Euro 2021: l'Italie est de retour au sommet du football européen



L'Italie est de retour au sommet du football européen

Shaw a ouvert le score après deux minutes mais les Italiens sont bien revenus dans la partie et ont égalisé par Bonucci. Les Anglais ont craqué aux tirs au but.

L'Italie a retrouvé les sommets. La Squadra azzurra a remporté l'Euro en battant l'Angleterre 1-1 ap, 3-2 tab dans un Wembley qui a vu s'évanouir ses rêves de gloire.

Les Anglais avaient ouvert le score par Shaw dès la 2e. Ils ont eu le tort de trop reculer ensuite. Bonucci a égalisé à la 67e. Le score n'a plus bougé jusqu'au terme des prolongations.

Dans la séance des tirs au but, les trois derniers tireurs anglais (Rahsford, Sancho et Saka) ont manqué, alors que Pickford avait stoppé les essais de Belotti et Jorginho.

Le succès de l'Italie, désormais invaincue depuis 34 matches, répond à la logique. La Squadra azzurra a nettement dominé (19 tirs à 6, dont 6 cadrés à 1) à partir de la deuxième mi-temps. Elle a mis à nu les limites des Three Lions dans le jeu.

L'homme du match🎖️

Gianluigi Donnarumma



A seulement 22 ans, Gianluigi Donnarumma a été le grand frère de l'Italie championne d'Europe. C'est le héros de Londres: déjà décisif mardi pour stopper le tir au but d'Alvaro Morata contre l'Espagne, le futur gardien du PSG a récidivé devant Jadon Sancho puis Bukayo Saka, remportant son duel à distance face à Jordan Pickford.

Les regards, souriants et confiants, échangés avec ses coéquipiers juste avant la séance ont prouvé que les Italiens n'avaient pas beaucoup d'inquiétude sur la capacité de leur gardien à se mettre au niveau du rendez-vous, malgré son jeune âge.

Italie - Angleterre 1-1 ap (0-1, 1-1) 3-2 tab Wembley. 67 173 spectateurs.

Arbitre: M. Kuipers (Hol)

Buts: 2e Shaw 0-1. 67e Bonucci 1-1.

Italie: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (118e Florenzi); Barella (55e Cristante), Jorginho, Verratti (96e Locatelli); Chiesa (85e Bernardeschi), Immobile (55e Berardi), Insigne (91e Belotti).

Angleterre: Pickford; Trippier (70e Saka), Walker (120e Sancho), Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice (74e Henderson, 120e Rashford); Mount (99e Grealish), Kane, Sterling.

Avertissements: 47e Barella. 55e Bonucci. 84e Insigne. 90+6e Chiellini. 106e Maguire. 114e Jorginho. (ats)

Tirs au but

Chaque équipe a eu sa chance de conclure dans des prolongations où l'intensité est montée d'un cran, et où le jeu s'est considérablement endurci. 1-1, place aux tirs au but.

🇮🇹 Berardi ✅

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Kane ✅

🇮🇹 Belotti ❌ Détourné

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Maguire ✅

🇮🇹Bonucci ✅

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Rashford ❌ Poteau

🇮🇹Bernardeschi ✅

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Sancho ❌ Détourné

🇮🇹 Jorghino ❌ Détourné sur le poteau

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Saka ❌ Détourné

Les stats du match

Fin du temps réglementaire

L'Angleterre a tenté de gérer son avantage et n'a eu qu'une seule occasion par Stones, sur corner (64e). L'Italie a eu la possession mais a perdu Chiesa sur blessure.

Bonucci égalise

Premier corner pour l'Italie. Verratti surgit pour une tête à bout portant mais sa frappe atterrit sur le poteau. Bonucci a bien suivi et marque.

Mi-temps: l'Italie revient

Assommée par une ouverture du score dès la 2e minute de jeu, l'Italie a peu à peu retrouvé ses esprits et même installé un début de domination, sans être très dangereuse. La Squadra Azzura a mieux fini la première période que l'Angleterre.

Shaw devant!

L'Angleterre mène 1-0 sur un but entièrement construit par ses joueurs de couloir: débordement de Trippier sur le côté droit, centre au deuxième poteau pour le latéral gauche Shaw qui, de volée, reprend instantanément au ras du poteau. Le match avait commencé depuis deux minutes...

Pas droit de voir Shaw seul au bout de 2 minutes de jeu... pic.twitter.com/CQHIWeOy9J — L'interiste ⭐⭐ (@L_interiste_) July 11, 2021

L'Angleterre innove

Surprise de dernière minute chez les Three Lions: Gareth Spithgate renonce à son 4-2-3-1 classique pour dépoussiérer un vieux 3-4-3, avec deux pistons sur les côtés. Le flanc droit est occupé par le défenseur Kieran Trippier, qui remplace le milieu offensif Bukayo Saka. En attaque, le trio Mount-Sterling-Kane forme un trident. Phil Foden, blessé, n'est pas sur la feuille de match.

La compo de l'Angleterre

L'Italie inchangée

Roberto Mancini peut compter sur l’ensemble de son effectif, à l'exception du latéral gauche Leonardo Spinazzola opéré d'un tendon d’Achille et remplacé par Emerson. Le sélectionneur italien choisit (lui) la stabilité: son onze de départ est exactement le même que lors des deux derniers matches.

La compo de l'Italie Image: AP

Les chiffres clés