Graham Howes avait plus de 18 000 abonnés sur Instagram, où il postait vidéos et photos de ses virées en mer. image: instagram

Une star du surf meurt à cause d'une baleine

Graham Howes est décédé au large des côtes sud-africaines en septembre, à 38 ans. La cause, inhabituelle, de sa mort vient d'être révélée.

La cause de la mort du surfeur Graham Howes est désormais connue. Le Sud-Africain est décédé début septembre, à seulement 38 ans, après ne pas être rentré d’une sortie de kitesurf (une planche tirée sur l'eau par un cerf-volant, grâce à la force du vent). Comme le rapporte le média The South African, les autorités ont désormais confirmé que Howes avait perdu la vie lors d’une collision avec une baleine.

Graham Howes était un as du kitesurf. image: instagram

Selon l’enquête sur son décès, qui comprenait également des autopsies indépendantes, le surfeur aurait été mortellement heurté par l’un des cétacés alors qu’il faisait du kitesurf à proximité d’un groupe de baleines.

Enregistrements vidéo et onde de choc

D’après le rapport, les enquêteurs estiment que la force de l’impact a atteint environ une tonne, rendant Graham Howes immédiatement inconscient avant qu’il ne se noie dans l’eau. Parmi les éléments de preuve figuraient notamment la planche de kitesurf endommagée et des enregistrements vidéo du lieu de l’accident.

Howes avait été aperçu pour la dernière fois le 7 septembre, vers 13 heures, heure locale, sur sa planche de kitesurf. Comme il ne rentrait pas, une vaste opération de recherche a été lancée peu avant 20 heures, mobilisant des unités terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que des navires privés et commerciaux. Seule sa dépouille a pu être retrouvée.

Graham Howes a perdu la vie à seulement 38 ans. image: instagram

«Son décès a provoqué une onde de choc dans les milieux du sport d’aventure en Afrique du Sud et au-delà», écrit The South African. Cette mort nous rappelle aussi les dangers des sports extrêmes, en milieu naturel, où de nombreux imprévus peuvent survenir. Et donc la nécessité de toujours préparer minutieusement les expéditions. (t-online/yog)