Spass

Picdump

Ich habe meine Arbeit bereits erledigt, darum schaue ich jetzt Picdump!



Immer noch alle weg! Ausser mir: PICDUMP! 🌝

Freunde, es sieht so aus: Ich hab immer noch Ferien. Der Picdump immer noch nicht. Wenn ihr das lest, ist dieser Picdump schon uralt, in Internet-Jahren etwa 291. Damit er nicht komplett veraltet, postet doch die neuesten Meme-Entwicklungen bitte in die Kommentarspalte! Okgutdanke.

Und nun: Viel Spass!

Viel Spass, viel Spass, viel Spass, viel Spass, viel ...

Wie wir uns früher beschäftigt haben, wenn wir irgendwo zu Besuch waren: via userinput

Du: via knowyourmeme

Auch du: via knowyourmeme

Umfrage Checkst du das Meme oben? Ja.

Nein, ich bin zu jung.

Nein, ich bin zu alt.

Nein, ich glaube, ich bin einfach zu dümmlich.

Damit auch du die Wahrheit kennst: via reddit/funny

«NEIN, ich hab es schon berührt!!!» via ebaumsworld

Bei jedem Mario-Game, immer: via userinput

Mist. via userinput

Willkommen in der Zukunft, Freunde. via userinput

Skibrille. Haha. via userinput

Wieso bist du nur so, Hirni? 🤦🏻‍♀️ via reddit/funny

Wenn dir ein Kanadier weismachen will, dass es gar nicht so kalt draussen ist: via userinput

Was auch immer er empfiehlt, ich nehme es und bezahle das Doppelte. via userinput

Wenn du bei einem Kumpel übernachtest und er dir keine Decke hingelegt hat: via userinput

Wir können uns glücklich schätzen, solch aufmerksame Mitmenschen zu haben. via userinput

Es ist nicht nicht richtig. via reddit/funny

Menschen. ¯\_(ツ)_/¯ via userinput

Eine interessante Entwicklung ... 🧐 via reddit/funny

Omg. Das kommt jetzt sehr überraschend. via imgur

Wir alle früher : via imgur

Niemand:



Memes:​ via knowyourmeme

Zack, Trinkgeld! via knowyourmeme

Weisst du überhaupt, dass dieses Meme Musik macht? via reddit/funny

Woher das Meme stammt: Video: YouTube/DrakeVEVO

Es wird schlimmer, je länger du es anschaust: via ebaumsworld

Kevin, bis RUHIG. via knowyourmeme

Sorry, ich muss gehen, mein Mutterschiff braucht mich: via ebaumsworld

«Aha. Notiert.» via userinput

Hach, unser Chef ... Video: watson/nico franzoni, maurice thiriet

Jedes Mal im Wartezimmer einer Arztpraxis: via ebaumsworld

Wie man den Kids heutzutage Geschichte näher bringen könnte: Mit Memes. via userinput

*sent from Alabama via userinput

Damit du auch heute was gelernt hast: via imgur

*Gekreische* via knowyourmeme

Hat jemand was dagegen? Nein? Gut. via reddit/funny

Und dann noch einer! via userinput

Menschen. Was ist nur mit ihnen? via ebaumsworld

Aus der Kategorie «Ohne Worte»: via userinput

Schnäll wegluege. via ebaumsworld

Da au ... via reddit/funny

Du beim Picdump schauen: via reddit/funny

Es gibt Dinge, die kann man nicht verzeihen: via ebaumsworld

3 Minuten. via userinput

Falls ihr vergessen habt, wie es überhaupt so weit kommen konnte: via imgur

Deine Grossmutter, nachdem du gesagt hast, dass du wirklich genug gegessen hast: via knowyourmeme

Nur 0,1 Prozent der Menschen können das hier lesen. via userinput

Unangenehme Situation für zwischendurch: via imgflip/knowyourmeme

Und hier noch die traurigste Geschichte, die du heute lesen wirst: via ebaumsworld

*aus den USA gesendet via userinput

Wer hat das früher auch gespielt? via userinput

Umfrage Hast du das früher auch gespielt? JAAAA.

Nein, was ist das?

Was heisst hier «früher»? Ich spiele das immer noch auf meinem Windows 95.

Und zum Abschluss:

Ein paar interessante Shutterstock-Bilder aus meinem ganz persönlichen «Äh, was?»-Archiv.

Ach, Shutterstock. 🙂 bild: shutterstock

🙂 bild: shutterstock

🙂 bild: shutterstock

🙂 bild: shutterstock

🙂 bild: shutterstock

🙂 bild: shutterstock

🙂 bild: shutterstock

Und für alle, die ein neuen Bildschirmschoner/ Hintergrundbild/ Poster an der Wand brauchen: Die LSD-Variante mit Motivation-Edit. shutterstock / watson

Fertig für heute!

Und nun, viel Spass in den Kommentaren! 🙃

Wer seine Karriere übrigens auch auf Shutterstock begonnen hat ... 🌝

