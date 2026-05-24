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Dopage: les Enhanced Games ont lieu à Las Vegas

Mouhamadou Fall (à gauche) et Max McCusker participent à ces Enhanced Games.
Mouhamadou Fall (à gauche) et Max McCusker participent à ces Enhanced Games. image: watson

L'événement sportif le plus controversé et «dangereux» a lieu ce dimanche

Les «Enhanced Games», les Jeux pour dopés, ont lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Las Vegas. Un événement qui crée un vif débat.
24.05.2026, 16:0624.05.2026, 16:06

La première édition des «Enhanced Games», compétition où le dopage est autorisé et encadré, a lieu dans la nuit de ce dimanche à lundi à Las Vegas.

Des nageurs, des sprinters et des haltérophiles ayant tourné le dos au monde du sport traditionnel, qui vilipende de son côté ces «Jeux du dopage», vont en découdre.

Les Enhanced Games n'ont pas le soutien des diffuseurs traditionnels, mais ils sont présents notamment sur X via leur compte officiel.
Les Enhanced Games n'ont pas le soutien des diffuseurs traditionnels, mais ils sont présents notamment sur X via leur compte officiel.image: x

La compétition – pour les uns une exploration des limites humaines et technologiques, pour les autres un cirque dangereux destiné à vendre des produits miracles à base de testostérone – a fait couler beaucoup d'encre depuis l'annonce en 2023 du projet de l'homme d'affaires australien Aron D'Souza, dont l'entreprise est entrée en bourse début mai.

Très belles primes

Dimanche, 42 athlètes (29 hommes et 13 femmes) participeront donc à ces «Jeux améliorés» dans un casino de Las Vegas avec 2 500 spectateurs. Au programme: de l'athlétisme (100 m), de la natation (nage libre, papillon) et de l'haltérophilie (arraché, épaule-jeté et soulevé de terre).

Si un athlète bat un record du monde – qui ne sera évidemment pas homologué –, il décrochera une prime d'un million de dollars. Chaque vainqueur recevra un chèque de 250 000 dollars.

Le sprinter Mouhamadou Fall affirmait en novembre à l'AFP:

«Les Enhanced Games sont une opportunité de toucher bien plus d'argent que ce que je pouvais imaginer dans l'athlétisme traditionnel, où tout peut vite s'arrêter. J'ai signé un contrat de plusieurs années. Je ne vois pas comment on peut refuser ça, à part pour le regard des gens.»

Actuellement suspendu pour dopage, l'athlète de 34 ans (le seul Français à participer aux Enhanced Games) a décidé de tourner le dos au sport traditionnel, motivé par les primes, curieux «du point de vue performance» et rassuré par les «garanties» reçues en terme de santé.

Mouhamadou Fall of France competes in 200 meters men during the IAAF Wanda Diamond League: Meeting the Paris at Stade Charlety on June 18, 2022 in Paris, France (Photo by Michele Maraviglia/NurPhoto v ...
Mouhamadou Fall participe aux Enhanced Games. Image: GETTY

Il sera au départ du 100 m au côté de l'Américain Fred Kerley, médaillé de bronze olympique sur 100 m à Paris en 2024 et lui aussi sous le coup d'une suspension pour dopage.

Du dopage encadré

Les participants, parmi lesquels également le Britannique Ben Proud, vice-champion olympique du 50 m nage libre, ont suivi un protocole encadré par des médecins au cours duquel ils ont reçu – dans des quantités variables qui n'ont pas été communiquées – des stéroïdes anabolisants, de la testostérone ou encore des hormones de croissance.

Les résultats sont «fous», a assuré à l'AFP le nageur irlandais Max McCusker, qui dit «nager plus vite qu'avant les Jeux 2024» et ce alors qu'il a arrêté la natation pendant un an après les JO. Il a ajouté:

«Ca change la donne. Des records vont forcément tomber»
Dublin , Ireland - 24 April 2021; Max McCusker of Dolphin SC after the 100 metre freestyle on day five of the Irish National Swimming Team Trials at Sport Ireland National Aquatic Centre in the Sport ...
Max McCusker voit une grande différence dans ses performances après avoir pris du dopage pour ces Enhanced Games.Image: getty

Persuadé que «le sport propre n'existe pas», il considère qu'il faut vivre «avec son temps»:

«Les gens veulent voir des chronos qui s'affolent, des athlètes qui battent des records et qui ont des corps impressionnants.»

«Dangereux» et «irresponsable»

La compétition a reçu le soutien d'hommes d'affaires influents dans la tech, comme le milliardaire libertarien, ultraconservateur et transhumaniste Peter Thiel, ou encore du fils du président américain Donald Trump Jr.

Les Enhanced Games ont leurs soutiens👇

Les Jeux pour sportifs dopés réjouissent des scientifiques

La Fédération internationale de natation a interdit tout retour dans son circuit à quiconque participerait aux Enhanced Games. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe avait quant à lui qualifié en 2024 la compétition de «foutaises». Pour l'Agence mondiale antidopage, les Enhanced Games sont «dangereux» et «irresponsables».

Les organisateurs, qui vendent en parallèle des produits à base de testostérone, affirment que seuls les produits approuvés par l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux ont été autorisés et que tout a été contrôlé par une équipe médicale indépendante.

«C'est de la science, ce n'est pas fait n'importe comment. D'un point de vue commercial, ils ont tout intérêt à faire attention. S'il arrive un problème, ils vendraient moins», estime Mouhamadou Fall.

Il participe à ces Enhanced Games👇

«Je suis prêt à me doper jusqu'aux os pour un million»

Le professeur à l'université de Birmingham spécialisé dans les questions de dopage Ian Boardley a toutefois affirmé à l'AFP que les athlètes «se mettaient en danger», évoquant des complications possibles au niveau du coeur, du foie ou des reins.

Aucun diffuseur traditionnel n'a accepté de retransmettre la compétition, qui sera diffusée en direct sur YouTube et sur la plateforme de streaming Roku. (ats/yog)

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