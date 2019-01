Sport

Skispringen

Kobayashi gewinnt die Tournee 2019 mit dem Grand Slam



Vierschanzentournee, Gesamtwertung 1. Ryoyu Kobayashi JAP 2. Markus Eisenbichler GER 3. Stephan Leyhe GER 10. Killian Peier 13. Simon Ammann

Bild: AP

Vier Springen, vier Siege – Kobayashi gewinnt die Tournee mit dem Grand Slam

In der langen Geschichte der Vierschanzentournee gab es bisher erst zwei Springer, die alle vier Bewerbe gewinnen konnten. Nun stösst der Japaner Ryoyu Kobayashi in den erlauchten Kreis zu Sven Hannawald und Kamil Stoch vor.

Der Gesamtsieger

Bild: EPA

Kobayashi zeigte nur in einem der acht Wettkampfsprünge Nerven. Im abschliessenden Bewerb in Bischofshofen lag er nach dem ersten Durchgang auf Rang 4. Doch mit einem Satz auf 137,5 m holte er sich auch am Dreikönigstag überlegen den Sieg.

Er siegte zum Abschluss vor dem Polen Dawid Kubacki und Stephan Leyhe aus Deutschland. Diesem gelang dank Rang 3 in Bischofshofen noch der Sprung aufs Gesamtpodest. «Heute war er zu schlagen», ärgerte sich Eisenbichler im ORF, aber er sei zu nervös gewesen vor dem möglichen Tagessieg. «Aber Zweiter in der Gesamtwertung zu sein, ist der Hammer.»

Den Sieg mit dem «Grand Slam» – dem Sieg aller vier Springen – hatten vor Kobayashi nur der Deutsche Sven Hannawald 2002 und vor einem Jahr der Pole Kamil Stoch geschafft. «Unglaublich, einfach unglaublich!», liess der schüchtern wirkende Japaner via Dolmetscherin ausrichten. Er sei sehr glücklich.

Die Schweizer

Bild: APA

Nach Innsbruck landete Killian Peier erneut in den Top Ten. Der Romand wurde Siebter. Simon Ammann schaffte es auf Platz 15.

In der Gesamtwertung klassierte sich Peier auf Schlussrang 10. Der vierfache Olympiasieger Ammann wurde 13. (ram)

Deltaflug-Panne: Zwei Minuten purer Horror Video: watson

Alle Tournee-Sieger seit 2000/01

Abonniere unseren Newsletter