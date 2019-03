Digital

Microsoft

Jetzt kannst du Excel-Daten durchs Fotografieren einer Tabelle importieren



Bild: Microsoft

Microsoft hat Excel gerade das coolste Feature seit Jahren spendiert

Microsoft fügt seinen Excel-Apps für iOS und Android eine nützliche Funktion hinzu: Excel-User können neu ein Foto einer gedruckten Datentabelle machen und diese in eine vollständig bearbeitbare Tabelle konvertieren.

Auf diese Funktion haben viele Excel-User seit Jahren gewartet. Nun ist sie endlich da, zunächst allerdings nur in der Android-Version der App. Smartphone-Nutzer können ein Foto einer gedruckten Datentabelle aufnehmen und in eine digitale, editierbare Excel-Tabelle umwandeln lassen. Die Funktion, die für Office-365-Abonnenten verfügbar ist, wird laut Microsoft bald auch in der Excel-App für iOS auftauchen.

Und so funktionierts: gif: microsoft

Mit der neuen Funktion «Insert Data from Picture» können analoge Daten mit einem Klick in digitale Daten transformiert werden. Mit der Funktion soll das manuelle Abtippen von Daten überflüssig werden. Microsoft nutzt hierzu sogenanntes Maschinelles Lernen. Die Software lernt also aus Beispielen und wird mit der Zeit genauer.

Umfrage Das neue Excel-Feature ... ... ist supernützlich! 👍

... braucht kein Mensch👎

Ich möchte nur das Resultat sehen

Abstimmen 2 Votes zu: Das neue Excel-Feature ... 0% ... ist supernützlich! 👍

0% ... braucht kein Mensch👎

0% Ich möchte nur das Resultat sehen

(oli via engadget)



Microsoft hat den knuffigsten Laptop der Welt gebaut

Microsofts Surface Studio im Test Video: Oliver Wietlisbach, Angelina Graf

Abonniere unseren Newsletter