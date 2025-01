On connait la destination du nouveau chef de la diplomatie de Trump

Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, effectuera son premier voyage à l’étranger en Amérique centrale, avec une étape au Panama. Cette visite intervient alors que Donald Trump a menacé de reprendre le contrôle du canal de Panama, a annoncé jeudi le département d’Etat. Marco Rubio se rendra également la semaine prochaine au Costa Rica, au Salvador, au Guatemala et en République dominicaine, a précisé la porte-parole du département, Tammy Bruce.

Image: ats

«Si nous voulons être en sécurité, prospères et en bonne santé, nous devons nous intéresser à nos voisins, et cela concerne aujourd’hui particulièrement l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale», a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de cette région. Elle a ajouté que ce déplacement inaugural reflétait l’engagement sérieux du nouveau secrétaire d’Etat envers ces enjeux.



Lors de son discours d’investiture lundi, le président Trump a réitéré son intention de «reprendre» le contrôle du canal de Panama, construit par les Etats-Unis, inauguré en 1914 et transféré au Panama en 1999. Par ailleurs, des pays comme le Salvador, le Guatemala et le Honduras restent parmi les principales sources d’immigration vers les Etats-Unis, un flux que Donald Trump souhaite stopper entièrement.