Geraint Thomas remporte le Tour de Suisse

Au classement général, Thomas s'impose avec 1'12'' d'avance sur le Colombien Sergio Higuita, maillot jaune avant la dernière étape et 1'16'' sur le Danois Jakob Fuglsang. Sixième au départ, Sébastien Reichenbach n'a pu conserver sa place dans le top 10. Vingt-cinquième de l'étape à 2'06'' d'Evenepoel, le Valaisan finit au 12e rang.

A douze jours du départ du Tour de France, Thomas s'avance comme un prétendant sérieux. Vainqueur du Tour de France 2018 et du Tour de Romandie 2021, il n'a pas flanché dans l'ultime contre-la-montre . S'il n'a pu contenir le Belge Remco Evenepoel (Quick-Step), il est parvenu à dépasser Stefan Küng dans la deuxième moitié du parcours pour échouer à trois secondes d'Evenepoel sur la ligne d'arrivée.

Gabegie dans le foot vaudois: Stade-Lausanne II envoie ses avocats

Une bourde de l'Association vaudoise de football (ACVF) a mis le feu aux finales de 2e ligue. Stade-Lausanne-Ouchy II a saisi la justice, Gland pourrait faire de même. Leurs adversaires sont outrés et dénoncent une mauvaise foi. Récit.

D'ordinaire, entre deux matchs (aller et retour) de football, les dirigeants peaufinent les détails pour que leur équipe soit au top de leur forme sur le terrain. Mais mercredi, entre la défaite de Stade-Lausanne-Ouchy II contre Thierrens (0-3) et le match retour, le directeur sportif lausannois Hiraç Yagan avait rendez-vous avec ses avocats. Il estime que son club a été lésé par une bourde commise par l'ACVF et révélée par 24 Heures. Il n'est pas seul dans son combat: Gland menace lui aussi de saisir la justice après sa défaite à l'aller contre Pully (1-3).