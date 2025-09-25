Voici la tentative de record du monde la plus chaotique

Un cycliste belge a tenté de battre le record de l’heure sur vélo en bois. Sa tentative n’aura pas duré longtemps.

Samedi dernier, sur un vélodrome extérieur en Wallonie, Geoffrey Hoyaux, professeur de sport passionné de cyclisme, avait donné rendez-vous à sa famille, à ses amis et aux médias locaux pour sa tentative de record mondial: parcourir 20 kilomètres en une heure… sur un vélo entièrement conçu en bois.

Si le défi peut sembler loufoque, il n’en reste pas moins audacieux, et loin d’être facile. «Il n’y a pas de pneu. C’est une roue 100% en bois. Donc au niveau glisse, au niveau équilibre, ce n’est pas évident», expliquait le Bastognard avant de prendre le départ, au micro de TV Lux.

Cependant, ce n’est pas une chute qui a contraint le cycliste à interrompre sa tentative, mais un ennui matériel survenu presque immédiatement. Après à peine quatre mètres parcourus, l’une des pédales a cédé au moment où le jeune homme tentait de l’enclencher. Terminé, tout le monde rentre chez soi.

Dans la presse locale, Geoffrey Hoyaux, qui a expliqué s’être entraîné plusieurs fois sans le moindre problème sur cette machine, notamment le week-end précédant sa tentative de record du monde, a mis en avant la fragilité du bois pour expliquer le problème rencontré.

Un constat partagé par Alain Tilmant, le créateur de la bicyclette. «C’est probablement un point de fragilité dans les pédales. Le bois a peut-être séché parce que ça fait quand même huit ans qu’il a été fait. Le bois, c’est une matière vivante», précise le professeur de menuiserie à la retraite, qui a déjà assuré qu’il retravaillerait ce vélo, en vue d'une nouvelle tentative en 2026.

D’ici là, les deux hommes pourront s’inspirer d’un autre record du monde, un peu étrange lui aussi, établi le même week-end en France: celui de la plus grande distance réalisée en faisant une roue arrière, à savoir 150,2 kilomètres, rien que ça.

