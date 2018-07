Yey, Ferien mit der ganzen Familie! Wie du es dir vorstellst – und wie es wirklich ist

Richtig vorbereitet in die Ferien

In den Familienferien kann so einiges schief gehen! Damit du nach den Sommerferien mit deinen Kindern nicht erschöpfter bist als je zuvor, findest du bei Hello Family von Coop die nötigen Tipps: Von Spielideen für lange Autofahrten über Tipps zum Fliegen bis hin zu Packlisten.

Tipps für deine Sommerferien mit Kindern >>