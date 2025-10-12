assez ensoleillé14°
DE | FR
burger
Sport
Afrique du Sud

Kitesurf: Graham Howes est mort heurté par une baleine

Graham Howes avait plus de 18 000 abonnés sur Instagram, où il postait vidéos et photos de ses virées en mer.
Graham Howes avait plus de 18 000 abonnés sur Instagram, où il postait vidéos et photos de ses virées en mer. image: instagram

Une star du surf meurt à cause d'une baleine

Graham Howes est décédé au large des côtes sud-africaines en septembre, à 38 ans. La cause, inhabituelle, de sa mort vient d'être révélée.
12.10.2025, 16:1612.10.2025, 16:28
Un article de
t-online

La cause de la mort du surfeur Graham Howes est désormais connue. Le Sud-Africain est décédé début septembre, à seulement 38 ans, après ne pas être rentré d’une sortie de kitesurf (une planche tirée sur l'eau par un cerf-volant, grâce à la force du vent). Comme le rapporte le média The South African, les autorités ont désormais confirmé que Howes avait perdu la vie lors d’une collision avec une baleine.

Graham Howes était un as du kitesurf.
Graham Howes était un as du kitesurf.image: instagram

Selon l’enquête sur son décès, qui comprenait également des autopsies indépendantes, le surfeur aurait été mortellement heurté par l’un des cétacés alors qu’il faisait du kitesurf à proximité d’un groupe de baleines.

Enregistrements vidéo et onde de choc

D’après le rapport, les enquêteurs estiment que la force de l’impact a atteint environ une tonne, rendant Graham Howes immédiatement inconscient avant qu’il ne se noie dans l’eau. Parmi les éléments de preuve figuraient notamment la planche de kitesurf endommagée et des enregistrements vidéo du lieu de l’accident.

Howes avait été aperçu pour la dernière fois le 7 septembre, vers 13 heures, heure locale, sur sa planche de kitesurf. Comme il ne rentrait pas, une vaste opération de recherche a été lancée peu avant 20 heures, mobilisant des unités terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que des navires privés et commerciaux. Seule sa dépouille a pu être retrouvée.

Graham Howes a perdu la vie à seulement 38 ans.
Graham Howes a perdu la vie à seulement 38 ans. image: instagram

«Son décès a provoqué une onde de choc dans les milieux du sport d’aventure en Afrique du Sud et au-delà», écrit The South African. Cette mort nous rappelle aussi les dangers des sports extrêmes, en milieu naturel, où de nombreux imprévus peuvent survenir. Et donc la nécessité de toujours préparer minutieusement les expéditions. (t-online/yog)

Plus d'articles sur le sport
La reine du ski alpin prend une décision radicale
La reine du ski alpin prend une décision radicale
de Rainer Sommerhalder
Cette Romande réussit une prouesse dans un lieu mythique
Cette Romande réussit une prouesse dans un lieu mythique
de Yoann Graber
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
Cette scène est l'une des plus folles de l'histoire du tennis
de Yoann Graber
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
Le prochain adversaire du HC Sierre a banni l'alcool
de Matthias Hafen
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
La Nati a battu la Suède grâce à un fait très rare
de Yoann Graber
La NHL change les règles du jeu en play-offs
La NHL change les règles du jeu en play-offs
de Adrian Bürgler
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
Cette star du ski a une idée pour réduire les accidents graves
de Rainer Sommerhalder
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
Coup de tonnerre dans le monde du sport connecté
de Sven Papaux
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Pour se qualifier, la Nati doit corriger son plus grand défaut
Xhaka a failli jouer pour la Suède
Xhaka a failli jouer pour la Suède
de Etienne Wuillemin
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
Le stade dans lequel la Nati va évoluer a une particularité
de Timo Rizzi
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
L’Open d’Australie a une idée folle pour attirer le public
de Yoann Graber
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
Breel Embolo chasse un record presque centenaire
de Céline Feller
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
«Les Suisses dominent tellement que cela devient ennuyeux»
de Irene Lustenberger
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
de Klaus Zaugg
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
de Julien Caloz
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
de Yoann Graber
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
de Rainer Sommerhalder
Un énorme danger guettait ce golfeur
Un énorme danger guettait ce golfeur
de Yoann Graber
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
de Rainer Sommerhalder
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
de Klaus Zaugg
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
de Romuald Cachod
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
2
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
de Yoann Graber
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
1
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
de Raphael Gutzwiller, Seregno
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
1
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
de Niklas Helbling
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
1
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
de Benjamin Zurmühl
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
de Julien Caloz
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
1
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Thèmes
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris
1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
partager sur Facebookpartager sur X
Un jaguar blessé par balles a été sauvé de la noyage au Brésil
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Cette haute école suisse est la meilleure d'Europe
2
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
3
Ce Romand et sa sculpture insolite rayonnent dans le monde entier
Une star du surf meurt à cause d'une baleine
Graham Howes est décédé au large des côtes sud-africaines en septembre, à 38 ans. La cause, inhabituelle, de sa mort vient d'être révélée.
La cause de la mort du surfeur Graham Howes est désormais connue. Le Sud-Africain est décédé début septembre, à seulement 38 ans, après ne pas être rentré d’une sortie de kitesurf (une planche tirée sur l'eau par un cerf-volant, grâce à la force du vent). Comme le rapporte le média The South African, les autorités ont désormais confirmé que Howes avait perdu la vie lors d’une collision avec une baleine.
L’article