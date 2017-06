Bild: MIKE NELSON/EPA/KEYSTONE

Sony und Ubisoft lassen es krachen und zeigen die Spiele-Highlights für 2017

Sony, Microsoft, Nintendo und weitere Game-Hersteller präsentieren diese Woche an der Game-Messe E3 ihre Spiele-Highlights. watson ist vor Ort in Los Angeles. Die wichtigsten News findest du laufend aktualisiert in diesem Ticker.

Ticker: Game-Messe E3: Das sind die neuen Games von Sony, Microsoft, Nintendo und Co.

Diese 22 Gamer wissen, wo ihre Prioritäten liegen 34 Probleme, die nur Gamer verstehen 14 Gründe, warum es grossartig ist, ein Gamer zu sein «Die Leute tun so, als hätte ich ihren Hund getötet», sagt Ex-Pornodarstellerin Mia Rose und erzählt, wie sie heute als Profi-Gamerin lebt

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo