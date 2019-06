Sport

Transferticker

Fussball-Transfers: Das waren die Wechsel und Gerüchte im Winter 2018/19



Die wichtigsten Transfers des Winters 2019

Transferticker

Als Nachfolger von Christian Pulisic: BVB jagt Basels Noah Okafor

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

watson-App öffnen. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken. Unten Push-Einstellungen antippen. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!

Dortmund jagt Okafor

Christian Pulisic verlässt Borussia Dortmund im Sommer in Richtung Premier League. Der BVB hat als Ersatz für den Amerikaner offenbar Noah Okafor vom FC Basel ins Auge gefasst. Der 18-Jährige will zu einem möglichen Transfer noch nichts sagen: Meine Zukunft gilt dem FCB. (abu)​

Noah Okafor 🇨🇭

Position: Linker Flügel

Alter: 18

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 3 Tore, 1 Assist



Bild: KEYSTONE

Yvon Mvogo kann man bald mieten

Der Bundesligist Leipzig ist bereit, den Schweizer Nationalgoalie Yvon Mvogo ab der nächsten Saison auszuleihen, wie Trainer Ralf Rangnick verschiedenen Medien sagte. Damit könnte Mvogo endlich mehr Einsatzzeit bekommen. «Allerdings nur bei einem guten Verein», sagte Rangnick.

Mvogo ist seit seinem Wechsel von den Young Boys zu Leipzig dauerhaft die Nummer 2 hinter dem Ungar Peter Gulacsi. Für den 24-jährigen Freiburger mit kamerunischen Wurzeln ist die persönliche Situation unbefriedigend. In der laufenden Saison kam er nur in zehn Partien der Europa League über 90 Minuten zum Zug. Laut Rangnick will Leipzig Mvogo jedoch nicht verkaufen. Rangnick rechnet damit, dass Mvogo später die Nummer 1 wird.

Im Winter 2017/18 wollten die Young Boys ihren früheren Goalie leihweise zurückholen, nachdem sich David von Ballmoos verletzt hatte. Leipzig lehnte dies jedoch ab. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Real Madrid bedient sich beim FC Porto

Kaum ist Zinedine Zidane wieder im Amt, schlägt Real Madrid auf dem Transfermarkt ein erstes Mal zu. Aus Porto kommt im Sommer der Brasilianer Eder Militao. Der 21-Jährige erhält bei den «Königlichen» einen Vertrag bis 2025. Real bezahlt die Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro, was Militao sowohl zum teuersten Real-Verteidiger der Geschichte als auch zum Rekord-Abgang der portugiesischen Liga macht. (zap)

Eder Militao 🇧🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 21

Marktwert: 35 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 3 Tore

Bild: EPA/LUSA

GC holt Caiuby aus Augsburg

Die Grasshoppers haben sich kurz nach Beginn der Rückrunde noch einmal verstärkt. Der 30-jährige Brasilianer Caiuby wechselt leihweise bis Ende Saison vom FC Augsburg zum Tabellenvorletzten der Super League. Zuletzt stand er beim FC Augsburg unter Vertrag. Beim Bundesligisten kam der 30-Jährige in der Hinrunde neben 14 Liga-Einsätzen zu zwei Spielen im DFB-Pokal. In den 16 Partien gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage.

GC-Sportchef Mathias Walther zum Transfer: «Mit fast 250 Spielen in den obersten beiden deutschen Ligen bringt Caiuby äusserst viel Erfahrung mit. Er kann im Angriff variabel eingesetzt werden, ob auf dem Flügel, als Zehner oder in der Sturmspitze.» Bereits am Sonntag gegen Xamax könnte Caiuby erstmals spielen. (pre)

Caiuby 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 30

Marktwert: 5 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 2 Tore



Witzig! #Caiuby wollte den #FCA unbedingt verlassen, um „näher bei meiner Familie sein“.



Statt 9.821 Kilometer sind es jetzt nur noch 9.616 Kilometer in seine Heimatstadt Sao Paulo… https://t.co/Oyc083OG76 — Transfermarkt (@Transfermarkt) 14. Februar 2019

Manneh in die MLS

Kekuta Manneh hat seinen Vertrag bei St.Gallen aufgelöst und wechselt zum FC Cincinnati in die MLS. Der Amerikaner mit gambischen Wurzeln war erst im Sommer aus Mexiko in die Super League gewechselt. Zu den neuen Teamkollegen gehört Leonardo Bertone, der im Winter von Meister YB zu Cincinnati wechselte. (ram/sda)

Kekuta Manneh 🇺🇸

Position: Angriff

Alter: 24

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2018/19: 9 Spiele, 0 Tore​

Kekuta #Manneh hat seinen Vertrag bei uns aufgelöst und wechselt zum @fccincinnati in die Major League Soccer.

Wir wünschen ihm alles Gute und danken ihm für seinen Einsatz - Viel Erfolg. pic.twitter.com/Rklj87KE8I — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 13. Februar 2019

Aaraus Tasar zu Servette

Der FC Aarau verliert im Sommer seinen besten Offensivspieler. Varol Tasar wechselt nach der laufenden Saison zum Ligakonkurrenten Servette, dem Leader der Challenge League.

Der 22-jährige Deutsche mit türkischen Wurzeln führt derzeit mit je sechs Toren und Vorlagen die Skorerliste der Aarauer an. Tasar debütierte in der vergangenen Saison mit dem FCA in der Challenge League und erzielte seither in 42 Spielen 13 Treffer. (ram/sda)

Varol Tasar 🇩🇪

Position: Sturm

Alter: 22

Marktwert: 600'000 Euro

Bilanz 2018/19: 18 Spiele, 6 Tore



Bild: KEYSTONE

Landet Elvedi bei Manchester City?

Es wäre ein riesiger Schritt! Nico Elvedi soll für den nächsten Sommer bei Manchester City auf dem Einkaufszettel stehen, schreibt die «Bild». Er soll dort die als Ersatz für die alternden Nicolas Otamendi (31) und Vincent Kompany (32) kommen.

Der Nati-Verteidiger überzeugt diese Saison bei Borussia Mönchengladbach und ist auf seiner Position einer der besten der Bundesliga. Gladbach-Sportchef Max Eberl sieht allerdings keinen Grund zur Beunruhigung: «Ich beschäftige mich mit solchen Dingen erst, wenn ich konkrete Angebote vorliegen habe. Die gibt es aber zur Zeit nicht.»

Nico Elvedi🇨🇭

Position: Verteidigung

Alter: 22

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 18 Spiele, 1 Tor (abu)

Bild: EPA/EPA

Augsburg signalisiert Interesse an Weiterverpflichtung von Kobel

Bundesligist Augsburg würde den vom Ligakonkurrenten Hoffenheim ausgeliehenen Schweizer Torhüter Gregor Kobel gerne über die laufende Saison hinaus behalten. «Das Engagement kann gerne weitergehen», sagte Augsburg Trainer Manuel Baum bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem 21-jährigen Schweizer U21-Nationalgoalie vor dem Heimspiel am Freitagabend gegen Bayern München.

Kobel wurde vom FCA im Winter ausgeliehen und erkämpfte sich in der Vorbereitung sofort den Platz als Nummer 1 im Tor. «Wir haben einen ganz jungen Torhüter, der die Sache sehr gut macht», äusserte sich Baum über den 1,94 m grossen Profi. Kobel werde an der Aufgabe im Abstiegskampf «weiter wachsen». Augsburg ist derzeit als 15. nur drei Punkte vor dem Barrage-Platz klassiert.

Kobel selbst äusserte sich zurückhaltend zu seiner Zukunft. Er fühle sich sehr wohl in Augsburg und sei von seiner neuen Mannschaft sehr gut aufgenommen worden. «Der Entscheid liegt aber nicht alleine bei mir», sagte er. Der Vertrag mit Hoffenheim läuft noch bis Juni 2020. (abu/sda)

Gregor Kobel 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 21

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele

Bild: EPA/EPA

FCZ leiht von Marseille Grégory Sertic aus

Der FC Zürich hat bis Ende Saison den Mittelfeldspieler Grégory Sertic ausgeliehen. Der 29-jährige Franzose mit kroatischen Wurzeln steht seit Ende Januar 2017 bei Olympique Marseille unter Vertrag, kam in dieser Saison in der Ligue 1 jedoch nur einmal von Beginn weg zum Einsatz und wurde dreimal eingewechselt. Zuvor hatte er für Bordeaux und Lens gespielt. Insgesamt bestritt der 1,83 m grosse Sertic 179 Partien in der höchsten französischen Liga, in denen er sechs Treffer erzielte und 17 Torvorlagen verzeichnete. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Luzern schmeisst Juric raus

Stürmer Tomi Juric spielt beim FC Luzern ab sofort keine Rolle mehr. Der Super-League-Klub hat den in dieser Saison häufig verletzten Australier suspendiert, gemäss Trainer René Weiler «aus sportpolitischen Gründen». Bei der 1:2-Niederlage bei Schlusslicht Xamax am Sonntag hatte Juric, dessen Vertrag Ende Saison ausläuft, noch durchgespielt. (ram)

Tomi Juric 🇦🇺

Position: Sturm

Alter: 27

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 9 Spiele, 2 Tore

Quelle: Luzerner Zeitung



Bild: KEYSTONE

Ramsey zu Juventus

Der 28-jährige Waliser Aaron Ramsey wechselt auf die nächste Saison mit einem Vierjahresvertrag von Arsenal zu Juventus Turin. Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler war zuletzt einer der am meisten umworbenen Spieler. Ramseys Vertrag bei Arsenal wäre mit dem Ende dieser Saison ausgelaufen. Er soll in Italien rund acht Millionen Franken im Jahr verdienen. (ram/sda/ans)

Aaron Ramsey

Position: Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 3 Tore



Bild: AP/AP

Buess per sofort zu Lausanne

St.Gallen-Stürmer Roman Buess setzt seine Karriere in der Challenge League fort. In der Ostschweiz wäre sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht mehr erneuert worden, nun zieht der 26-Jährige schon jetzt weiter. In Lausanne unterschrieb Buess für ein halbes Jahr mit der Option für eine Weiterverpflichtung. An ihm soll auch GC interessiert gewesen sein. (ram)

Roman Buess 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 4 Tore



✍🏼 Le FC Lausanne-Sport est heureux d’annoncer l’arrivée de Roman Buess. L’attaquant qui arrive du @FCSG_1879 a paraphé un contrat de 6 mois avec une option de 2 ans.

➡️ https://t.co/EAwC8rLBsy#AllezLausanne #BienvenueRoman — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) 11. Februar 2019

GC leiht Stürmer Ravet vom SC Freiburg aus

Bild: KEYSTONE

Die Grasshoppers verstärken sich im Kampf gegen den Abstieg aus der Super League weiter und melden die leihweise Rückkehr bis Saisonende von Offensivspieler Yoric Ravet.

Der 29-jährige Franzose kommt vom Bundesligisten SC Freiburg.

Ravet kehrt damit drei Jahre nach seinem Abgang zu GC zurück. Der Offensivspieler war bereits zwischen Juli 2014 und Januar 2016 für den Stadtzürcher Traditionsverein auf Torejagd. Dabei gelangen ihm in 63 Spielen 18 Treffer und 15 Vorlagen.

Über die Young Boys schaffte Ravet anschliessend den Sprung in die Bundesliga zu Freiburg, wo er seit rund eineinhalb Jahren unter Vertrag steht. Für den Bundesligisten stand Ravet in dieser Saison in vier Meisterschaftsspielen sowie einer Cup-Partie im Einsatz. (aegsda)

Bayern holt HSV-Jungtalent

Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet, hat der FC Bayern München Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV verpflichtet. Die Ablöse für das Jungtalent soll bei 2,5 Millionen Euro liegen. Der Transfer soll seit Juli 2018 fix sein. Der Wechsel soll im Sommer 2019 oder 2020 erfolgen. In München soll Arp rund fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen. (zap)

Jann-Fiete Arp 🇩🇪

Position: Stürmer

Alter: 19

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/19: 14 Spiele, 1 Tor

Quelle: Bild

Bild: AP/AP

GC verpflichtet französischen Verteidiger aus der Ligue 2

Der Franzose Anthony Goelzer wechselt per sofort mit einem Vertrag bis 2023 zu den Grasshoppers. Der 20-jährige Linksverteidiger stösst vom französischen Zweitligisten Valenciennes zum abstiegsgefährdeten Super-League-Klub. Goelzer kam in der aktuellen Spielzeit für den Tabellen-17. in acht Pflichtspielen der Ligue 2 zum Einsatz.

Goelzer spielt auf der Position von Souleyman Doumbia. Der Linksverteidiger von der Elfenbeinküste hatte die Grasshoppers unlängst in Richtung Ligue 1 zu Stade Rennes verlassen. (zap/sda)

Anthony Goelzer 🇫🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 20

Marktwert: 0,2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 8 Spiele (zweite franz. Liga)

bild: grasshoppers

Kehrt Toko in die Schweiz zurück?

Mittelfeld-Rackerer Nzuzi Toko spielt vielleicht bald wieder in der Heimat. Er hat nach einem halben Jahr seinen Vertrag in Saudi-Arabien aufgelöst, weil er sich nicht wohl fühlte und es aus sportlich nicht nach Wunsch lief. Tokos Zukunft ist offen – mit seiner Vergangenheit und angesichts der Baisse von GC kann man sich eine Rückkehr zum Stammklub gut vorstellen. (ram)

Nzuzi Toko 🇨🇭🇨🇩

Position: Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 1,2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 11 Spiele, 1 Tor

Quelle: St.Galler Tagblatt



Bild: KEYSTONE

Junger Flügel für Basel

Edon Zhegrova wechselt zum FC Basel. Die Bestätigung des FCB steht noch aus, aber sein bisheriger Klub KRC Genk meldet den Transfer als fix. Der 19-Jährige aus dem Kosovo wird für eineinhalb Jahre ausgeliehen, Basel besitzt danach eine Kaufoption. (ram)

Edon Zhegrova 🇽🇰

Position: Flügel

Alter: 19

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele, 4 Tore

Quelle: KRC Genk

Bild: EPA/KEYSTONE

GC will Ravet wieder

Die Grasshoppers präsentierten sich bei der 0:4-Niederlage zum Rückrundenauftakt gegen Basel wie ein Absteiger. Nun soll ein Retter her: Yoric Ravet. Der Franzose, von 2014 bis Anfang 2016 schon einmal bei GC, ist offenbar als Winterzuzug im Gespräch. Beim SC Freiburg ist er bloss Reservist. (ram)

Yoric Ravet 🇫🇷

Position: Angriff

Alter: 29

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 0 Tore

Quelle: Tages-Anzeiger



Bild: EPA

BVB leiht Kagawa in die Türkei aus

Bundesliga-Leader Borussia Dortmund leiht bis Saisonende den Japaner Shinji Kagawa an den türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul aus. Der 29-jährige Mittelfeldspieler kam unter Trainer Lucien Favre kaum zum Einsatz. Kagawa hatte auch ein Angebot von Hannover 96, lehnte dieses aber ab.

Shinji Kagawa

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 0 Tore

Quelle: sda​

Bild: AP/AP

Leicester und Monaco tauschen Adrien Silva und Tielemans

Die AS Monaco und Leicester City haben sichauf einen Tausch der beiden Mittelfeldspieler Youri Tielemans (21) und Adrien Silva (29) geeinigt. Die beiden stehen bei ihren neuen Arbeitgebern leihweise bis Ende Saison unter Vertrag.

Youri Tielemans

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 5 Tore

Bild: AP/AP

Adrien Silva

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 0 Tore



Bild: AP/AP

Quelle: sda



Schalke leiht Innenverteidiger Bruma von Wolfsburg aus

Schalke 04 hat kurz vor Transferschluss leihweise bis Ende Saison den 27-jährigen niederländischen Internationalen Jeffrey Bruma vom Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg verpflichtet. Der Innenverteidiger hat in dieser Saison noch keine einzige Partie bestritten.

Jeffrey Bruma

Position: Innenverteidiger

Alter: 27

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 0 Spiele

Quelle: sda



Bild: AP/AP

Barcelona verpflichtet Emerson Junior

Der spanische Meister FC Barcelona den brasilianischen Aussenverteidiger Emerson Junior von Atlético Mineiro verpflichtet. Der 20-Jährige, der erst im Sommer aus Belo Horizonte zu den Katalanen wechseln wird, erhält einen Vertrag über fünf Jahre. Für den Rest der laufenden Saison spielt Emerson Junior leihweise bei Betis Sevilla.

Emerson Junior 🇧🇷

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 20

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 1 Tor

Quelle: sda



Basel leiht Oberlin nach Empoli aus

Der Stürmer Dimitri Oberlin wechselt leihweise vom FC Basel zum italienischen Erstligisten Empoli. Die beiden Vereine einigten sich auf einen Transfer des 21-Jährigen bis Ende der Saison 2019/2020 mit der Option für eine definitive Übernahme. (sda)

Dimitri Oberlin 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 21

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 1 Tor

Quelle: sda

Bild: KEYSTONE

Mitroglu leihweise zu Galatasaray

Der griechische Stürmer Konstantinos Mitroglu wird bei Galatasaray Istanbul neuer Sturmpartner von Eren Derdiyok. Der 30-Jährige kommt leihweise von Olympique Marseille.

Konstantinos Mitroglu 🇬🇷

Position: Sturm

Alter: 30

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 3 Tore





Numa Lavanchy zu Lugano

Der FC Lugano hat sich die Dienste des rechten Aussenverteidigers Numa Lavanchy gesichert. Der 25-jährige Waadtländer wechselt von den Grasshoppers ins Tessin. Die rechte Abwehrseite war im Herbst Luganos Problemzone. Der Ivorer Eloge Yao erfüllte die Erwartungen nicht. Lavanchy ist mit Luganos Trainer Fabio Celestini vertraut. In der Saison 2015/16 waren die beiden bei Lausanne tätig. (pre/sda)

Numa Lavanchy 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 25

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 0 Tore

Quelle: sda

Bild: KEYSTONE

Denis Suarez zu Arsenal

Konkurrenz für Granit Xhaka! Vom FC Barcelona stösst der spanische Mittelfeldspieler Denis Suarez leihweise zu Arsenal. Suarez hat bereits in Sevilla mit «Gunners»-Trainer Unai Emery zusammengearbeitet. (abu)

Denis Suarez 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 2 Spiele

Quelle: Arsenal

#HolaDenis 😍



All the details on @DenisSuarez6’s loan move, right here 👇 — Arsenal FC (@Arsenal) 31. Januar 2019

Fellaini nach China

Die Verkündung des Transfers von Marouane Fellaini zum chinesischen Klub Shandong Luneng scheint nur noch eine Frage der Zeit. Laut Sky-Informationen hat der Belgier den Medizintest bereits bestanden. Es brauche nur noch einige Formalitäten, bis der Wechsel im Trockenen sei. Fellaini wurde heute am Flughafen gesichtet. (abu)

Marouane Fellaini 🇧🇪

Position: Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele (2 Tore, 2 Assists)

Quelle: Sky

Léo Lacroix zurück zu Sion?

Léo Lacroix war am Mittwochabend beim Spiel gegen Sandhausen nicht im Kader des HSV. Vieles deutet auf einen Wechsel des Schweizer Verteidigers hin. Einer der Interessenten: Sein ehemaliger Arbeitgeber, der FC Sion. Allerdings sollen auch die englischen Zweitligisten Nottingham und Middlesbrough an Lacroix dran sein. (abu)

Léo Lacroix 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 8 Spiele, 1 Assist.

Quelle: Sport1

Bild: KEYSTONE

Giovinco nach Saudi-Arabien – der Lohn ist 😯

Den Italiener Sebastian Giovinco zieht es nach vier Jahren in der nordamerikanischen Major League Soccer weiter nach Saudi-Arabien. Beim saudischen Meister Al-Hilal Riad unterschreibt der 32-Jährigen einen Vertrag über drei Jahre. Die Ablösesumme soll zwischen 1,75 und 2,6 Millionen Euro liegen. Wirklich erwähnenswert ist aber der voraussichtliche Lohn für Giovinco: Der Stürmer lässt sich mit rund zehn Millionen jährlich vergolden. (abu)

Sebastian Giovinco 🇮🇹

Position: Hängende Spitze

Alter: 32

Marktwert: 6 Mio. Euro

Quelle: Transfermarkt

Bild: AP/The Canadian Press

Thun lässt Facchinetti ziehen, verlängert mit Sutter

Der FC Thun klärt zwei Personalien in der Verteidigung. Abwehrspieler Mickaël Facchinetti wechselt vom Super-League-Klub zum zypriotischen Erstligisten APOEL Nikosia. Der 27-jährige Neuenburger bestritt seit 2016 insgesamt 70 Pflichtspielen mit vier Toren und acht Assists für die Berner Oberländer. In Nikosia trifft Facchinetti auf den ehemaligen Super-League-Trainer Paolo Tramezzani (ex-Sion und Lugano).

Dafür verlängerte bei Thun der vom Eigengewächs zum Leistungsträger aufgestiegene Nicola Sutter (23) den bis 2020 gültig gewesenen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2022. (abu/sda)

Mickaël Facchinetti 🇨🇭

Position: Linker Verteidiger

Alter: 27

Marktwert: 0,7 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 10 Spiele, 1 Tor, 1 Assist

Quelle: FC Thun

Nicola Sutter 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 0,85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 3 Tore

Quelle: FC Thun

Bild: KEYSTONE

Kagawa bei Dortmund vor dem Absprung

Der Wechsel des japanischen Mittelfeldspielers Shinji Kagawa von Borussia Dortmund zu Monaco kommt nicht zu Stande. Laut «kicker» soll nun ein Wechsel zum türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul im Gespräch sein.

Der ursprünglich bis 2020 vertraglich gebundene 29-jährige Mittelfeldspieler spielte zuletzt unter dem Schweizer Trainer Lucien Favre keine grosse Rolle mehr. Sollte ein Wechsel bis zum Transferschluss um 18.00 Uhr noch zustande kommen, wäre Kagawa nach Alexander Isak (Willem II) und Sebastian Rode (Frankfurt) der bereits dritte zuletzt nicht eingesetzte Spieler, der den Tabellenführer der Bundesliga in dieser Transferperiode verlässt.

Kagawa war 2014 mit grossen Erwartungen von Manchester United zum BVB zurückgekehrt. Doch anders als in seinen ersten Jahren beim Revierklub zwischen 2010 und 2012 erreichte er nur noch selten das Niveau eines Schlüsselspielers. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Shinji Kagawa 🇯🇵

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 2 Spiele

Quelle: Kicker

Holt PSG Willian als Neymar-Ersatz?

Neymar fällt bei Paris Saint-Germain wegen einer Fussverletzung rund zehn Wochen aus. Deshalb sieht sich der französische Scheich-Klub derzeit nach einem Ersatz um. Zuoberst auf der Wunschliste steht offenbar Chelsea-Flügel Willian. Die Blues lassen allerdings verlauten, sie hätten keine Absicht, den Brasilianer ziehen zu lassen. Wie gross ein Angebot wohl sein muss, um diese Absichten zu verändern? (abu)

Willian 🇧🇷

Position: Rechter Flügel

Alter: 30

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 3 Tore, 4 Assists

Quelle: Sky

Bild: AP/AP

Drmic zurück nach Nürnberg?

Der Schweizer Nationalstürmer Josip Drmic steht bei Borussia Mönchengladbach auf dem Abstellgleis, hat in dieser Saison noch kein Spiel absolviert. Eigentlich rechnete man im Sommer schon mit einem Abgang.

Laut Informationen der «Bild» soll nun ein Wechsel zu Nürnberg bevorstehen. Drmic spielte 2013/2014 schon einmal für das aktuelle Bundesligaschlusslicht. Damals gelangen dem Schwyzer sagenhafte 17 Tore. (abu)

Josip Drmic 🇨🇭

Position: Stürmer

Alter: 26

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 0 Spiele

Quelle: Bild

Bild: DPA

Verliert Luzern Topskorer Eleke?

Der FC Luzern bangt um seinen besten Torschützen Blessing Eleke: Bei Galatasaray Istanbul und Anderlecht steht der Nigerianer auf der Einkaufsliste. Konkret ist das Interesse der Belgier.

Laut gut unterrichteten Quellen soll der RSC Anderlecht dem FCL folgendes Angebot gemacht haben: sofortige leihweise Übernahme von Eleke bis Sommer für 1 Million Euro, anschliessend definitiver Kauf des Nigerianers für weitere 3 bis 4 Millionen Euro Ablöse. Sportchef Remo Meyer gab zu Eleke kein Statement ab. (abu/Luzerner Zeitung)

Blessing Eleke 🇳🇬

Position: Stürmer

Alter: 22

Marktwert: 1,75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 7 Tore, 1 Assist

Quelle: Luzerner Zeitung

Bild: KEYSTONE

Scott Sutter wechselt innerhalb der MLS

Scott Sutter wechselt innerhalb der Major League Soccer von Orlando City zu den Vancouver Whitecaps. Der 32-jährige Verteidiger einigte sich mit den Kanadiern auf einen Vertrag für die nächste Saison mit einer Option für eine weitere Spielzeit.

Sutter spielte vor seinem Wechsel 2017 nach Nordamerika für die Grasshoppers, Zürich und die Young Boys in der Super League. Für die Schweizer Nationalmannschaft bestritt der schweizerische-britische Doppelbürger zwei Länderspiele. (abu/sda)

Scott Sutter 🇨🇭

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 32

Marktwert: 0,55 Mio. Euro

Bilanz 2017/18: 19 Spiele, 4 Tore, 1 Assist

Quelle: Vancouver Whitecaps



Bayern haben einen Plan B

Der Transfer von Callum Hudson-Odoi im Winter ist wohl geplatzt. Nun ist Bayern München stattdessen an Joao Felix von Benfica Lissabon interessiert. Billig wird der Portugiese allerdings nicht. Liverpool soll bereits mit einem 70-Millionen-Angebot abgewiesen worden sein. Die Ausstiegsklausel für den 19-Jährigen soll sich auf 120 Millionen Euro belaufen. (zap)

Joao Felix 🇵🇹

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 19

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 7 Tore

Quelle: SportBild

Bild: EPA/LUSA

Schalke verpflichtet walisischen Teenager

Schalke 04 hat von Manchester City den 18-jährigen Flügelstürmer Rabbi Matondo verpflichtet. Der walisische Internationale, der noch kein Spiel in der Premier League bestritten hat, einigte sich mit dem Tabellen-Zwölften der Bundesliga auf einen Vertrag bis 2023. Laut «Kicker» beträgt die Ablösesumme rund neun Millionen Euro, der Vertrag soll zudem eine Rückkaufoption von 50 Millionen Euro beinhalten. (zap/sda)

Rabbi Matondo 🇬🇧

Position: Flügelspieler

Alter: 18

Marktwert: keine Angaben

Bilanz 2018/19: 21 Spiele (für Man City U23)



Sampdoria übernimmt Audero

Der von Juventus ausgeliehene Goalie Emil Audero bleibt bei Sampdoria Genua. Die Ablöse für den Italiener wird auf 20 Millionen Euro geschätzt. (ram)

Emil Audero 🇮🇹

Position: Tor

Alter: 22

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele



Baba geht nach Frankreich

Bei Schalke kam Abdul Rahman Baba nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler heraus. Nun leiht ihn Besitzer Chelsea bis Ende Saison an den französischen Erstligisten Stade Reims aus. (ram)

Abdul Rahman Baba 🇬🇭

Position: Abwehr

Alter: 24

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 4 Spiele, 0 Tore



Inter holt Gravillon

Für 7,5 Mio. Euro hat Inter Mailand den Innenverteidiger Andrew Gravillon gekauft. Die «Nerazzurri» leihen den 20-Jährigen aus Guadeloupe aber noch bis Ende Saison an seinen bisherigen Klub, den Serie-B-Verein Delfino Pescara, aus. Gravillon war schon bis zur U19 bei Inter, ehe er im Sommer 2017 für 4 Mio. Euro an Benevento verkauft wurde. (ram)

Andrew Gravillon 🇬🇵

Positon: Abwehr

Alter: 20

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 2 Tore



OFFICIAL: Inter Milan have re-signed defender Andrew Gravillon for €7.5m, and loaned him back to Pescara for the rest of the season. pic.twitter.com/gTFnOIy5E9 — TransferNewsCentral (@TransferNewsCen) 30. Januar 2019

Ex-Barça-Talent zum FCSG

Nachwuchs-Nationalspieler Jérémy Guillemenot stürmt neu für den FC St.Gallen stürmen. Er war im Sommer vom FC Barcelona zu Rapid Wien gewechselt, spielte dort aber nur eine Nebenrolle. In St.Gallen unterschrieb Guillemenot bis im Sommer 2021. (ram)

Jérémy Guillemenot 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 21

Marktwert: 250'000 Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 0 Tore



⚠️ Wir haben zwei Personalien zu vermelden:

Stürmer Jérémy Guillemenot kommt von Rapid Wien in die #Ostschweiz und hat einen Vertrag bis Sommer 2021 unterschrieben.

Zudem hat Miro Muheim seinen Vertrag beim #fcsg um zwei Jahre bis zum Sommer 2021 verlängert. pic.twitter.com/nNqYp8ydD7 — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 30. Januar 2019

Wagner geht nach China

Von der Tribüne bei Bayern München zu Tianjin Teda nach China – das ist der Weg, den Sandro Wagner geht. Der Ex-Nationalspieler kassiert für zwei Saisons angeblich 15 Mio. Euro. Gecoacht wird Tianjin vom ehemaligen Schweizer Natitrainer Uli Stielike. (ram)

Sandro Wagner 🇩🇪

Position: Sturm

Alter: 31

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele, 1 Tor



Sandro #Wagner verlässt den #FCBayern und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Tianjin Teda in die chinesische Super League.



Danke für alles und viel Erfolg in China, Sandro!



Zur Presseerklärung ➡ https://t.co/sR6uZeZofB pic.twitter.com/1HnPexeLXu — FC Bayern München (@FCBayern) 30. Januar 2019

Perisic zu Arsenal und Özil zu Inter?

Planen der FC Arsenal und Inter Mailand einen spektakulären Spielertausch? So soll Mesut Özil von Arsenal zu Inter Mailand, während Ivan Perisic den umgekehrten Weg geht. Die Spieler sollen bis Ende Saison ausgeliehen werden, Arsenal soll zudem die Kaufoption für Perisic über 40 Millionen Euro haben. (zap)

Mesut Özil 🇩🇪

Position: Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen

Quelle: Corriere dello Sport

Ivan Perisic 🇭🇷

Position: Flügelspieler

Alter: 29

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen

Quelle: Corriere dello Sport



Bild: AP/AP

Österreichischer Goalie zum FC Zürich

Der FC Zürich holt den österreichischen Torhüter Osman Hadzikic. Der 22-Jährige kommt von Austria Wien und hat bis 2021 unterschrieben.

Osman Hadzikic 🇦🇹

Position: Torhüter

Alter: 22

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2018/19: keine Einsätze



FCZ holt Verteidiger aus der Serie A

Der Schweizer Aussenverteidiger Joel Untersee kehrt zumindest vorübergehend zum FC Zürich zurück. Der 25-Jährige wechselt mit einem Leihvertrag bis Saisonende von Empoli zum Super-League-Klub. Er hatte den FCZ vor acht Jahren als U18-Junior in Richtung Juventus Turin verlassen.

Nach Engagements auf Leihbasis in Brescia (Serie B) und Vaduz (Super League) spielte Untersee zuletzt für Empoli, das ihn im vergangenen Sommer für eine halbe Million Euro von Juventus übernahm. In dieser Saison kam Untersee in der Serie A nur drei Mal zum Einsatz – letztmals am 29. Dezember bei der 0:1-Heimniederlage gegen Inter Mailand. (zap/sda)

Joel Untersee 🇨🇭

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 24

Marktwert: 700'000 Euro

Bilanz 2018/19: 3 Spiele

PSG holt Paredes von Zenit

Paris Saint-Germain hat für rund 47 Millionen Euro den argentinischen Mittelfeldspieler Leandro Paredes von Zenit St. Petersburg verpflichtet. Der 24-jährige Südamerikaner spielte während anderthalb Jahren in Russland. Zuvor war er in der Serie A in Empoli geformt worden, ehe er für eine Saison zur AS Roma ging. Für Argentinien hat Paredes neun Länderspiele absolviert. In Paris wird Paredes den Franzosen Adrien Rabiot ersetzen, der in den nächsten Tagen wohl nach England wechseln wird. (pre/sda)

Leandro Paredes 🇦🇷

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 25 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele (4 Tore, 4 Assists)



Rakitic wegen De Jong zu Chelsea?

Ivan Rakitic vom FC Barcelona steht offenbar auf der Wunschliste bei Chelsea. Im Sommer soll der kroatische Nationalspieler, der in Möhlin AG aufgewachsen ist, zu den «Blues» wechseln dürfen, weil die Katalanen mit Frenkie De Jong bereits einen Nachfolger für den 30-jährigen Mittelfeldspieler verpflichtet haben. Gemäss «Daily Mail» würde Rakitic rund 50 Millionen Euro kosten. Der Vize-Weltmeister hat aber angemerkt, dass er gerne in Barcelona bleiben würde. (pre)

Ivan Rakitic 🇭🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 65 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele (3 Tore, 6 Assists)

Quelle: Daily Mail



Bild: EPA/EFE

Hudson-Odoi darf nicht zu den Bayern

Chelsea hat dem Winter-Wechsel von Callum Hudson-Odoi zu Bayern München laut dem «Telegraph» einen Riegel vorgeschoben. Der deutsche Rekordmeister bot für den englischen Flügelstürmer eine Ablösesumme von mindestens 30 Millionen Euro, doch die «Blues» erteilten ihrem 19-jährigen Supertatelent nun ein Transferverbot.

Callum Hudson-Odoi 🇬🇧

Position: Linksaussen

Alter: 18

Marktwert: Nicht vorhanden

Bilanz 2018/19: 15 Spiele (2 Tore, 5 Assists)

Quelle: Telegraph

Bild: EPA/EPA

Morata leihweise zu Atlético

Alvaro Morata wechselt leihweise bis Ende der Saison 2019/2020 von Chelsea zu Atlético Madrid. Der 26-jährige spanische Internationale erzielte in der laufenden Saison für die «Blues» in 16 Partien der Premier League 5 Tore, kam zuletzt aber unter Trainer Maurizio Sarri kaum mehr zum Einsatz.

Morata hatte 2017 für rund 66 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid nach London gewechselt, zuvor hatte er auch bei Juventus Turin gespielt. Bei Chelsea, das in der vergangenen Woche Gonzalo Higuain verpflichtete, besitzt er noch einen Vertrag bis 2022. (pre/sda)



Alvaro Morata 🇪🇸

Position: SturmAlter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele (9 Tore, 0 Assists)



Sion verlängert mit Murat Yakin

Der FC Sion hat den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit Trainer Murat Yakin vorzeitig verlängert. Der 44-jährige Basler ist neu bis Sommer 2021 an den Walliser Klub gebunden. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Lustenberger im Sommer zu YB

Das Abenteuer Bundesliga endet für Fabian Lustenberger im Sommer. Der 30-jährige unterschrieb bei den Young Boys ein Vertrag über drei Jahre bis 2022. Lustenberger könnte beim amtierenden Meister die Rolle von Steve von Bergen als Abwehrchef übernehmen. Eigentlich gelernter defensiver Mittelfeldspieler, kam der Luzerner bei Hertha Berlin in dieser Saison ausschliesslich in der Innenverteidigung zum Einsatz. (abu)

Fabian Lustenberger🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld/Innenverteidigung

Alter: 30

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Liga-Bilanz 2018: 23 Spiele

Fabian Lustenberger wechselt nach Ablauf seines Vertrags bei Hertha BSC im Sommer ablösefrei nach Bern und hat bei YB einen Kontrakt über drei Jahre bis im Sommer 2022 unterschrieben - mit Option auf eine weitere Saison.



ℹ️👉https://t.co/d6jG5D4uRD #BSCYB @HerthaBSC pic.twitter.com/T0wC7kTnzc — BSC Young Boys (@BSC_YB) 28. Januar 2019

Wu Lei wagt sich nach Europa

Espanyol Barcelona hat Wu Lei verpflichtet. Der Chinese ist in seiner Heimat ein Topstar. Er war noch nicht 15 Jahre alt, als er im Profifussball debütierte. In 172 Einsätzen der chinesischen Super League schoss Wu Lei 102 Tore. Nun wechselt der 63-fache Nationalspieler, laut Wikipedia «Chinas Maradona», erstmals nach Europa. (ram)

Wu Lei 🇨🇳

Position: Sturm

Alter: 27

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Liga-Bilanz 2018: 29 Spiele, 27 Tore



ManCity hinter Rudy her

Wechselt Sebastian Rudy in die Premier League? Manchester City hat den defensiven Mittelfeldspieler ins Visier genommen, um mit ihm den 34-jährigen Fernandinho zu ersetzen. Günstig wird Rudy nicht: Schalke 04 verlangt rund 40 Mio. Euro. (ram)

Sebastian Rudy 🇩🇪

Position: Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 14 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 0 Tore

Quelle: Sun



bild: epa

Monaco engagiert Gelson Martins

Die in der Ligue 1 taumelnde AS Monaco verstärkt seine Offensive. Von Atlético Madrid kommt leihweise bis im Sommer der portugiesische Nationalspieler Gelson Martins. (ram)

Gelson Martins 🇵🇹

Position: Flügel

Alter: 23

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 12 Spiele, 1 Tor​

🖊🇵🇹 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Gelson Martins en provenance de l’Atlético Madrid. Le milieu offensif est prêté jusqu’à la fin de la saison.

-------

📄➡ https://t.co/rHkA6nep9u#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/wzPcxjBqaw — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 27. Januar 2019

Crystal Palace holt Sako zurück

Nach einem kuriosen Halbjahr ist Bakary Sako zurück bei Crystal Palace. Bei den Londonern war sein Vertrag im Sommer ausgelaufen, der Angreifer wurde vereinslos. Erst im Oktober unterschrieb er beim zweitklassigen West Bromwich Albion, ehe ihn die «Eagles» nun wieder engagiert haben. (ram)

Bakary Sako 🇲🇱

Position: Sturm

Alter: 30

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 6 Spiele, 1 Tor​

Masciangelo zu Juventus

Nach einem halben Jahr im Tessin zieht es Edoardo Masciangelo zurück nach Italien. Der Linksverteidiger, im Herbst Stammspieler beim FC Lugano, wechselt zur U23 von Juventus Turin. (ram)

Edoardo Masciangelo 🇮🇹

Position: Linksverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 0 Tore



Bild: TI-PRESS

Morata besteht Medizincheck bei Atletico

Alvaro Morata hat den Medizincheck bei Atlético Madrid bestanden. Der Madrider Sportzeitung «Marca» sagte der Stürmer des FC Chelsea: «Alles gut, Gott sei Dank.» Laut Informationen von «Sky Sports» zahlen die «Colchoneros» für ihr einstiges Eigengewächs eine Leihgebühr in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro für fünf Monate – im kommenden Sommer besteht dann eine Kaufoption über 56 Millionen Euro.

Bei Chelsea, das den spanischen Stürmer im Sommer 2017 für 66 Millionen Euro von Real Madrid holte, konnte der grossgewachsene Stürmer nicht an seine Form aus Real- und Juventus-Zeiten anknüpfen und erzielte in 72 Spielen lediglich 24 Tore. Als Ersatz hat Chelsea Gonzalo Higuain von Milan verpflichtet. (pre)

Alvaro Morata 🇪🇸

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele (9 Tore, 0 Assists)

Quelle: marca

Morata supera el reconocimiento con el Atlético y podría ser la gran novedad del entrenamiento del equipo esta mañana https://t.co/N7s5bjrV6d — MARCA (@marca) 27. Januar 2019

Soares leihweise zu Inter Mailand

Inter Mailand verstärkt sich für die zweite Saisonhälfte mit dem portugiesischen Aussenverteidiger Cedric Soares von Southampton. Der 27-jährige Internationale, der bei Portugals Triumph an der EM 2016 alle Spiele bestritt, wechselt vorderhand leihweise, aber eine definitive Übernahme am Ende der Saison ist vorgesehen.

Cedric Soares 🇵🇹

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 27

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele (1 Tor, 0 Assists)

Bayerns Interesse an Eriksen

Christian Eriksens Vertrag bei den Tottenham Hotspur läuft im Sommer 2020 aus. Wollen die Spurs noch richtig abkassieren für den Dänen, müssen Sie ihn wohl im Winter oder spätestens im nächsten Sommer ziehen lassen.

Wie die AS wissen will, soll sich Langzeit-Interessent Real Madrid aus dem Poker zurückgezogen haben, dafür soll nun neben den üblichen Verdächtigen ManUtd, Chelsea und Juve auch Bayern München um den 26-Jährigen mitbieten.

Bild: EPA/EPA

Christian Eriksen 🇩🇰

Position: Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele (6 Tore, 10 Assists)



Caceres bei Juve im Medizincheck

Martin Caceres steht vor seinem dritten Engagement beim italienischen Rekordmeister. Der urugayische Verteidiger soll Mehdi Benatia ersetzen, den es nach Katar zieht.

Martin Caceres 🇺🇾

Position: Verteidigung

Alter: 31

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 8 Spiele (0 Tore)

Martin #Caceres è al #JMedical. Il difensore uruguaiano è arrivato questa mattina per sottoporsi alle visite mediche pic.twitter.com/F4NEjNMW7S — JuventusFC (@juventusfc) 26. Januar 2019

Doch kein BVB-Interesse an Zaha

Crystal Palace-Trainer Roy Hodgson hat ein Interesse des BVB an seinem Stürmer Wilfried Zaha heftig dementiert.

Laut Sky UK hätte Dortmund den 26-Jährigen von der Elfenbeinküste gerne als Nachfolger für Christian Pulisic verpflichtet, welcher im Sommer zu Chelsea wechselt.

«Es gab überhaupt keinen Dialog irgendeiner Art zwischen Dortmund und Crystal Palace. Wilf hat einen langfristigen Vertrag bei uns unterschrieben. Er ist ohne Wenn und Aber unser Spieler», so Hodgson am Freitag.

Wilfried Zaha 🇨🇮

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 3 Tore

Jetzt wollen auch die Spurs Adrien Rabiot

Wie die englische «Sun» weiss, sind neben Barcelona und Bayern München nun auch die Tottenham Hotspur ins Rennen um den 23-jährigen Franzosen eingestiegen.

Adrien Rabiot darf bei PSG momentan nur mit der zweiten Mannschaft trainieren, verliert dabei allerdings seinen Humor nicht, wie er auf Instagram beweist. «Work Hard, Play Ha... Work Hard Only!»

Adrien Rabiot 🇫🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 2 Tore

Serey Dié leihweise zu Neuchâtel Xamax

Für den Kampf gegen den Wiederabstieg aus der Super League meldet Neuchâtel Xamax eine Verstärkung. Der Geoffroy Serey Dié wechselt leihweise für den Rest der Saison von Basel nach Neuenburg.

Der 34-jährige ivorische Internationale Serey Dié spielte von 2008 bis 2012 für Sion und seit 2013 für den FC Basel, zu dem er nach einer Saison bei Stuttgart (2015/16) zurückkehrte.

Der ausserordentlich dynamische und zweikampfstarke Mittelfeldspieler kam im Herbst beim FCB unter Trainer Marcel Koller nur in acht von 18 Meisterschaftsspielen über die volle Zeit zum Einsatz. In drei der letzten fünf Partien war er nicht im Aufgebot. (zap/sda)

Geoffroy Serey Dié 🇨🇮

Position: Mittelfeld

Alter: 34

Marktwert: 750'000 Euro

Bilanz 2018/19: 18 Spiele, 1 Tor

Wir haben eine neue Nummer 26! Willkommen bei Xamax, Serey Dié! 💪❤️🖤👍https://t.co/4FO2i1U8B1 — NE Xamax FCS DE (@XamaxFCS_DE) 25. Januar 2019

Rapperswil-Jona übernimmt von GC-Goalie Lars Hunn

Der FC Rapperswil-Jona übernahm von den Grasshoppers leihweise bis Ende Saison den 19-jährigen Goalie und Nachwuchs-Internationalen Lars Hunn. Den umgekehrten Weg von Rapperswil zu GC geht der 18-jährige Keeper Tomislav Vranjes.

Lars Hunn gilt als eines der grossen Schweizer Goalie-Talente. In der Vorrunde schaffte er es bei den Grasshoppers indes nie zu einem Aufgebot für eine Super-League-Partie. In Rapperswil bietet sich Hunn die Chance, in der Challenge League zu Einsatzminuten zu kommen. (zap/sda)

Lars Hunn 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 18

Marktwert: 100'000 Euro

Bilanz 2018/19: keine Einsätze



Bild: KEYSTONE

Fenerbahce holt Victor Moses

Konkurrenz für den Schweizer Stürmer Michael Frey: Fenerbahce Istanbul holt von Chelsea Victor Moses. Er wird für eineinhalb Jahre von den Londonern ausgeliehen. (ram)

Victor Moses 🇳🇬

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 6 Spiele, 0 Tore



Kulübümüz, Victor Moses'in 1.5 yıllığına kiralandığını açıkladı! pic.twitter.com/sqjdcgk1AG — Tek Yol FENER (@TekYolFener) 25. Januar 2019

Auch Bayern wollen Bergwijn

PSV-Jungstar Steven Bergwijn wurde bislang vor allem mit Inter Mailand, Manchester United, Liverpool und Tottenham in Verbindung gebracht. Nun heisst es, dass auch Bayern München stark am Flügel interessiert sei. (ram)

Steven Bergwijn 🇳🇱

Position: Linker Flügel

Alter: 21

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 10 Tore

Quelle: Voetbalzone



Bild: EPA/ANP

Dortmunds Isak nach Holland

Stürmer Alexander Isak wird bis Ende Saison an Willem II Tilburg ausgeliehen. Der junge Schwede gehört seit zwei Jahren Borussia Dortmund. Dort konnte er sich nach Teileinsätzen in der Saison 2017/18 in dieser Saison unter Lucien Favre nicht aufdrängen. (ram)

Alexander Isak 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 11 Spiele, 5 Tore in der Regionalliga​

Godin vor Wechsel zu Inter

Verteidiger Diego Godin verlässt Atlético Madrid wohl nach neun Jahren im Sommer nach Ablauf seines Vertrags. Der Uruguayer hat angeblich bereits den Medizintest bei Inter Mailand bestanden. Er soll bei den «Nerazzurri» bis 2021 rund 6 Mio. Euro im Jahr verdienen. (ram)

Diego Godin 🇺🇾

Position: Abwehr

Alter: 32

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19:

Quelle: Sky Italia



Bild: EPA/EFE

Serey Dié wohl zu Xamax

Beim FC Basel ist Geoffroy Serey Dié aussortiert worden, er musste vorzeitig aus dem Trainingslager in Spanien abreisen. Dennoch bleibt der Routinier der Super League erhalten: Er steht vor einem Wechsel zum Tabellenletzten Neuchâtel Xamax. (ram)

Geoffroy Serey Dié 🇨🇮

Position: Mittelfeld

Alter: 34

Marktwert: 750'000 Euro

Bilanz 2018/19: 18 Spiele, 1 Tor

Quelle: Blick



Bild: KEYSTONE

Bayern binden US-Talent an sich

Der FC Bayern München hat Chris Richards definitiv und bis 2023 verpflichtet. Der 18-jährige Innenverteidiger war im Sommer vom FC Dallas ausgeliehen worden und überzeugte in der U19-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. «Wir sehen grosses Potenzial in ihm», wird Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer zitiert. (ram)

Chris Richards 🇺🇸

Position: Abwehr

Alter: 18

Marktwert: 50'000 Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 2 Tore (im Nachwuchs)



.@eastmamba's path to @FCBayernUS is officially complete.



FC Dallas has reached a transfer agreement with FC Bayern Munich for the Homegrown defender.



📰 https://t.co/UqBDDfbIR6 pic.twitter.com/xHas70OIOx — FC Dallas (@FCDallas) 24. Januar 2019

10-Klub-Klausel für Timo Werner

RB Leipzig will Timo Werner mit einer «10-Klub-Klausel» eine Vertragsverlängerung über 2020 hinaus schmackhaft machen. Unterschreibt Werner den Vertrag dürfte er den «Dosenklub» für 70 Millionen Euro verlassen, wenn unter anderem Bayern München, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, ManCity, Paris Saint-Germain und Juventus Turin anklopfen.

Der neue Vertrag würde Werner zum Top-Verdiener der «Roten Bullen» machen und sein Gehalt von aktuell 3 auf 6 Millionen Euro pro Saison ansteigen lassen. Falls Werner den Vertrag nicht unterschreibt, wird er den Klub im Sommer auf jeden Fall verlassen müssen. (pre)

Timo Werner 🇩🇪

Position: Sturm

Alter: 22

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 13 Tore

Quelle: Bild

*** BILDplus Inhalt *** Timo Werner - Leipzig bietet 10-Klub-Klausel für Nationalspieler https://t.co/7zCh6RRE20 — BILD RB Leipzig (@BILD_rbleipzig) 23. Januar 2019

Wird Zaha Dortmunds Rekordtransfer?

Borussia Dortmund soll bereit sein, 65 Millionen Euro für Wilfried Zaha hinzublättern. Der Stürmer von der Elfenbeinküste soll im Sommer von Crystal Palace kommen und Christian Pulisic ersetzen, der zu Chelsea geht. (ram)

Wilfried Zaha 🇨🇮

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 3 Tore

Quelle: Guardian



Bild: AP/PA

Wechsel von Higuain zu Chelsea fix

Gonzalo Higuian wechselt zum FC Chelsea. Die Blues bestätigten den Transfer am Mittwochabend. Der 31-jährige Stürmer wird vorerst bis Ende Saison von Juventus Turin ausgeliehen. Die Leihe zu AC Milan wurde zuvor aufgekündigt.

Chelsea bezahlt für Higuain bis Ende Saison eine Leihgebühr von 9 Millionen Euro. Anschliessend kann das Premier-League-Team den Argentinier entweder für 36 Millionen Euro fest verpflichten oder für 18 Millionen Euro ein weiteres Jahr ausleihen. (cma)

Gonzalo Higuain 🇦🇷

Position: Sturm

Marktwert: 50 Mio. Euro

Alter: 31

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 8 Tore

De Jong für 86 Millionen Euro von Ajax zu Barcelona

Der FC Barcelona hat sich die Dienste des niederländischen Jungstars Frenkie de Jong gesichert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam wird im Sommer zu den Katalanen wechseln, wie diese vermeldeten. Für den Transfer überweist Barcelona 75 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an Ajax Amsterdam. De Jong unterschrieb laut Angaben von Barcelona einen ab Juli 2019 gültigen Fünfjahresvertrag. (sda/apa)

Frenkie de Jong 🇳🇱

Position: Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 4 Tore​

Leipzig wird wieder mal in Salzburg fündig

Hannes Wolf wechselt im Sommer die Farben. Also eigentlich nicht: Den 19-jährigen Österreicher zieht's von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig. «Er ist im offensiven Mittelfeld vielseitig einsetzbar. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat», liess sich Leipzig-Trainer Ralf Rangnick, der bestimmt grosses Verhandlungsgeschick benötigte, zitieren. (ram)

Hannes Wolf 🇦🇹

Position: Mittelfeld

Alter: 19

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 5 Tore



+++ 1. Sommer-Neuzugang: Hannes #Wolf wechselt zum 1. Juli 2019 zu #RBL +++



Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt von @RedBullSalzburg nach #Leipzig und erhält einen Vertrag bis 2024.



Alle Infos 👉 https://t.co/e1vXFD0mxb pic.twitter.com/3Y3PSM9tJZ — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 23. Januar 2019

Balotelli neu in Marseille

Der italienische Stürmer Mario Balotelli wechselt innerhalb der Ligue 1 von Nice zu Olympique Marseille. Der 36-fache Internationale spielte in den letzten zweieinhalb Jahren für Nizza. In den ersten beiden Saisons unter dem damaligen Trainer Lucien Favre erzielte der 28-Jährige in 66 Partien 43 Tore. Seit dem Weggang des Schweizers konnte der Goalgetter nicht mehr überzeugen. Seinen letzten Einsatz bestritt er Anfang Dezember, den letzten Treffer erzielte er im Mai. (sda/afp)

Mario Balotelli 🇮🇹

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 10 Spiele, 0 Tore



Hudson-Odoi: Liverpool statt Bayern?

Es klang alles schon ziemlich weit fortgeschritten zwischen Chelseas Callum Hudson-Odoi und dem FC Bayern. Doch grätscht den Münchnern jetzt ausgerechnet Champions-League-Achtelfinalgegner Liverpool dazwischen? Die Bild berichtet, dass sich die «Reds» um Trainer Jürgen Klopp bereits mit dem Teenager getroffen haben. Zudem habe sich Hudson-Odois Familie auch eine Offerte von RB Leipzig angehört. Eine Vertragsverlängerung bei Chelsea stehe hingegen weiterhin nicht zur Debatte.

Callum Hudson-Odoi 🇬🇧

Position: Flügel

Alter: 18

Marktwert: nicht erfasst

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 2 Tore

Quelle: Sportbild

Bild: AP/AP

De Jong soll sich für Barça entschieden haben

Der umworbene Ajax-Mittelfeldspieler Frenkie De Jong soll sich endgültig entschieden haben. Der Holländer soll für rund 90 Millionen Euro zum FC Barcelona wechseln. Das berichtet zumindest das «Catalunya Radio», weitere Medien, wie auch der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio bestätigen die Gerüchte. De Jong war unter anderem auch bei Paris Saint-Germain im Gespräch.

Frenkie De Jong 🇳🇱

Position: Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 4 Tore

Quelle: Catalunya Radio



Notícia @ClubMitjanit



Frenki De Jong es decideix pel Barça. L'holandès ha anunciat al City i al PSG que fitxarà pel club blaugrana



Bartomeu té previst viatjar aquest dimecres a Amsterdam per tancar l'acord



Més detalls, en directe, al @ClubMitjanit https://t.co/7yQYOeyitj pic.twitter.com/7kFe0MtmLM — Catràdio Esports (@Catradioesports) 22. Januar 2019

Demba Ba zurück in die Türkei

Basaksehir holt Stürmer Demba Ba aus China zurück. Der ehemalige Hoffenheimer war auch schon für Besiktas und Göztepe tätig. Nun wird er beim Süper-Lig-Leader ein Teamkollege der beiden Schweizer Gökhan Inler und Kerim Frei. (ram)

Demba Ba 🇸🇳

Position: Sturm

Alter: 33

Marktwert: 2 Mio. Euro



Kein BVB-Interesse an Werner

Aus sportlichen, nicht aus finanziellen Gründen wird Borussia Dortmund sich nicht um Leipzigs Timo Werner reissen. Der blitzschnelle Stürmer passe nicht ins System von Lucien Favre, schreibt der «Kicker», er könne den abwandernden Christian Pulisic nicht ersetzen. Aus diesem Grund stehe Werner beim BVB auch nicht auf dem Einkaufszettel. (ram)

Timo Werner 🇩🇪

Position: Sturm

Alter: 22

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2018/19:

Quelle: Kicker



Bild: AP/dpa-Zentralbild

Boateng geht zu Barcelona

Kevin-Prince Boateng, im Sommer erst von Frankfurt zu Sassuolo gewechselt, spielt ab sofort für den FC Barcelona. Die Katalanen nehmen den 31-Jährigen vom italienischen Serie-A-Klub Sassuolo bis Saisonende auf Leihbasis unter Vertrag. Die Vereinbarung beinhaltet eine Kaufoption für acht Millionen Euro.

Für den Halbbruder des Bayern-Verteidigers Jérôme Boateng wird es das zweite Gastspiel in Spanien. 2016/17 spielte er für Las Palmas. Erst im vergangenen Sommer war er von Eintracht Frankfurt zu Sassuolo gewechselt. Weitere Stationen Boatengs waren unter anderem die Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, die AC Milan und Schalke. (sda/tam)

Kevin-Prince Boateng 🇬🇭

Position: Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 5 Tore



Jeffren per sofort nach Larnaka

Der Venezolaner Jeffren wechselt per sofort von den Grasshoppers zu AEK Larnaka nach Zypern. Der 31-jährige Mittelfeldspieler, der im Sommer 2017 vom belgischen Klub KAS Eupen zu GC gekommen war, hätte noch einen Vertrag bis im Sommer gehabt. Die Ablösesumme ist nicht bekannt. Für GC erzielte Jeffren in 47 Spielen 7 Tore. (pre)

Jeffren 🇻🇪

Position: Rechtsaussen

Alter: 31

Marktwert: 1 Million Euro

Bilanz 2018/19: 11 Spiele, 1 Tor



H Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας ανακοινώνει την απόκτηση του 31χρονου (20/01/1988) Βενεζουελάνου μεσοεπιθετικού Jeffren Suarez από την Grasshoppers. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην Κύπρο και έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις. pic.twitter.com/atYiGHbtjd — AEK Larnaka (@AEK_LARNAKA) 21. Januar 2019

Sion holt Blasucci

Der FC Sion engagiert den Stürmer Noah Blasucci (19), der einen bis 2021 laufenden Vertrag (mit Option für eine weitere Saison) erhielt. Der Thurgauer stand bis zum Ende der Hinrunde bei Vaduz unter Vertrag. (ram/sda)

Noah Blasucci 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: 100'000 Euro

Bilanz 2018/19: 4 Spiele, 0 Tore



Maffeo muss gehen

Der VfB Stuttgart sucht nach einem Abnehmer von Pablo Maffeo. Der Spanier, im Sommer noch für 9 Mio. Euro Ablöse von Manchester City geholt, wurde ausrangiert. «Da bin ich ehrlich: Er macht mir zu wenig», ärgerte sich VfB-Trainer Markus Weinzierl in der «Bild» über seinen faulen Profi. (ram)

Pablo Maffeo 🇪🇸

Position: Abwehr

Alter: 21

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 9 Spiele, 0 Tore

Quelle: Bild



Bild: AP/dpa

Rodriguez in die 3. Bundesliga

Der 28-jährige Mittelfeldspieler Roberto Rodriguez wechselt per sofort vom FC Zürich zum KFC Uerdingen 05 in die deutsche 3. Liga. Rodriguez kam in 88 Spielen für den FCZ auf 19 Tore und 15 Assists.

Roberto Rodriguez 🇨🇭

Position: Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 0,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 13 Spiele, 2 Tore



Verkauft Barça Coutinho für Neymar?

Philippe Coutinho wechselte erste letzte Saison für 130 Millionen Euro von Liverpool zum FC Barcelona. Nun ist der Brasilianer auf der Insel wieder ein Thema. Manchester United und der FC Chelsea wollen ihn gemäss der «Marca» verpflichten. Für 113 Milliionen sei Barça bereit, den Mittelfeldspieler zu verkaufen. Die Katalanen wollen das Geld angeblich in eine Rückholaktion von Neymar investieren. (zap)

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 140 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 6 Tore

Quelle: Marca

Bild: AP/AP

Hofmann will nicht zu Tottenham: «Gladbach ist besser»

Die Tottenham Hotspurs haben Interesse an Gladbachs Jonas Hofmann bekundet. Die Londoner wollen den Deutschen noch im Winter verpflichten, doch der Mittelfeldspieler lehnte im Interview mit «Sky» bestimmt ab: «Gladbach ist im Moment besser.» (zap)

Jonas Hofmann 🇩🇪

Position: Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 6 Tore

Quelle: Sky



Bild: AP/AP

Hat Inter mit Icardi verlängert?

Wie Direct TV vermeldet, sollen sich Inter Mailand und Captain und Lebensversicherung Mauro Icardi auf einen neuen Vertrag geeinigt haben. Gemäss seiner Frau Wanda Nara sei der Deal fix.

Mauro Icardi 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele (14 Tore)



Bild: EPA/ANSA

Rooney: «Pochettino ist der Mann für United»

Der Meinung von Ex-ManUtd-Stürmer und Rekordtorschütze der Red Devils Wayne Rooney nach sollte United alles unternehmen, um Tottenham-Coach Mauricio Pochettino als nächsten Trainer zu verpflichten.

«Wenn es meine Entscheidung wäre, würde ich Pochettino holen. Er entspricht der Philosophie, kann aus den Spielern das letzte Quäntchen herausholen und gibt jungen Spielern eine Chance» so Englands Rekordtorschütze. Pochettino hat bei Tottenham einen Vertrag bis 2023.

Bild: EPA/EPA

Henry will Fellaini

Wie die Daily Mail wissen will, soll Monaco-Coach Thierry Henry an Manchester Uniteds Marouane Fellaini interessiert sein – obwohl der Belgier die nächsten drei bis vier Wochen mit einer Wadenverletzung ausfallen wird.

Neo-United-Boss Ole Gunnar Solskjaer soll jedoch bereits abgewinkt haben. Auf die Frage, ob er im Winter das Kader umbauen wolle, antwortete der einstige United-Stürmer: «Nein, weshalb sollte ich?»

Marouane Fellaini 🇧🇪

Position: Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele (2 Tore, 2 Assists)

Bild: AP/AP

Alexander-Arnold verlängert in Liverpool

Zwei Tage nach Andy Robertson haben die Reds nun auch den Aussenbilly auf der anderen Seite langfristig an ihren Verein gebunden.

Der 20-Jährige Trent Alexander-Arnold hat sich unter Jürgen Klopp einen Stammplatz in der Liverpool-Formation ergattert und ist mittlerweile regelmässig ein Thema für die englische Nationalmannschaft. (bal)

Trent Alexander-Arnold 🇬🇧

Position: Verteidigung

Alter: 20

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele (1 Tor, 3 Assists)

Weiterer Stürmer für den FCZ

Der FC Zürich hat bis Ende Saison Aziz Binous vom FC Lugano ausgeliehen. Der 18-Jährige kam bisher in der Super League nur zu einem Teileinsatz. (ram/sda)

Aziz Binous 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 18

Marktwert: nicht erfasst

Bilanz 2018/19: 2 Spiele, 0 Tore (und 10 Spiele, 5 Tore in der 2. Liga Inter)



Tottenham an Malcom dran

Tottenham ist nach dem Ausfall von Topstar Harry Kane auf der Suche nach einem raschen Ersatz in der Offensive. Fündig wurden die «Spurs» in Barcelona, wo der teure Sommer-Einkauf Malcom bislang nur eine Reservistenrolle hat. Im Gespräch ist eine Ausleihe bis Ende Saison mit Kaufoption. (ram)

Malcom 🇧🇷

Position: Sturm

Alter: 21

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 10 Spiele, 2 Tore

Quelle: Independent



Bild: AP

Chelsea will Hudson-Odoi halten

Das Wettbieten um den talentierten Callum Hudson-Odoi geht in eine weitere Runde. Chelsea hat ihm nun angeblich einen Vertrag angeboten, bei dem er rund 3 Millionen Euro im Jahr verdienen wird. Bayern München will Hudson-Odoi, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, unbedingt. (ram)

Callum Hudson-Odoi 🇬🇧

Position: Flügel

Alter: 18

Marktwert: nicht erfasst

Bilanz 2018/19: 14 Spiele, 2 Tore

Quelle: Daily Mail



Bild: AP

Sangoné Sarr leihweise vom FCZ zum FCRJ

Sangoné Sarr wechselt bis Ende Saison leihweise vom FC Zürich zum FC Rapperswil-Jona in die Challenge League.

Der 26-jährige Mittelfeldakteur aus Senegal bestritt seit 2015 70 Spiele für den FCZ, kam in der laufenden Spielzeit aber nicht mehr zum Zug. 2016 schoss er den Stadtklub mit seinem Tor gegen Lugano zum Cupsieg. (zap/sda)

Sangoné Sarr 🇸🇳

Position: Mittelfeld

Marktwert: 750'000 Euro

Alter: 26

Bilanz 2018/19: keine Spiele

Bild: AP/AP

Djourou löst Vertrag mit SPAL auf

Johan Djourou (31) und der italienische Serie-A-Verein SPAL Ferrara einigen sich nach einem halben Jahr auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Auf seiner Website bedankt sich der Klub beim Schweizer Nationalverteidiger unter anderem für dessen «Hingabe» in den vergangenen Monaten

Djourou stand in fünf Meisterschaftsspielen für den aktuellen Tabellen-Sechzehnten im Einsatz. Der Genfer war auf diese Saison hin ablösefrei zu den Italienern gestossen. Wohin es den 75-fachen Schweizer Nationalspieler zieht, ist noch unklar.

Johan Djourou 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 0.8 Mio. Euro

Alter: 31

Bilanz 2018/19: 6 Spiele, 0 Tore

Stuttgart zahlt Rekordsumme für Kabak

Der VfB Stuttgart hat den teuersten Transfer der Vereingeschichte getätigt. Für 12 Millionen Euro verpflichten die abstiegsbedrohten Schwaben den Türken Ozan Kabak von Galatasaray Istanbul. Der 18-jährige Abwehrspieler gilt als DIE Entdeckung der Saison in der ersten türkischen Liga.

«Wir freuen uns sehr, dass sich Ozan trotz zahlreicher anderer Angebote von namhaften europäischen Klubs für den VfB entschieden hat. Er hat seine Qualitäten bereits in der Champions League unter Beweis gestellt und war in der laufenden Saison wichtiger Stammspieler bei Galatasaray Istanbul», freut sich der VfB in einem Communiqué. Stuttgart hat in der Winterpause schon Alexander Esswein und Steven Zuber verpflichtet.

Ozan Kabak 🇹🇷

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 6.5 Mio. Euro

Alter: 18

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 0 Tore

Spurs-Dembélé nach China

Mittelfeldspieler Mousa Dembélé verlässt nach sechseinhalb Jahren Tottenham Hotspur. Der Belgier unterschrieb für drei Saisons bei Guangzhou R&F. (ram)

Mousa Dembélé 🇧🇪

Position: Mittelfeld

Marktwert: 18 Mio. Euro

Alter: 31

Bilanz 2018/19: 13 Spiele, 0 Tore​

DONE DEAL. There he is. Moussa Dembélé officially presented at Guangzhou R&F. #thfc #coys pic.twitter.com/DY1A49ZyHq — Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) 17. Januar 2019

Higuain schon bald in England

Gonzalo Higuain wird künftig für Chelsea auf Torejagd gehen. Der Deal sei fix, meldet Sky. Chelsea leiht den Stürmer bis Ende Saison aus, die Ausleihe kann danach um ein weiteres Jahr verlängert werden. Higuain gehört Juventus, das ihn momentan an Milan ausgeliehen hat. (ram)

Gonzalo Higuain 🇦🇷

Position: Sturm

Marktwert: 50 Mio. Euro

Alter: 31

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 8 Tore

Quelle: Sky



Bild: EPA/ANSA

Buff nach Zypern

U17-Weltmeister Oliver Buff setzt seine Karriere bei Anorthosis Famagusta fort. Der langjährige Spieler des FC Zürich war seit eineinhalb Jahren bei Real Saragossa in Spanien engagiert. (ram)

Oliver Buff 🇨🇭

Position: Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 600'000 Euro

Bilanz 2018/19: 10 Spiele, 0 Tore​

El futbolista Oliver Buff, traspasado al Anorthosis Famagusta https://t.co/4UpRwvDTJf pic.twitter.com/XISXOQuLLZ — Real Zaragoza (@RealZaragoza) 13. Januar 2019

Wettbieten um Aaraus Tasar

Aarau-Topskorer Varol Tasar ist bei mehreren Super-League-Klubs ein Thema. Nach Lugano und Luzern soll nun auch der FC Sion interessiert sein. Die Walliser sollen 300'000 Franken bieten und zudem bereit sein, Tasar möglicherweise bis im Sommer noch im Brügglifeld zu parkieren. (ram)

Varol Tasar 🇩🇪

Position: Sturm

Alter: 22

Marktwert: 350'000 Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 5 Tore

Quelle: Aargauer Zeitung

Bild: KEYSTONE

Aly Mallé wechselt zu GC

Die Grasshoppers haben ihr Kader mit dem Stürmer Aly Mallé verstärkt. Der 20-Jährige aus Mali kommt leihweise bis Ende Saison vom Serie-A-Verein Udinese Calcio zu den Zürchern. Der Vertrag enthält eine Kaufoption für weitere vier Jahre.

Die Rückrunde der letzten Saison absolvierte Mallé auf Leihbasis mit dem spanischen Zweitligisten Lorca (12 Einsätze), ehe er im Sommer nach Italien zurückkehrte. 2015 erreichte Mallé mit Mali den Final der U17-Weltmeisterschaft. (sda)

Aly Mallé 🇲🇱

Position: Rechtsaussen

Alter: 20

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2018/19: 1 Spiel, 1 Tor



Fulham verstärkt sich mit Babel

Ryan Babel verlässt Besiktas Istanbul per sofort und wechselt zum FC Fulham in die Premier League. Der 32-jährige Holländer unterschreibt bei den «Cottagers» einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Die Ablösesumme soll zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro liegen.

Ryan Babel 🇳🇱

Position: Linksaussen

Alter: 32

Marktwert: 5 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 6 Tore

🗣️ @Ryanbabel



"I definitely have faith that Fulham can stay up. That’s one of the reasons that I’m here, to try and help that to happen."#WelcomeBabel pic.twitter.com/kjXxhilJIL — Fulham Football Club (@FulhamFC) 15. Januar 2019

Paulinho für 42 Millionen fix nach China

Guangzhou Evergrande hat den bisher ausgeliehenen Mittelfeldspieler Paulinho dauerhaft unter Vertrag genommen. Wie der FC Barcelona bekanntgab, wurden die Katalanen von den Chinesen darüber informiert, dass man die vereinbarte Kaufoption gezogen habe. Nach einer Leihgebühr von 5,5 Millionen Euro sind nach Angaben der «Marca» nun weitere 42 Millionen fällig.

Paulinho ist somit der drittteuerste Barça-Abgang der Geschichte. Nur Neymar (für 222 Millionen Euro zu PSG) und Luis Figo (für 60 Millionen Euro zu Real Madrid) brachten mehr ein.

Paulinho 🇧🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 38 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: keine Einsätze

La Junta Directiva ha sido informada de que el Guangzhou Evergrande ya ha hecho efectiva la cláusula de opción de compra del jugador Paulinho, en cumplimiento del acuerdo suscrito el julio pasado, tras un período de cesión pic.twitter.com/g6eoZc8Po7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 15. Januar 2019

FCZ holt Stürmer aus Argentinien

Der FC Zürich engagiert leihweise bis Ende 2019 vom argentinischen Klub Atlético Union de Santa Fé den 19-jährigen Stürmer und argentinisch-schweizerischen Doppelbürger Nicolas Andereggen. Die Vereinbarung sieht auch die Option zur definitiven Übernahme vor.

Andereggen absolvierte seine fussballerische Ausbildung im Nachwuchs von Union de Santa Fe und kam bisher in 17 Spielen der argentinischen Primera Division für das Fanionteam von Santa Fe zum Einsatz. Der Mittelstürmer debütierte bereits im August 2015 in der höchsten argentinischen Spielklasse. Andereggen stand auch schon im Kader des U20-Nationalteams von Argentinien.

Nicolas Andereggen 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 19

Marktwert: 0,4 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 2 Spiele, 0 Tore

Sadiku kehrt zu Lugano zurück

Der FC Lugano holt den albanischen Nationalstürmer Armando Sadiku (27) in die Schweizer Super League zurück. Die Tessiner einigten sich mit dem spanischen Erstligisten Levante über ein definitives Engagement. Der Goalgetter hatte 2017 bei einer halbjährigen Ausleihe vom FC Zürich im Tessin mit neun Toren in 16 Spielen massgeblichen Anteil am damals unerwarteten 3. Rang und damit an der Qualifikation für die Europa League.

Im Winter des vergangenen Jahres wechselte Sadiku vom polnischen Meister Legia Warschau zu Levante. Beim spanischen Erstligisten aus Valencia erlitt Sadiku im August einen Kreuzbandriss und blieb daher ohne Meisterschafts-Einsatz. In der Rückrunde der Vorsaison wurde er in sechs La-Liga-Spielen eingesetzt.

Armando Sadiku 🇦🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 27

Marktwert: 0,7 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: keine Einsätze



Amanatidis zum FCSG

Der langjährige Stuttgart- und Frankfurt-Profi Ioannis Amanatadis ist neuer Co-Trainer von Peter Zeidler beim FC St.Gallen. Kürzlich war für diese Rolle mit Eugen Polanski ein anderer Ex-Bundesligaspieler präsentiert worden, doch dieser kehrte dem FCSG schon nach einer Woche aus persönlichen Gründen wieder den Rücken zu. (ram)

Der FC St.Gallen 1879 hat mit Ioannis Amanatidis einen neuen Assistenztrainer gefunden. Der 37-jährige Grieche ergänzt den Trainerstaff von Peter Zeidler und unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison beim FCSG.



Herzlich willkommen beim #FCSG 😊 pic.twitter.com/BDoJn0ry3t — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 15. Januar 2019

Wil testet Ronny

Der ehemalige Hertha-Brasilianer Ronny befindet sich im Probetraining beim FC Wil. Er machte 112 Bundesliga-Spiele für die Berliner, in denen er 27 Tore erzielte. (ram)

Ronny 🇧🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: ohne Angabe

Seit November 2017 ohne Klub

Quelle: Bild



Bild: Bongarts

GC-Verteidiger Doumbia zum Ligue-1-Klub Rennes

Souleyman Doumbia (22) wechselt per sofort mit einem Vertrag bis 2022 von den Grasshoppers zum Ligue-1-Tabellensiebten Stade Rennes. Der Verteidiger von der Elfenbeinküste bestritt seit Juli 2017 52 Pflichtspiele für GC, davon 47 in der Meisterschaft und 5 im Schweizer Cup.

Doumbia, der in Paris geboren wurde und bei PSG die Nachwuchs-Abteilung durchlief, gehörte erst seit diesem Sommer definitiv den Zürchern. Davor war der Ivorer ein Jahr lang auf Leihbasis vom Serie-B-Klub Bari an den Super-League-Verein ausgeliehen gewesen. (aeg/sda)

Souleyman Doumbia 🇨🇮

Position: Abwehr

Alter: 22

Markwert: 500'000 Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 0 Tore



Bild: KEYSTONE

Wolverhamptons Interesse an Bauer

Der in der Schweiz aufgewachsene Österreicher Moritz Bauer steht im Fokus der Wolverhampton Wanderers. Beim Zweitligisten Stoke City ist er im Herbst in Ungnade gefallen, nun könnte die Karriere in der Premier League weitergehen. Im Raum steht eine Ausleihe bis Ende Saison. (ram)

Moritz Bauer 🇦🇹

Position: Abwehr

Alter: 26

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 9 Spiele, 0 Tore

Quelle: Express and Star



Bild: AP/PA

Rabbi in die Bundesliga?

Das nächste britische Talent, hinter dem Bayern München und Borussia Dortmund interessiert sein sollen: Rabbi Matondo. Der 18-jährige Waliser, der im November für die A-Nati debütierte, spielt im Nachwuchs von Manchester City und gilt als Wunderkind. Der Klub würde ihn wohl gehen lassen, wenn jemand mindestens 11 Millionen Franken hinblättert. (ram)

Rabbi Matondo 🇬🇧

Position: Flügel

Alter: 18

Marktwert: ohne Angabe

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 9 Tore (im Nachwuchs)

Quelle: Wales Online



Bild: AP/AP

Sadiku vor Rückkehr nach Lugano

Vor einem Jahr wechselte Armando Sadiku zu Levante, im August erlitt er einen Kreuzbandriss. Nun ist der Albaner wieder fit und vor der Rückkehr zum FC Lugano. Die Tessiner leihen ihn bis im Sommer aus. (ram)

Armando Sadiku 🇦🇱

Position: Sturm

Alter: 27

Marktwert: 700'000 Euro

Bilanz 2018/19: ohne Einsatz

Quelle: Blick​

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Balerdi fix zu Dortmund

Der Transfer von Leonardo Balerdi zu Borussia Dortmund ist unter Dach und Fach. Es handelt sich gemäss BVB-Sportdirektor Michael Zorc um einen «perspektivischen Transfer, der ursprünglich erst für den Sommer geplant war und nun vorgezogen wird.» Gut möglich, dass die Verletzung von Manuel Akanji die Verantwortlichen zu diesem Schritt bewegt hat. (ram)

Leonardo Balerdi 🇦🇷

Position: Abwehr

Alter: 19

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 0 Tore



🤝 BVB verpflichtet Leonardo #Balerdi (19)!



Das argentinische Innenverteidiger-Talent hat einen sehr langfristigen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben.



Alle Infos 👉 https://t.co/cvttx5OkV2 pic.twitter.com/9FSHQAK2rs — Borussia Dortmund (@BVB) 14. Januar 2019

Tschernegg verlässt St.Gallen

Beim FC St.Gallen spielte er in dieser Saison nur unregelmässig, nun verlässt Peter Tschernegg die Ostschweizer. Er heuert in der Heimat an, wechselt zum TSV Hartberg in die österreichische Bundesliga. (ram)

Peter Tschernegg 🇦🇹

Position: Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 600'000 Euro

Bilanz 2018/19: 7 Spiele, 0 Tore​

Peter Tschernegg unterschrieb beim @tsv_hartberg einen Vertrag und wechselt somit in die österreichische tipico-Bundesliga. Wir wünschen Peter Tschernegg alles Gute für seine Zukunft und viel Erfolg beim TSV Hartberg. pic.twitter.com/AQY3LiF8xd — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 14. Januar 2019

Llorente im Fokus von Barça

Barcelona sucht offenbar einen Backup für Luis Suarez. Dazu auserkoren ist Tottenhams Fernando Llorente. (ram)

Fernando Llorente 🇪🇸

Position: Sturm

Alter: 33

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 13 Spiele, 4 Tore

Quelle: Mundo Deportivo



Bild: AP

Batshuayi heute zu Monaco

Stürmer Michy Batshuayi, derzeit von Chelsea an Valencia ausgeliehen, zieht schon bald weiter. Angeblich unterschreibt der Belgier noch heute bei der AS Monaco. (ram)

Michy Batshuayi 🇧🇪

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 3 Tore

Quelle: HLN



Babel vor Transfer zu Fulham

Der Holländer Ryan Babel stürmt vielleicht schon bald in der Premier League. Morgen soll der Noch-Angreifer von Besiktas den Medizincheck bei Fulham absolvieren. (ram)

Ryan Babel 🇳🇱

Position: Sturm

Alter: 32

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 6 Tore

Quelle: De Telegraaf



Bild: EPA

FCZ holt Andereggen

Der FC Zürich steht vor der Verpflichtung von Nicolas Andereggen. Das argentinische Sturmtalent mit Schweizer Wurzeln soll die Offensive stärken. Gemäss dem abgebenden CA Union Santa Fé wird Andereggen zunächst für ein Jahr nach Zürich ausgeliehen. (ram)

» Lesetipp: «Zwölf» war mal zu Besuch in Argentinien

Nicolas Andereggen 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: 400'00 Euro

Bilanz 2018/19: 2 Spiele, 0 Tore

Quelle: CA Union Santa Fé

🔴⚪ Nicolás Andereggen viaja a Suiza para sumarse al F. C. Zurich.



El juvenil Tatengue extendió su contrato con Unión y firmará contrato con el Club suizo a préstamo, por un año, con opción de compra. ¡Éxitos, Nico! 👏🏻 pic.twitter.com/xBcYwvJpTd — Club Atlético Unión (@clubaunion) 11. Januar 2019

Kane und Eriksen für 600 Millionen Euro zu haben

Real Madrid will dringend aufrüsten. Dafür stehen mit Christian Eriksen und Harry Kane zwei Spieler von den Tottenham Hotspurs im Fokus. Die Londoner haben gemäss der spanischen Sportzeitung «AS» der Preis auf 250 Millionen Euro für Eriksen und auf 350 Millionen Euro für Harry Kane festgelegt. Für das Duo müsste Real Madrid also 600 Millionen Euro hinlegen. Auch Barcelona soll an Kane interessiert sein, ob ihnen die Lust bei 350 Millionen vergeht? (zap)

Harry Kane 🇬🇧

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 150 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 20 Tore

Quelle: AS



Christian Eriksen 🇩🇰

Position: Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 26 Spiele, 6 Tore

Quelle: AS

Bild: AP/AP

Fellaini zu Milan?

Unter dem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer kommt Marouane Fellaini kaum noch zum Zug. Deshalb könnte der Belgier Manchester United verlassen. Wie die «Daily Mail» berichtet, sei die AC Milan interessiert, Fellaini noch im Januar zu verpflichten. (zap)

Marouane Fellaini 🇧🇪

Position: Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 2 Tore

Quelle: Daily Mail



Bild: EPA/EPA

Friedhelm Funkel und Düsseldorf nehmen Verhandlungen wieder auf

Bleibt Friedhelm Funkel doch über das Saisonende hinaus Trainer bei Fortuna Düsseldorf? Der 65-Jährige und der Bundesliga-Aufsteiger wollen bei den Vertragsverhandlungen einen neuen Anlauf nehmen.

Bundesligist Fortuna Düsseldorf und Trainer Friedhelm Funkel haben die Gespräche über eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrages nun doch wieder aufgenommen. «Wir haben uns gestern Abend noch einmal zusammengesetzt, um in Ruhe über alles zu reden», erklärten Fortunas Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer und Funkel in einem auf der Klub-Website veröffentlichten Communiqué. «Dabei ist uns bewusst geworden, dass zwei Dickköpfe zu sehr auf ihren Positionen beharrt haben», hiess es weiter. Diesen Fehler wollen die Beteiligten im Interesse von Fortuna Düsseldorf nun korrigieren. (zap/sda)

Bild: EPA/EPA

Cesc Fabregas von Chelsea zu Monaco

Der spanische Internationale Cesc Fabregas verlässt Chelsea und wechselt zu Monaco. Der aktuelle Zweitletzte in der Ligue 1 verpflichtet den 31-jährigen Mittelfeldspieler für dreieinhalb Jahre.

Der Weltmeister von 2010 und zweifache Europameister wird damit Teamkollege des ehemaligen Schweizer Nationaltorhüters Diego Benaglio. Fabregas ist nach dem Brasilianer Naldo (von Schalke 04) und Fodé Ballo-Touré (von Lille) die dritte Neuverpflichtung der Monegassen, die mit Rang 19 weit hinter den Erwartungen liegen. (zap/sda)

Cesc Fabregas 🇪🇸

Position: Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 1 Tor

Quelle: AS Monaco

Kosovo-Nationalspieler zu Arsenal oder Juventus?

Donis Avdijaj kann sein grosses Talent endlich ausschöpfen und zeigt beim niederländischen Willem II eine starke Saison. Der ehemalige Schalker und kosovarische Nationalspieler steht anscheinend auf der Einkaufsliste bei Arsenal London und Juventus Turin. (zap)

Donis Avdijaj 🇽🇰

Position: Flügelspieler

Alter: 22

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 8 Tore

Quelle: Daily Mail



Empfehlenswertes Interview von Avdijaj:

Balerdi-Wechsel zu Dortmund soll fix sein

Wie die deutsche «Sport Bild» berichtet, steht der Transfer von Leonardo Balerdi kurz vor dem Abschluss. Der argentinische Innenverteidiger kommt für 16 Millionen Euro von den Boca Juniors und soll den länger ausfallenden Manuel Akanji vertreten. (zap)

Leonardo Balerdi 🇦🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 19

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 0 Tore

Quelle: Bild

Barcelona versucht es schon wieder bei Willian

Der FC Barcelona gibt einfach nicht auf. Die Katalanen versuchen erneut, Chelseas Willian zu verpflichten. Im Gegenzug würden die Spanier dafür Malcom, der erst im Sommer von Bordeaux kam, nach London geben. Bereits im Sommer wurde Barcelonas Angebot für Willian abgelehnt. Damals hat Barça angeblich 61 Millionen Euro geboten. (zap)

Willian 🇧🇷

Position: Flügelspieler

Alter: 30

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 31 Spiele, 4 Tore

Quelle: Telegraph

Bild: EPA/EPA

Arnautovic muss ein «Hammer» bleiben

Marko Arnautovic möchte West Ham United verlassen. «Er will sich auf einem neuen Markt, in einem anderen Umfeld probieren und um Titel kämpfen», sagte Bruder und Berater Danijel Arnautovic gegenüber dem britischen Sportradiosender «TalkSport». Die Ost-Londoner lassen den Österreicher, der noch Vertrag bis 2022 hat, aber nicht ziehen – trotz einem Angebot über 40 Millionen aus China. (zap)

Marko Arnautovic 🇦🇹

Position: Sturm

Alter: 29

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 8 Tore

Quelle: Talksport

Bild: AP/PA

Georgisches Talent zum FCZ

Der FC Zürich hat Linksverteidiger Levan Kharabadze verpflichtet. Der 18-Jährige stösst vom georgischen Rekordmeister zur Letzi-Truppe. Trotz seiner Jugend spielte er bereits in der A-Nati Georgiens. Sportchef Thomas Bickel schwärmt: «Levan Kharabadze bringt durch seine Physis, seine Schnelligkeit, seine Technik und seine Qualität als Assistgeber alles mit, was im modernen Fussball gefragt ist.» (ram)

Levan Kharabadze 🇬🇪

Position: Abwehr

Alter: 18

Marktwert: 450'000 Euro

Bilanz als Profi: 35 Spiele, 4 Tore

Quelle: FC Zürich

Prijovic in die Wüste

Der Wandervogel Aleksandar Prijovic setzt seine Laufbahn in Saudi-Arabien fort. Der in der Ostschweiz aufgewachsene Serbe wechselt von PAOK Saloniki zu Al Ittihad. Der Klub aus der Stadt Dschidda holte zuletzt bereits Sékou Sanogo (YB) und Garry Rodrigues (Galatasaray). Trainer ist mit dem Kroaten Slaven Bilic ein bekannter Name. (ram)

Aleksandar Prijovic 🇷🇸

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 27 Spiele, 18 Tore​

📝📸 اللاعب الكساندر بريجوفيتش ينضم لكتيبة النمور#شتويه_العميد pic.twitter.com/SvuaGZO6MG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) 10. Januar 2019

Rabiot im Winter zu Bayern?

Es gilt als fix, dass Adrien Rabiot Paris Saint-Germain im Sommer verlässt. Doch wechselt der französische Mittelfeldspieler schon im Winter? Bayern Münchens Sportchef Hasan Salihamidzic hat angeblich bereits mit dem PSG verhandelt. In der «Bild» äusserte er sich so: «Sie wissen ja, wie der Transfermarkt ist. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Rabiot ist ein interessanter Spieler.» (ram)

Adrien Rabiot 🇫🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 2 Tore

Quelle: Bild



Bild: EPA

Antonov verlässt GC

Die Grasshoppers haben den Vertrag mit Nemanja Antonov aufgelöst. Der Kontrakt des Serben, der in dieser Saison noch nie zum Einsatz gelangte, wäre noch bis im Sommer 2019 gelaufen. Dafür hat GC mit Jean-Pierre Rhyner vorzeitig bis 2020 verlängert. (ram)

Nemanja Antonov 🇷🇸

Position: Abwehr

Alter: 23

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2018/19: keine Einsätze

Quelle: GC



Bild: KEYSTONE

Vanins bleibt beim FCZ

Andris Vanins, als Goalie die Nummer 2 beim FC Zürich, hat noch nicht genug. Der 96-fache lettische Nationalgoalie verlängerte mit dem FCZ um eine weitere Saison. Wenn sein Vertrag im Sommer 2020 ausläuft, wird er bereits 40 Jahre alt sein.

Vanins wechselte im Sommer 2016 vom FC Sion, wo er sieben Jahre lang gespielt hat, zum FCZ. Für die Zürcher absolvierte er bisher 70 Pflichtspiele. (zap/sda)

Andris Vanins 🇱🇻

Position: Torhüter

Alter: 38

Marktwert: 100'000 Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele

Quelle: FC Zürich



Der FC Zürich freut sich mitteilen zu können, dass Torhüter Andris Vanins seinen Vertrag beim Stadtclub um ein Jahr bis Sommer 2020 verlängert hat.

👉🏼 https://t.co/wR8b3yx3eJ #fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/vzp9le8lo3 — FC Zürich (@fc_zuerich) 10. Januar 2019

Hefti ein möglicher Mbabu-Ersatz

Seit Monaten wird bei YB mit einem Abgang des Verteidigers Kevin Mbabu gerechnet. Sollte dieser Tatsache werden, könnte der Meister Silvan Hefti vom FC St.Gallen als Ersatz holen. Bis jetzt gab es aber erst lose Gespräche zwischen den Klubs. (ram)

Silvan Hefti 🇨🇭

Position: Abwehr

Alter: 21

Marktwert: 1,75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 2 Tore

Quelle: St.Galler Tagblatt

Bild: KEYSTONE

Chelsea-Talent für 39 Millionen zu Bayern?

Bayern München ist stark am 18-jährigen Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea interessiert. Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigte bei einer Pressekonferenz: «Ein sehr interessanter Spieler, den wir unbedingt verpflichten wollen. Ich sehe ihn als richtig guten Spieler, der uns sicher gut zu Gesicht stehen würde.»

Die beiden Vereine sollen sich gar schon über eine Ablöse von 35 Millionen Euro geeinigt haben, berichtet «Sky Sport». (zap)

Callum Hudson-Odoi 🇬🇧

Position: Flügelspieler

Alter: 18

Marktwert: -

Bilanz 2018/19: 8 Spiele, 1 Tor

Quelle: Sky Sport



Bild: AP/AP

Bei Pannewitz verläuft die Panne ohne Pointe

Da hat es sich einer in den Weihnachtsferien zu gut gehen lassen. Der deutsche Drittliga-Profi Kevin Pannewitz kam gemäss der deutschen «Bild» mit zu viel Übergewicht im neuen Jahr ins Training. Rund 100 Kilo soll er bei 1,85 Metern Körpergrösse auf die Waage gebracht haben – zu viel für seinen Klub Carl Zeiss Jena, der den Vertrag daraufhin ausserordentlich kündigte. Bereits im Oktober wäre Pannewitz beinahe aus dem Team geflogen, damals erschien er betrunken zum Training. (zap)

Kevin Pannewitz 🇩🇪

Position: Abwehr

Alter: 27

Marktwert: 150'000 Euro

Bilanz 2018/19: 13 Spiele

Quelle: Bild



Der FC Carl Zeiss Jena und Kevin #Pannewitz gehen ab sofort getrennte Wege. Der #FCC hat den Vertrag mit dem 27-jährigen Defensivallrounder außerordentlich gekündigt. ➡️ https://t.co/RgyrlSnN8n Wir wünschen Kevin für seine berufliche und private Zukunft alles Gute! pic.twitter.com/GOFhPSuOzZ — FC Carl Zeiss Jena (@fccarlzeissjena) 9. Januar 2019

ManUtd an Skriniar interessiert

Milan Skriniar soll die Defensive von Manchester United verstärken. Der Slowake von Inter Mailand soll den «Red Devils» 67 Millionen Franken Wert sein. Die Italiener, so heisst es, verlangen aber 100 Millionen Franken. (ram)

Milan Skriniar 🇸🇰

Position: Abwehr

Alter: 23

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 0 Tore

Quelle: Express



Bild: AP

62 Mio. für einen Bournemouth-Spieler?

In der Liga, in der das Geld auf den Bäumen wächst, ist nichts unmöglich. Für Callum Wilson von Bournemouth soll Chelsea bereit sein, eine Ablöse von 62 Millionen Franken zu bezahlen. Wilson (bislang 1 Länderspiel für England) ist indes nur zweite Wahl hinter Milans Gonzalo Higuain. (ram)

Callum Wilson 🇬🇧

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 23 Spiele, 10 Tore

Quelle: Sky Sports



Bild: AP

Icardi will Inter verlassen

Goalgetter Mauro Icardi will angeblich weg von Inter Mailand. Das kündigte Wanda Nara an, die Ehefrau und Agentin des argentinischen Stürmers. Demnach sieht sie Icardis Zukunft bei Real Madrid oder Chelsea. (ram)

Mauro Icardi 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 13 Tore

Quelle: TyC Sports



Bild: EPA/ANSA

Zuber leihweise von Hoffenheim zu Stuttgart

Der Schweizer Internationale Steven Zuber wechselt für die Rückrunde der Bundesliga leihweise von Hoffenheim zum abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. In Hoffenheim besitzt der 27-jährige Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis Juni 2020.

Weil sich Zuber am Dienstag im Training eine leichte Kapselverletzung im Sprunggelenk zuzog, wird er nicht ins Trainingslager der Stuttgarter nach La Manga reisen. Stuttgart liegt nach der Vorrunde der Bundesliga auf Platz 16. (abu/sda)

Steven Zuber 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 10 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 13 Spiele, 1 Tor, 1 Assist

Quelle: VfB Stuttgart



Der #VfB leiht Steven #Zuber aus. Der Schweizer Nationalspieler wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim nach Bad Cannstatt. #OLÉZUBERVfB

---

Zur Meldung auf https://t.co/BsTppMGcO5: https://t.co/DfqwB5fPoJ pic.twitter.com/QotNXb2z50 — VfB Stuttgart (@VfB) January 9, 2019

Fix: Pavard wechselt im Sommer zu den Bayern

Nach langem hin und her ist nun bestätigt: Weltmeister-Verteidiger Benjamin Pavard wechselt im kommenden Sommer vom VfB Stutgart zu Bayern München. Er unterschreibt einen Fünfjahresvertrag.

Benjamin Pavard 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 35 Millionen Euro

Bilanz 2018/19: 14 Spiele

Quelle: FC Bayern München

🗣️ @Brazzo: "Ich kann vermelden, dass wir Benjamin Pavard ab 1. Juli 2019 für uns verpflichten konnten. Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben." pic.twitter.com/p8cmy8yqAl — FC Bayern München (@FCBayern) January 9, 2019

Fix: Victor Palsson wechselt zu Darmstadt

Jetzt ist es fix! Victor Palsson wechselt zu Darmstadt 98 in die 2. Bundesliga. Über die Ablösemodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden, schreibt der Verein. Laut «Blick»-Angaben erhält der Cupsieger wohl rund 500'000 Franken für seinen Captain. (ram/abu)

Victor Palsson 🇮🇸

Position: Abwehr

Alter: 27

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 1 Tor

Quelle: FCZ

Bild: KEYSTONE

Bleibt Thorgan Hazard nun doch in Gladbach?

Lange standen die Zeichen auf Abschied, nun scheint sich das Blatt aber wieder gewendet zu haben. Thorgan Hazard, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach im Sommer 2020 ausläuft, spricht offen über eine Verlängerung. «Eine Verlängerung ist durchaus möglich. Unsere Mannschaft ist gut, ich fühle mich wohl und meine Familie auch. Wenn ich das Gefühl habe, dass es am besten für mich ist, in Gladbach zu bleiben, dann bleibe ich auch», erklärt der Belgier im Trainingslager der Borussen. (abu)

Thorgan Hazard 🇧🇪

Position: Linker Flügel

Alter: 25

Marktwert: 38 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 12 Tore, 7 Assists.

Quelle: Sport1

Bild: EPA/EPA

Calhanoglu mit Leipzig einig?

Hakan Calhanoglu und RB Leipzig sind sich offenbar über einen Transfer einig. Doch noch ist nicht sicher, ob Gennaro Gattuso, der Trainer der AC Milan, den Deutsch-Türken auch ziehen lassen wird. «Solange ich hier Trainer bin, wird er hier bleiben. Er ist für meinen Spielstil von fundamentaler Bedeutung», erklärte Gattuso.

Milan könnte das Geld von diesem Transfer allerdings gut gebrauchen. Die Italiener müssen Geld anschaffen, um nach dem Transfer von Lucas Paqueta (35 Millionen Euro) nicht die Financial-Fairplay-Regeln zu verletzen. (abu)

Hakan Calhanoglu 🇩🇪🇹🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 24

Marktwert: 22 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 1 Tor, 5 Assists

Quelle: Sky Italia

Bild: EPA/ANSA

Die Young Boys verpflichten Gianluca Gaudino

Die Young Boys melden die Verpflichtung von Gianluca Gaudino. Der 22-jährige Deutsche hat beim Schweizer Meister einen bis Sommer 2021 gültigen Vertrag unterschrieben – mit Option auf eine weitere Saison.

Gianluca Gaudino, der Sohn des Trainers und langjährigen Bundesliga-Profis Maurizio Gaudino, durchlief die Nachwuchs-Stationen bei Bayern München, ehe er zu acht Bundesliga-Einsätzen für die Münchner kam. Zwischen Januar 2016 und Juni 2017 war er an St. Gallen ausgeliehen. Letzte Saison stand er bei Chievo in der Serie A unter Vertrag. (zap/sda)

Gianluca Gaudino 🇩🇪

Position: Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2018/19: vereinslos

Quelle: YB

Die Young Boys haben Gianluca Gaudino verpflichtet. Der 22-jährige Deutsche hat beim Schweizer Meister einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Sommer 2021 unterschrieben - mit Option auf eine weitere Spielzeit.



ℹ️ 👉 https://t.co/cCPRwjn9Uh #BSCYB pic.twitter.com/4D2MWwKzMa — BSC Young Boys (@BSC_YB) 8. Januar 2019

Barcelona nimmt ab Sommer Talent Todibo unter Vertrag

Der französische Verteidiger Jean-Clair Todibo wechselt Ende Saison zum FC Barcelona. Der 19-Jährige stösst ablösefrei vom französischen Erstligisten Toulouse zu den Katalanen.

Todibo gilt als grosses Talent, kam seit Anfang November in der Ligue 1 aber nicht mehr zum Einsatz, weil er bei Toulouse keinen ab Sommer gültigen Profi-Vertrag unterschreiben wollte. (zap/sda/afp)

Jean-Clair Todibo 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 19

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 10 Spiele, 1 Tor

Quelle: Offiziell

📋 Tout ce que vous devez savoir sur @jctodibo 🇫🇷

🔙 Découvrez sa biographie, ses idoles et les anecdotes le concernant

👉 https://t.co/mveO9vgZoW pic.twitter.com/YaO24nP8PN — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 8. Januar 2019

Pepe unterschreibt beim FC Porto

Der portugiesische Internationale Pepe kehrt zum FC Porto zurück. Der 35-jährige Innenverteidiger einigt sich mit dem portugiesischen Tabellenführer auf einen Vertrag bis Juni 2021.

Pepe hatte zuletzt für Besiktas Istanbul gespielt, den Kontrakt mit dem türkischen Verein aber im Dezember aufgelöst. Der 103-fache portugiesische Internationale hatte bereits von 2004 bis 2007 in Porto gespielt. Später gewann der gebürtige Brasilianer mit Real Madrid dreimal die Champions League, 2016 wurde Pepe mit Portugal Europameister. (abu/sda)

Pepe 🇵🇹

Position: Innenverteidiger

Alter: 35

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 5 Tore

Quelle: Offiziell

🎙 Jorge Nuno Pinto da Costa: "Pepe vai ser muito feliz no FC Porto novamente."

🎙 Pepe: "O FC Porto continua a ser um clube muito especial." #FCPorto #BemvindoPepe pic.twitter.com/67A8o33LNq — FC Porto (@FCPorto) 8. Januar 2019

Dybala nach Manchester?

Zieht es Paulo Dybala auf die Insel? Der 25-jährige Stürmer soll sowohl bei Manchester City als auch bei dessen Stadtrivale Manchester United auf dem Einkaufszettel stehen. Beide Klubs müssten allerdings äusserst tief in die Tasche greifen. Angebote unter 90 Millionen Euro hören die Italiener gar nicht erst an. (abu)

Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 110 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 7 Tore, 3 Assists

Quelle: Tuttosport

Bild: EPA/KEYSTONE

BVB holt Akanji-Ersatz aus Argentinien

Verantwortliche von Borussia Dortmund sind derzeit in Buenos Aires, um über den Wechsel von Leonardo Balerdi zu verhandeln. Das Abwehrtalent der Boca Juniors könnte Manuel Akanji ersetzen, der mit einer hartnäckigen Adduktorenverletzung ausfällt. Der BVB soll zuletzt rund 18 Millionen Franken geboten haben. (ram)

Leonardo Balerdi 🇦🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 19

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 0 Tore

Quelle: Radio La Red



El máximo dirigente del club se refirió a la situación del juvenil. Enterate más.https://t.co/XZLvrQCzq3 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 7. Januar 2019

Aus der Serie A nach Hannover?

Das abstiegsbedrohte Hannover 96 streckt seine Fühler nach Bryan Dabo aus. Der französische Mittelfeldspieler spielt bei der Fiorentina meist nur die zweite Geige. (ram)

Bryan Dabo 🇧🇫🇫🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 7 Spiele, 1 Tor

Quelle: Kicker



Bild: EPA/ANSA

Barella für 50 Millionen nach London?

Nicolo Barella ist derzeit der wohl am meisten umworbene Italiener. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wird bereits seit längerem von Inter Mailand und der SSC Neapel umworben.

Der Mittelfeldspieler hat bei Cagliari Calcio noch einen Vertrag bis 2022 und soll rund 50 Millionen Euro kosten. Einen Betrag, den Chelsea offenbar zu bezahlen bereit ist. (zap)

Nicolo Barella 🇮🇹

Alter: 21

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 1 Tor

Quelle: Transfermarkt



Bild: EPA/ANSA

Eriksen soll Real-Probleme lösen

Real Madrid, in der Meisterschaft zehn Punkte hinter Barcelona, strebt im Sommer einen Umbruch an. Zentral: Ein neuer Spielmacher muss her. Die «Königlichen» buhlen besonders um zwei Akteure, um Eden Hazard und Christian Eriksen. Tottenham scheint eher zu einem Verkauf bereit zu sein als Hazards Arbeitgeber Chelsea. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 125 Millionen Franken. (ram)

Christian Eriksen 🇩🇰

Position: Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 25 Spiele, 6 Tore

Quelle: Independent



Bild: EPA

Auch BVB hinter Werner her

Lange galt es als ziemlich klar, dass Timo Werner dereinst von RB Leipzug zu Bayern München wechseln wird. Doch nun zeigt sich offenbar auch Borussia Dortmund stark interessiert am schnellen Nationalstürmer. Der BVB nimmt 64 Millionen Euro für Christian Pulisic ein und besitzt deshalb das nötige Kleingeld. (ram)

Timo Werner 🇩🇪

Position: Sturm

Alter: 22

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 21 Spiele, 13 Tore

Quelle: Bild



Bild: EPA

Phil Foden ist nicht zu haben

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat Wechselgerüchten um Jungstar Phil Foden eine Absage erteilt. «Unmöglich» sei es, dass er ausgeliehen oder gar verkauft werde, sagte Guardiola, «er wird viele Jahre bei uns bleiben.» (ram)

Phil Foden 🇬🇧

Position: Mittelfeld

Alter: 18

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 15 Spiele, 1 Tor

Quelle: Independent



Bild: AP

St.Gallen holt Rapp

Der FC St.Gallen verstärkt seine Offensive. Die Ostschweizer holen den Tessiner Simone Rapp, der bis im Sommer von Challenge-League-Klub Lausanne ausgeliehen wird. (ram)

Simone Rapp 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 6 Tore



Simone Rapp verstärkt den Sturm des FCSG, der 26-jährige Schweizer kommt leihweise bis Sommer 2019 vom FC Lausanne-Sport in die Ostschweiz. Herzlich willkommen beim FCSG 😊 pic.twitter.com/FHcaOGwCzx — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 7. Januar 2019

Bayern lockt Hudson-Odoi mit Rückennummer 10

Bayern München lässt nicht locker bei Chelsea-Talent Callum Hudson-Odoi. Neuste Entwicklung: Angeblich soll ihm die Rückennummer 10 versprochen worden sein, in der Hoffnung, dass dies den jungen Engländer zu einem Wechsel bewegt. Bayern würde 38 Millionen Franken bezahlen. (ram)

Callum Hudson-Odoi 🇬🇧

Position: Mittelfeld

Alter: 18

Marktwert: keine Angaben

Bilanz 2018/19: 12 Spiele, 2 Tore

Quelle: Sun



Bild: EPA

Isco im Fokus von Juve

Zieht es nach Cristiano Ronaldo einen weiteren Star von Real Madrid nach Turin? Im Sommer soll Mittelfeldspieler Isco zu Juventus wechseln. (ram)

Isco 🇪🇸

Posion: Mittelfeld

Alter: 26

Markwert: 75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 4 Tore

Quelle: Tuttosport

Bild: EPA/EFE

Zwei Neue für Lausanne

Lausanne-Sport, der Dritte der Challenge League, verstärkt sich auf die Rückrunde hin mit zwei Spielern. Vom serbischen Erstligisten Napredak Krusevac stösst Verteidiger Nikola Boranijasevic zu den Waadtländern. Vom abstiegsgefährdeten Ligue-2-Klub Nancy kommt Anthony Koura. (ram/sda)

Nikola Boranijasevic 🇷🇸

Positon: Abwehr

Alter: 26

Marktwert: 550'000 Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 2 Tore



Anthony Koura 🇧🇫🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 600'000 Euro

Bilanz 2018/19: 13 Spiele, 0 Tore



Neuer Co-Trainer in St.Gallen

St.Gallens Coach Peter Zeidler hat als neuen Assistenztrainer Eugen Polanski engagiert. Der deutsch-polnische Doppelbürger beendete im Sommer mit 32 Jahren und nach 254 Bundesligaspielen seine Spielerkarriere. (ram)

Bild: EPA

Brahim Diaz zu Real Madrid

Das spanische Talent Brahim Diaz wechselt von Manchester City zu Champions-League-Sieger Real Madrid. Dort erhielt er einen Vertrag bis im Sommer 2025. Diaz war als 14-Jähriger zu den Citizens gegangen. (ram/sda)

Brahim Diaz 🇪🇸

Position: Mittelfeld

Alter: 19

Marktwert: 5 Mio Euro.

Bilanz 2018/19: 4 Spiele, 2 Tore



Rückkehr von Alex Meier perfekt

Der FC St.Pauli hat den zweifachen Bundesliga-Torschützenkönig Alexander Meier engagiert. Der zuletzt vereinslose Stürmer erhielt einen Vertrag bis Ende Saison. «Ich erinnere mich gerne an meine erste Zeit bei St.Pauli. Ich habe hier den Sprung ins Profigeschäft geschafft und den Klub seitdem immer verfolgt», so der 35-Jährige. (ram)

Alexander Meier 🇩🇪

Position: Sturm

Alter: am 17. Januar 36

Marktwert: 750'000 Euro

Bilanz 2018/19: ohne Klub



Chelsea will Cavani holen

Das wäre ein spektakulärer Wechsel: Chelsea will Edinson Cavani von Paris Saint-Germain weglocken. Angeblich haben die Londoner für den Uruguayer eine Offerte in der Höhe von 62 Millionen Franken deponiert. (ram)

Edinson Cavani 🇺🇾

Position: Sturm

Alter: 31

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 18 Spiele, 13 Tore

Quelle: Sunday Express



Bild: AP

Defoe nach Schottland

Bournemouth leiht Routinier Jermain Defoe für eineinhalb Saisons an die Glasgow Rangers aus. Die «Cherries» haben jedoch die Möglichkeit, ihn in einem halben oder in einem Jahr vorzeitig zurückzuholen. Defoe ist 57-facher englischer Nationalspieler und ist mit 162 Toren auf Rang 7 der ewigen Premier-League-Torschützenliste. (ram)

Jermain Defoe 🇬🇧

Position: Sturm

Alter: 36

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 8 Spiele, 0 Tore



✍️ #RangersFC are today delighted to confirm that Jermain Defoe (@IAmJermainDefoe) has joined the Club on an 18 month loan subject to international clearance: https://t.co/6et0OGyOI7 pic.twitter.com/YEYdtUhzqZ — Rangers Football Club (@RangersFC) 6. Januar 2019

Grifo zurück zu Freiburg

Der Bundesligist SC Freiburg verpflichtete leihweise bis Saisonende den Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo von Hoffenheim. Der 25-Jährige hatte bereits von 2015 bis 2017 bei den Breisgauern gespielt, ehe er via Mönchengladbach den Weg nach Hoffenheim fand, wo er kaum zum Zug kam, aber noch einen Vertrag bis 2022 besitzt. Im November debütierte Grifo in der italienischen Nationalmannschaft. (ram/sda)

Vincenzo Grifo 🇮🇹

Position: Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 10 Spiele, 1 Tor​

Rabiot geht nach Barcelona

Das Tauziehen um Adrien Rabiot ist beendet. Gemäss mehreren Berichten wechselt der Franzose im Sommer ablösefrei von PSG zum FC Barcelona. Rabiot soll für seine Unterschrift unter einen 5-Jahres-Vertrag 10 Mio. Euro erhalten und dazu ein Salär von rund 10 Mio. Euro im Jahr. (ram)

Adrien Rabiot 🇫🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 2 Tore

Quellen: Guardian, Sky



Bild: AP/AP

Balotellis Rückkehr nach England?

Newcastle United und sein Trainer Rafa Benitez sind offenbar an einer Verpflichtung von Mario Balotelli interessiert. Kürzlich war der Stürmer bei Nizza vom Trainingsbetrieb suspendiert worden. «Ich habe ihm einige Tage frei gegeben, damit er sich Gedanken über die Zukunft macht», so Nizza-Trainer Patrick Vieira. (ram)

Mario Balotelli 🇮🇹

Position: Sturm

Alter: 28

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 10 Spiele, 0 Tore

Quelle: Mirror



Bild: AP

Huddersfield holt Puncheon

Liga-Konkurrent Crystal Palace leiht Offensivspieler Jason Puncheon aus. In dieser Saison kam er bei den «Eagles» kaum zu Einsätzen, nun soll er mithelfen, Huddersfield vor dem Abstieg zu retten. (ram)

Jason Puncheon 🇬🇧

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 8 Spiele, 0 Tore



✅ #htafc has completed the signing of midfielder Jason Puncheon on loan from fellow @premierleague side @CPFC for the remainder of the 2018/19 season.



🗣️ Wagner: “As well as being a very good player, he is a great character."



➡️ https://t.co/X2nmjBp3h8 (AT) pic.twitter.com/R0bi3FPssf — Huddersfield Town (@htafcdotcom) 4. Januar 2019

Tedesco mistet aus

Bei Schalke 04 verkleinert Trainer Domenico Tedesco seinen Kader. Abdul Rahman Baba, Johannes Geis und Franco Di Santo gehören nicht mehr dem Bundesliga-Kader an. Sie hätten keine realistischen Chancen mehr auf Schalke, so Tedesco. Er hätte gerne einen Ersatz für Innenverteidiger Naldo und ein bis zwei Offensivkräfte. (ram)​

Abdul Rahman Baba 🇬🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 24

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 4 Spiele, 0 Tore



Johannes Geis 🇩🇪

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: keine Einsätze



Franco Di Santo 🇦🇷 (Bild)

Position: Sturm

Alter: 29

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 5 Spiele, 0 Tore

Quelle: Bild

Bild: AP

Milan engagiert Paqueta

Die AC Milan hat den Wechsel von Lucas Paqueta bestätigt. Der brasilianische Nationalspieler kommt von Flamengo, er unterschrieb bis 2023. (ram)

Lucas Paqueta 🇧🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: keine Angaben

Quelle: AC Milan



Bild: EPA/EFE

Solanke und Clyne zu Bournemouth

Der 21-jährige Mittelstürmer Dominic Solanke bleibt in der Premier League. Liverpool hat ihn für 24 Millionen Franken an Bournemouth verkauft. Auch Verteidiger Nathaniel Clyne geht zu den «Cherries», Liverpool leiht ihn bis Ende Saison aus. (ram)

Delighted to put pen to paper with @afcbournemouth . Really looking forward to start working with some great players and a great manager. Exciting times ahead!😆🍒 pic.twitter.com/PKWqwBMtlx — Dom Solanke (@DomSolanke) 4. Januar 2019

More great news 👏@Nathaniel_Clyne joins us on loan until the end of the season. Welcome!#afcb 🍒https://t.co/CwDEJg2JJm — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 4. Januar 2019

Ramsey zu Juventus bald fix

Die Unterschrift von Aaron Ramsey bei Juventus Turin scheint nur noch Formsache zu sein. Der Mittelfeldspieler Arsenals wird den Verein spätestens im Sommer verlassen, da er seinen bis Saisonende datierten Vertrag auslaufen lässt. Allerdings wollen die «Gunners» den Waliser erst im Sommer ziehen lassen. In Turin soll Ramsey rund 6,5 Millionen jährlich verdienen. (abu)

Aaron #Ramsey to #Juventus, here we go! #Arsenal want to keep him on January; but he's going to sign with Juve on next June as a free agent. Ramsey refused Paris Saint-Germain and is close to finalize his agreement with Juventus. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #AFC #Juve #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 3. Januar 2019

Aaron Ramsey 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Position: Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 3 Tore, 6 Assists

Quelle: Sky

Pochettino will aufräumen

Mauricio Pochettino will bei Tottenham so richtig ausmisten. Wie der Mirror schreibt, hat der Argentinier vor eine Reihe von Spielern auszusortieren. Dazu gehören Fernando Llorente, Vincent Janssen, Georges-Kevin Nkoudou, Mousa Dembele und Victor Wanyama. (abu)

Bild: AP/AP

Alvaro Morata zu Sevilla?

Der FC Sevilla will seinen Sturm verstärken. Der Wunschspieler ist Chelseas Alvaro Morata, wie Joaquin Caparros zugibt. Der 26-jährige Spanier hat in dieser Premier-League-Saison in 16 Spielen nur fünf Mal getroffen. (abu)

Alvaro Morata 🇪🇸

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 16 Spiele, 5 Tore

Bild: AP/AP

Weniger Konkurrenz für Kobel?

Gregor Kobels Chancen, beim FC Augsburg die Nummer 1 im Tor zu werden steigen. Medienberichten zufolge hat Andreas Luthe, der diese Saison 13 Spiele bestritt, ein lukratives Angebot aus der amerikanischen Major League Soccer vorliegen. Ein Konkurrent weniger wäre für den 21-jährigen Kobel natürlich eine verbesserte Ausgangslage. (abu)

Gregor Kobel 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 21

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 1 Spiel

Bild: DPA

Wohin zieht es Munir?

Stürmer Munir El Haddadi wird das Angebot zu einer Vertragsverlängerung des FC Barcelona nicht annehmen und den Klub im Sommer verlassen. Seit der Rückkehr aus der Ausleihe an Alaves kommt der Stürmer für seinen Geschmack zu wenig zum Einsatz, er will einen Klub, bei dem er eine zentrale Rolle einnimmt. Solche stehen offenbar Schlange, genannt werden etwa Schalke 04, FC Sevilla und Betis Sevilla, AS Roma, West Ham und Napoli. (ram)

Munir El Haddadi 🇪🇸

Position: Sturm

Alter: 23

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 11 Spiele, 2 Tore

Quelle: Sportbild



Bild: AP

Zidane vor Rückkehr nach Turin

Zinédine Zidane soll neuer Trainer von Juventus werden. Angeblich ist sich der ehemalige Juve-Spielermacher bereits mündlich mit Präsident Andrea Agnelli einig. Massimiliano Allegri werde den Klub unabhängig vom Erfolg verlassen, heisst es weiter. (ram)

Zinédine Zidane 🇫🇷

Position: Trainer

Alter: 46

Quelle: Top Planet

Bild: EPA

Derdiyok zu Hannover?

Eren Derdiyok könnte schon bald wieder in der Bundesliga stürmen. Bei Galatasaray Istanbul gäbe es für ihn keine Zukunft mehr, kündigte Trainer Fatih Terim an. Angeblich hat Hannover 96, der Halbzeit-Vorletzte der Bundesliga, Interesse am Schweizer. (ram)

Eren Derdiyok 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 30

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 18 Spiele, 10 Tore

Quelle: Takvim



Bild: EPA

Die jährlich höchsten Transfersummen im Fussball seit 1980

Abonniere unseren Newsletter