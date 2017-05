«Fussballer sind keine Pussys!»

«Wein doch!» – das Format, in dem watson-Redaktoren sich betrinken und sich über irgendetwas beklagen. Diese Woche: Quentin Aeberli über Leute, die Fussballspieler als Pussys bezeichnen.

Lieber Büne Huber



Was haben wir ob deinem Plädoyer für das Eishockey und gegen den Fussball gelacht. Deine Worte über diese tätöwierten Grännis, die im Strafraum immer stürzen, sind legendär.

Doch jede Belustigung hat auch seine Schattenseite.

So fühlt sich seit deiner Hassrede jeder Anti-Fussball-Lauch, der in seinem Leben höchstens am Grümpi einen sogenannten Fussball mit eigenen Augen gesehen hat, in seiner Einstellung bestätigt: Fussballer seien Pussys, keine richtigen Männer. Das nervt.

Gruss, Quentin

Video: watson/Quentin Aeberli, Emily Engkent

Was ist die härteste Sportart? Fussball.

Eishockey.

Rugby.

Hornussen.

Bernie Sanders.

