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Mondial 2026: le coach de la Bosnie a un CV complètement dingue

TORONTO, ONTARIO - JUNE 12: Sergej Barbarez, Head Coach of Bosnia and Herzegovina, looks on before the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Bosnia and Herzegovina at Toronto Stadium on ...
Sergej Barbarez, sélectionneur de Bosnie-Herzégovine. Image: getty

Le coach de la Bosnie a un CV complètement dingue

La Nati affronte la Bosnie-Herzégovine jeudi à 21h, une nation dirigée par Sergej Barbarez, un sélectionneur au parcours atypique. Il a été nommé sans expérience, alors qu’il jouait au poker et taillait régulièrement l'équipe nationale.
18.06.2026, 08:5918.06.2026, 08:59
Michael Lehmann / ats

Lorsque Sergej Barbarez est nommé sélectionneur de la Bosnie, il n'avait encore jamais entraîné une équipe professionnelle. Après des débuts compliqués, cet ancien international devenu joueur de poker a tout bouleversé pour obtenir des résultats presque inespérés.

En novembre 2024, les critiques se multiplient en Bosnie. La sélection vient d'être reléguée sans gloire en Ligue B de la Ligue des nations, après un terrible 7-0 infligé par l'Allemagne. Le bilan de Barbarez depuis son intronisation au printemps précédent est terrible: six défaites et deux matchs nuls.

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Ironie du sort, celui qui intervenait régulièrement dans les médias comme consultant et critiquait ouvertement l'évolution de la sélection bosnienne se retrouve désormais dans l'oeil du cyclone. Ses détracteurs se sentent confortés dans leur opinion: nommer un sélectionneur sans la moindre expérience au niveau professionnel représentait bel et bien un risque énorme.

L'autorité comme recette du succès

Le manque d'expérience de Barbarez avait déjà été évoqué lors de sa présentation en avril 2024. Alors âgé de 52 ans, il rétorquait: «Je pense pouvoir compenser mon manque d'expérience par mon autorité. Je n'ai pas seulement été capitaine sur le terrain, mais aussi dans ma vie privée.»

La dureté qui le caractérisait déjà comme joueur est également liée à son parcours. En 1991, il rejoint l'Allemagne pour fuir la guerre dans son pays natal. Après un essai concluant, il décroche un premier contrat avec Hanovre. Il doit ensuite s'endurcir dans ce qui était alors la troisième division allemande avant de percer en Bundesliga. C'est à Hambourg, où il joue six saisons, qu'il acquiert un véritable statut culte.

HAMBURG, GERMANY - SEPTEMBER 22: 1. BUNDESLIGA 01/02, Hamburg; HAMBURGER SV - SV WERDER BREMEN 0:4; Sergej BARBAREZ/HSV (Photo by Jana Lange/Bongarts/Getty Images)
Sergej Barbarez lorsqu'il jouait à Hambourg.Image: getty

Capitaine, il devient aussi l'un des premiers visages de la sélection de Bosnie-Herzégovine, créée après la guerre et autorisée à participer aux qualifications internationales à partir de 1996. Barbarez jouit d'une immense popularité dans son pays, où il reçoit de nombreuses distinctions et récompenses décernées par le public.

De la «river» au banc

Après sa carrière, Barbarez affiche très tôt son ambition de devenir sélectionneur national. Mais cette opportunité lui échappe d'abord. Pendant des années, il reste présent dans les médias comme commentateur critique, tout en gagnant également sa vie comme joueur de poker.

S'il est finalement nommé sélectionneur en 2024 malgré son absence d'expérience sur un banc de haut niveau, et qu'il conserve son poste malgré un bilan catastrophique après ses huit premiers matchs, c'est aussi grâce à l'immense popularité dont il bénéficie dans le pays.

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Pour expliquer ce départ difficile, Barbarez met régulièrement en avant la profonde reconstruction qu'il a lancée. Il parcourt l'Europe à la recherche de joueurs ayant des racines bosniennes. Il trouve notamment son bonheur au FC Zurich en convainquant Nikola Katic de changer de nationalité sportive, passant de la Croatie à la Bosnie. Le défenseur central devient une pièce maîtresse de son équipe remaniée.

Beaucoup de choses changent, plusieurs nouveaux cadres émergent. Mais même Barbarez n'ose pas toucher à l'un des piliers de la sélection: Edin Dzeko. A 40 ans, le recordman des sélections et des buts du pays reste le capitaine de l'équipe nationale.

L'objectif était l'Euro

L'objectif affiché de Barbarez est de qualifier la Bosnie pour son premier Euro en 2028. La fédération entend lui laisser le temps nécessaire pour bâtir une équipe compétitive et lui accorde d'emblée un contrat de quatre ans. A l'époque, la Coupe du monde 2026 ne joue qu'un rôle secondaire. L'équipe paraît trop faible pour nourrir de réelles ambitions.

Mais la Bosnie impressionne dans un groupe de qualification composé de l'Autriche, de la Roumanie, de Chypre et de Saint-Marin. Son billet pour les barrages est célébré comme un succès, même si les attentes restent modestes. Car la Bosnie traîne une réputation d'éternelle perdante dans cet exercice: elle avait échoué lors de ses cinq précédentes participations à des barrages de Coupe du monde ou d'Euro.

ZENICA, BOSNIA AND HERZEGOVINA - MARCH 31: Sergej Barbarez, Head Coach of Bosnia and Herzegovina, is lifted by his team as they celebrate victory and qualification for FIFA World Cup 2026 during the F ...
Barbarez, célébré par ses joueurs après la qualification de la Bosnie aux dépens de l'Italie.Image: getty

La sixième tentative est la bonne. D'abord contre le Pays de Galles, puis face à l'Italie, les Bosniens reviennent au score après avoir été menés et arrachent finalement leur qualification aux tirs au but.

Pour son deuxième Mondial après celui disputé en 2014 au Brésil, la Bosnie a commencé en tenant tête au Canada à Toronto (1-1). Elle fait face à un tout autre défi jeudi face à la Suisse à Los Angeles.

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