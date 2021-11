51 Memes rund um die Liebe, die dich bestimmt zum Schmunzeln bringen

Impfdurchbrüche häufen sich und werfen Fragen auf – die 7 wichtigsten Antworten

Die häufigeren Impfdurchbrüche bei mittelalten Frauen und Männern verunsichern einige und stellen die Frage nach der Wirkung der Impfung und nach der Dringlichkeit von Auffrischimpfungen. Vor Beginn der nationalen Impfwoche beantworten wir die sieben wichtigsten Fragen dazu.

Dieser Anstieg ist von der Covid-19-Taskforce vorausgesagt worden. In der Schweiz sind noch etwa 1.6 Millionen Menschen nicht immunisiert. Das um ein Vielfaches ansteckendere Delta-Virus kann noch leichter als die letztjährige Variante in der ungeimpften Bevölkerung zirkulieren. Die Kälte und die Anfälligkeit auf Aerosole in Innenräumen tragen ihren Teil bei.

Die Taskforce erwartet eine Verdoppelung der Fallzahlen alle zwei Wochen. Und zeitverzögert steigen auch die Hospitalisationen wieder an. …