Die Russlandaffäre holt Trump wieder ein – erste Anklagen stehen bevor

Abgehörte Telefonate, Hausdurchsuchungen: Das FBI und Sonderermittler Robert Mueller sammeln offenbar immer mehr Material gegen Wahlkampfhelfer des US-Präsidenten. Gibt es bald die ersten Anklagen?

Donald Trump sitzt jetzt wieder da, wo er sich am liebsten aufhält. Hoch oben über New York thront er in seinem Büro im «Trump Tower». Wenigstens für ein paar Tage, während nebenan die Uno-Vollversammlung tagt, ist er in seinem alten Zuhause. Weit weg von Washington, weit weg von den täglichen Problemen und Kämpfen in der Hauptstadt.

Sollte Trump jedoch gehofft haben, dass er dort von schlechten Nachrichten verschont bleibt, hat er sich getäuscht. …