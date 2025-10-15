Un événement de biathlon suscite la controverse

Imaginé par l’Union internationale de biathlon (IBU), le Loop One Festival n’a pas encore connu sa première édition qu’il fait déjà l’objet de vives critiques dans le milieu.

L’Union internationale de biathlon a vu les choses en grand: ce week-end, elle organisera la toute première édition du Loop One Festival, un immense show d’avant-saison en ski-roues, au cœur du parc olympique de Munich, en Allemagne.

Le gratin mondial sera réuni. Des courses aux formats captivants seront organisées. Un large public est également attendu. On parle de 20 000 à 30 000 spectateurs. A première vue, tout semble donc rouler pour ce nouvel événement, qui mêlera également diverses animations, notamment musicales.

Un événement similaire au City Biathlon de Dresde attend les biathlètes ce week-end. Image: www.imago-images.de

Cependant, les critiques autour du Loop One Festival sont nombreuses. On lui reproche d'abord son officialisation tardive, en janvier dernier, alors que les équipes avaient déjà organisé leur saison olympique à venir. «Etre mis devant le fait accompli, alors que tout était déjà en place de notre côté, ça nous a bien mis dedans», a ainsi pesté Stéphane Bouthiaux, patron des équipes de France, dans les colonnes de Nordic Mag.

«Qu'ils programment ce nouvel événement lors d'une saison olympique, ça nous a perturbés. On aurait aimé le savoir plus d'un an à l'avance, parce que là, on a dû tout réadapter» Stéphane Bouthiaux

Cette exhibition, un mois avant le début de la Coupe du monde, force également les biathlètes à interrompre leur préparation olympique. Les Norvégiens Sturla Holm Lægreid et Ingrid Landmark Tandrevold s’en sont d'ailleurs plaints auprès de la chaîne TV2.

Les deux champions regrettent de devoir quitter Antholz-Anterselva, site qui accueillera les compétitions de biathlon aux Jeux olympiques l’an prochain, où ils effectuent actuellement un stage en altitude. Ils craignent que cette coupure ne soit contre-productive.

Enfin, pour organiser son tout nouveau show, l’IBU a annulé cet été ses Championnats du monde de biathlon d’été, une compétition peu médiatisée, délaissée par les meilleures nations et principalement disputée par les pays d’Europe de l’Est. Cependant, cette décision ne passe pas chez les puristes et vient renforcer les critiques entourant le Loop One Festival.

(roc)