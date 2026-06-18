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Suisse-Bosnie: la Nati domine, mais c'est toujours 0-0
La Suisse affronte la Bosnie-Herzégovine, ce jeudi, à Los Angeles (21h), lors de son deuxième match de Coupe du monde. Une victoire la rapprocherait des huitièmes de finale.
- La Nati défie la Bosnie-Herzégovine ce jeudi (21h) à Los Angeles, pour son deuxième match dans cette Coupe du monde.
- Après le match nul décevant contre le Qatar samedi dernier (1-1), les Suisses visent la victoire contre les Bosniens pour faire un grand pas vers les 16es de finale.
- La Bosnie-Herzégovine a, elle aussi, fait match nul 1-1 (contre le Canada) pour sa première rencontre dans ce groupe B. Pour rappel, les Bosniens se sont qualifiés pour ce Mondial en éliminant l'Italie en finale des barrages.
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