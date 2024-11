Les curleuses suisses conservent leur titre européen

Le buteur serbe n'aurait plus dû être sur le terrain contre la Nati

Le prochain objectif du CC Aarau est fixé au mois de mars 2025, avec des Mondiaux prévus en Corée du Sud. Mais Silvana Tirinzoni et Cie ont d'ores et déjà dans le viseur les JO de Milan/Cortina 2026, où elles espèrent partir en quête d'une première médaille olympique quatre ans après avoir échoué au pied du podium à Pékin. (ats/yog)

La Team Tirinzoni, quadruple championne du monde (2019, 2021, 2022, 2023) et médaillée d'argent des Mondiaux 2024 au Canada, a maîtrisé son sujet samedi en finale à Lohja. Un coup de deux réussi dans le premier end et un point «volé» dans le deuxième lui ont permis de prendre le large d'entrée (3-0).

Titrées en 2023 sans avoir perdu le moindre match, la skip Silvana Tirinzoni et ses coéquipières Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont donc réédité cet exploit sur la glace finlandaise.

Silvana Tirinzoni et ses coéquipières enchaînent les victoires. Image: keystone

Le CC Aarau a défendu victorieusement son titre européen conquis un an plus tôt à Aberdeen en Ecosse.

Silvana Tirinzoni (tout à gauche) et ses coéquipières sont à nouveau championnes d'Europe. Image: keystone

