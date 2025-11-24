pluie modérée
Cristiano Ronaldo

Ronaldo rappelle sa puissance avec une bicyclette décisive

Ronaldo a fait un truc de fou

À 40 ans, Cristiano Ronaldo offre à Al-Nassr un neuvième succès d’affilée grâce à une bicyclette spectaculaire qui affole les réseaux.
24.11.2025, 09:4824.11.2025, 09:50
Cristiano Ronaldo (40 ans) a montré à ses fans qu'il savait encore faire une bicyclette. Il a marqué d'un geste spectaculaire dimanche pour assurer le neuvième succès d'Al-Nassr en autant de journées dans le championnat saoudien.

«La meilleure légende gagne», a écrit l'attaquant dans un post sur son compte X, accompagné d'une vidéo de son but, un superbe retourné au second poteau sur un centre de la droite de Nawaf Boushal en toute fin de match (96e).

Cristiano Ronaldo a choqué la planète foot

L'international portugais a marqué le quatrième et dernier but d'Al-Nassr, vainqueur (4-1) d'Al-Khaleej après des buts de Joao Felix, Wesley Gassova et Sadio Mané. Ronaldo est deuxième au classement des buteurs avec 10 réalisations, une de moins que son coéquipier, et compatriote, Joao Felix. (jah/ats)

