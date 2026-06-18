Les Suisses visent la victoire ce jeudi contre les Bosniens. Keystone

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Suisse-Bosnie: la Nati domine, mais c'est toujours 0-0

La Suisse affronte la Bosnie-Herzégovine, ce jeudi, à Los Angeles (21h), lors de son deuxième match de Coupe du monde. Une victoire la rapprocherait des huitièmes de finale.

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