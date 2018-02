7 saisonale Rezepte, die du im Februar unbedingt ausprobieren solltest!

Wie Davos an der Hockey-Stadt Rapperswil zerbrach

Die SC Rapperswil-Jona Lakers gewinnen den Schweizer Hockey-Cup. Der grösste Erfolg der Klubgeschichte gelingt unter anderem deshalb, weil Mannschaft und Fans den Gegner gemeinsam zermürben.

Die Freude war riesig in dem Moment, als die Final-Paarung definitiv feststand. Die Rapperswil-Jona Lakers würden das Endspiel des Schweizer Hockey-Cups gegen den HC Davos bestreiten. Eine Affiche mit Derby-Charakter. Und erstmals seit dem Abstieg in die Niederungen der Swiss League breitete sich in ganz Rapperswil grosse Eishockey-Euphorie aus.

Tickets für die Partie waren innert 40 Minuten ausverkauft. Nach Angaben der Rappi-Verantwortlichen hätten Eintritte im fünfstelligen Bereich …