erwischt.

via userinput

Ich.

Auch ich.

via reddit/ich_iel



So billig kriegst du deine Zukunft nie wieder! Zuschlagen!

24 Menschen, die an der modernen Technik scheitern 1 / 24 24 Menschen, die an der modernen Technik scheitern

Du, wie du dabei zuschaust, wie dein Kellner 3 Kilo Parmesan über deine Pasta schüttet:

Wir haben grosse Fortschritte gemacht!

via reddit/ich_iel



Alle Bösewichte in Hollywood-Teenie-Filmen, immer:

Socken? Sehr gerne!

via userinput

Nein.

Dinge, die man besser nur denkt:

via userinput

Hm. Stimmt. 🤔🤔🤔🤔

via userinput

Werbeplakate, die ihren Zweck voll und ganz erfüllen 1 / 27 Werbeplakate, die ihren Zweck voll und ganz erfüllen quelle: imgur

Ich als Tasche.

¯\_(ツ)_/¯

via userinput

Was letzte zu viele Informationen?

via reddit/wasletztepreis



Guguseli!

via userinput

Filme, die noch gedreht werden müssen:

via userinput

Es stimmt.

via reddit/ich_iel



Tipptopp!

Damit wir auch heute etwas gelernt haben:

via userinput

Früher war nicht nur für Menschen alles besser.

via userinput

Wenn du eigentlich erwachsen bist, aber einkaufst wie ein 13-Jähriger mit dem Geld seiner Mutter:

via userinput

Und der Preis für das beste Protestschild geht dieses Jahr an ... TROMMELWIRBEL ...

via userinput

17 Protestschilder, die wir alle unterstützen können! 1 / 19 17 Protestschilder, die wir alle unterstützen können!

Falls du das ganze Jahr über einen Weihnachtsbaum Zuhause haben möchtest:

via userinput

Wie es sich anfühlt, wenn du zu deinem Jahrgang scrollen musst:

via userinput

Ich, wie ich darauf warte, dass du aufhörst anzurufen, damit ich schreiben kann, was du willst:

via userinput

Ni...cht ... at...me...n.....

via reddit/ich_iel

Gebrauchsanweisung einer Pfanne:

via reddit/ich_iel

Wenn du schon betrunken bist und der Barkeeper fragt, was du trinken möchtest:

via userinput

Wer die Wahl hat, ...

via userinput

Wer das wohl geschrieben hat? HMMMM....

via userinput

So, Freunde, fertig für heute! Und bald haben wir auch dieses Jahr geschafft ...

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Tetris-Effekt

Der Tetris-Effekt, auch Tetris-Syndrom genannt, tritt auf, wenn Personen so viel Zeit in eine Aktivität stecken, dass diese anfängt, deren Denken, bildliche Vorstellung und Träume zu gestalten. Er ist nach dem Videospiel Tetris benannt.

Personen, die Tetris für lange Zeit spielen, denken zum Teil darüber nach, wie verschiedene Formen in der realen Welt zusammenpassen könnten, wie zum Beispiel Schachteln im Supermarktregal oder Gebäude in einer Strasse. Personen träumen beim Einschlafen vielleicht auch von fallenden Tetrominos oder sehen solche in ihrem Augenwinkel oder wenn sie ihre Augen schliessen. In diesem Sinne ist der Tetris-Effekt eine Form der Hypnagogie.

Der Begriff Tetris-Effekt wurde zum ersten Mal im Mai 1994 in der Computerzeitschrift Wired im Artikel «This is Your Brain on Tetris» (dt. «Das ist dein Gehirn auf Tetris») von Jeffrey Goldsmith erwähnt.

Apropos spielen: 31 Spielplätze des Grauens 1 / 36 31 Spielplätze des Grauens

Bist du auch über einen interessanten Wiki-Eintrag gestolpert? Gerne weitersagen!

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Rutscht gut und wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch! 👋🌝

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...