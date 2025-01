In Sachen Motion Capturing ist man bei Cygames mit vollem Elan dabei. Bild: GAMES.CH

Zu Besuch beim neuen Shooting-Star unter den JRPG-Entwicklern

Osaka Cygames ist einer der am schnellsten wachsenden Spieleentwickler Japans. Wir haben die auf Konsolenspiele spezialisierte Zweigstelle in Osaka besucht und mal hinter die Kulissen geschaut.

Im Mai 2011 hob Koichi Watanabe Cygames aus der Taufe, einen Spieleentwickler mit heute mehr als 3600 Angestellten und imposantem Hauptsitz im Shibuya Garden Tower in Tokio. Das Fundament für diesen Erfolg legte das Unternehmen mit Mobile-Spielen, insbesondere dem Anime «Rage of Bahamut» und dem dazugehörigen digitalen Sammelkartenspiel. Dieses debütierte im September 2011 in Japan, wurde jedoch rasch auch im Westen populär und erreichte bereits im Dezember 2012 über zehn Millionen Spielerinnen und Spieler.

Aber auch das am 10. März 2014 veröffentlichte Rollenspiel «Granblue Fantasy» schlug damals grosse Wellen im Mobile-Game-Sektor und ist dort noch heute überaus populär. Gleiches gilt für das im September 2015 via Bandai Namco für Android- und iOS-Geräte veröffentlichte «The Idolmaster: Cinderella Girls: Starlight Stage» sowie das am 17. Juni 2016 gestartete Sammelkartenspiel «Shadowverse».

Ab Mitte der 2010er Jahre streckte Cygames seine Fühler dann auch in Richtung Konsolen aus und debütierte im November 2015 mit dem Sandbox-Action-Abenteuer «Wondership Q» – zunächst auf PS Vita, knapp ein Jahr später dann auch für PC. Kurz zuvor, im April 2015, eröffneten die Japaner ausserdem eine dedizierte Konsolenspielabteilung: Cygames Osaka. Ebendieser Zweigstelle – in der auch der am 1. Februar 2024 veröffentlichte JRPG-Hit «Granblue Fantasy Versus: Relink» heranreifte – konnte watson nun erstmals einen Vor-Ort-Besuch abstatten und einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen werfen.

Voller Erfolg: «Granblue Fantasy: Relink» für PC, PS4 und PS5 wurde innerhalb der ersten 14 Tage über eine Million Mal ausgeliefert. Bild: cygames

Edles Motion-Capturing-Equipment

Los ging unsere Tour mit einer Besichtigung des topaktuellen Motion-Capturing-Studios, welches gleichzeitig das grösste seiner Art in Japan darstellt. Im März 2022 im Korpus einer ehemaligen Konzerthalle ins Leben gerufen, können Schauspieler hier auf einer schockabsorbierenden Fläche von 10 Metern Länge, 14 Metern Breite und sechs Metern Höhe ungestört agieren, während sie von 168 Kameras, darunter drei HD-Kameras, gefilmt werden.

Im top ausgestatteten Motion-Capture-Bereich sind die Akteure von 168 Kameras umgeben. Bild: GAMES.CH

Diverse Aufhängemechanismen an der Decke für Körpergurte, Zugseile sowie zahlreiche Matten sorgen dafür, dass auch spektakuläre Sprünge und Stunts möglich sind. Ein echtes Highlight ist auch ein in mehreren Metern Höhe montierter Projektor, der beliebiges Bild- und Videomaterial auf dem überall mit Markierungen ausgestatteten Boden darstellen kann.

Dazu gesellen sich eine flexibel einsetzbare Baukasten-Bühne sowie haufenweise Requisiten, darunter Pistolen, Maschinen, Schwerter und Schilder. Genial: Hat das Team spezielle Requisiten-Wünsche, können diese direkt mithilfe eines 3D-Druckers angefertigt werden.

«Granblue Fantasy: Versus» ist ein famoses Beat ’em Up von Arc System Works und spielt im gleichen Erzähluniversum wie «Granblue Fantasy». Bild: cygames

Umgeben ist der Motion-Capture-Bereich von Multifunktionsräumen. Hier können sich die Akteure ankleiden, schminken, Pausen machen, Meetings durchführen, einen Happen essen und auf grossen Flachbildschirmen schauen, was gerade im Zentralbereich geschieht.

Toll ausgestattetes Tonstudio

Zugegeben, die Motion-Capture-Area ist beeindruckend. Doch das im selben Gebäude befindliche Tonstudio steht dem in nichts nach. Schon der Boden offenbart die durchdachte Ausstattung: Benötigt man etwa Soundeffekte von Schritten auf Asphalt, Fliesen oder einem Trampelpfad, genügt es, dass einer der Ton-Expertinnen oder -Experten über den passenden Bereich läuft, während die hochempfindlichen Mikrofone im Hintergrund jedes Geräusch präzise aufzeichnen.

Im Tonstudio werden alle Aktivitäten von der überaus talentierten Frau Lee koordiniert. Bild: GAMES.CH

Komplettiert wird das Tonstudio durch eine Vielzahl an Holz- und Metalltüren, Becken für Wasser und andere Flüssigkeiten sowie Haltevorrichtungen, auf die getreten oder eingeschlagen werden kann. Hinzu kommt ein beeindruckendes Sammelsurium an Schuhen, Stoffen, Waffen und anderen Materialien, die für authentische Audioaufnahmen unverzichtbar sind. Kurz gesagt: Hier wurde definitiv nicht am falschen Ende gespart. Die moderne Ausstattung sorgt für ein hohes Mass an Flexibilität – ein Vorteil, der sich in den aufwändigen Produktionen von Cygames deutlich widerspiegelt.

Was plant Cygames als Nächstes?

Nach dem durchschlagenden Erfolg von «Granblue Fantasy: Relink» – welches auf Steam bereits über 33'400 sehr positive Rezensionen vorweisen kann, werkelt man bei Cygames derzeit an verschiedenen neuen Projekten. Bereits 2021 angekündigt wurde «Garnet Arena: Mages of Magicary», ein Multiplayer-Actionspiel, dessen Koordination «Senran Kagua»-Produzent Kenichiro Takaki übernimmt. Einen offiziellen Trailer sind die Japaner uns zwar weiterhin schuldig, auf YouTube kursiert jedoch bereits ein kurzer Clip aus einer Präsentation, der definitiv Lust auf mehr macht.

Leider noch nicht erschienen, aber ebenfalls weiterhin in der Mache ist Project Awakening. Das Action-Rollenspiel mit Fantasy-Setting wurde erstmals auf der Tokyo Game Show 2018 enthüllt und zeigt im Debüt-Trailer einen mutigen Schwertkämpfer, der eine Drachen-ähnliche Bestie in einem spektakulären, kräftezehrenden Duell herausfordert.

Und wie geht’s mit «Granblue Fantasy» weiter?

Diese Frage beantwortete uns Cygames vor Ort in Osaka mit den Worten: «Wir können im Moment keine konkreten Titel nennen, aber ich denke, dass insbesondere Menschen in der westlichen Welt durch «Granblue Fantasy: Relink» und «Granblue Fantasy Versus: Rising» mit der Granblue-IP in Kontakt gekommen sind. Also werden wir weiterhin hart daran arbeiten, die Art von Spiel zu liefern, die unsere Fans erwarten.»

Zwar bleibt die Aussage vage, doch angesichts der Zugkraft der Marke sind wir mehr als zuversichtlich, dass «Relink» nicht das letzte Spiel der Reihe sein wird.

Wird das bereits seit 2016 in Entwicklung befindliche Projekt Awakening der nächste grosse Abräumer von Cygames? Bild: cygames

Über das Team Games.ch Die Redaktion der dienstältesten Schweizer Spiele-Website beschäftigen sich seit über 30 Jahren mit dem Thema Games. Angefangen hat alles in den 80er-Jahren mit einem Disc-Magazin für die Brotbox (C64), die der Plattformgründer, ein ehemaliger Bäcker, herausgegeben hat. Seither begleiten die elektronischen Spiele die Redakteure: vom Sega-vs-Nintendo-Fanboykrieg der frühen 90er-Jahre über den Aufstieg der Playstation bis hin zum Einstieg der Xbox in den Konsolenmarkt. Die Erinnerungen an die Vergangenheit sind zahlreich – und die Freude auf die aktuellen Gaming-Hits weiterhin ungebrochen.



Bei watson kümmert sich das Games.ch-Team im Blog «Loading ...» um exklusive Geschichten aus dem Gaming-Universum für Gamer, Fans, Nerds – und solche, die es noch werden wollen.