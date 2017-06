Bild: watson / shutterstock

«Meine Fresse, häsch Schüüb?»: 11 mal Wenn Kellner ehrlich wären, bitte!

Es ist ein offenes Geheimnis: Das Kellnern ist ein Schauspiel. Kein Wunder also, dass Restaurantbegegnungen vor Floskeln und Höflichkeiten nur so triefen. Es wird Zeit aufzudecken.

Intro

Viele gesellschaftliche Situationen sind konstruiert und deren Skripte verinnerlicht. So auch beim Kellnern. Und zwar so richtig! In meiner rund 5-jährigen Tätigkeit als Teilzeitkellner hat sich so einiges angestaut.

So viel muss vorweg vielleicht gesagt werden: Es sind selten effektiv die einzelnen Gäste, die einem den Nerv rauben, sondern die schiere Menge an sozialer Interaktion, die man innerhalb einer Achtstunden-Schicht über sich ergehen lassen muss.

Und so lassen sich die folgenden 11 Situationen erklären. Wenn Kellner ehrlich wären:

Restaurantbesuch verfloskelt: Bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch entfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch verfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch entfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch verfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch entfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch verfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch entfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch verfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch entfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch verfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch entfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch verfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch entfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch verfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch entfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch verfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch entfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch verfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch entfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch verfloskelt: bild: watson / shutterstock

Restaurantbesuch entfloskelt: bild: watson / shutterstock

Ja, als Kellner hört man so einiges. Und trotz aller Geduldsproben, auf die man gestellt wird, ist es ein äusserst unterhaltsamer Job und definitiv eine Schule fürs Leben.

Welcher Restaurant-Typ bist du? Video: watson

Naja, manche gehen trotzdem besser ins Restaurant, als selber zu kochen: 20 Unmenschen, die per sofort KOCHVERBOT BEKOMMEN!

