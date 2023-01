Entraîner un grand club, ça use: la preuve en deux images frappantes

Bencic: «Je me sens plus âgée et mature, prête à devenir maman»

Ajoie, ses héros oubliés et le coach le plus sous-estimé de la ligue

Il n'a pourtant pas eu de problèmes majeurs à régler en deux mois. Neymar et Messi n'ont même jamais aussi bien joué ensemble durant la première moitié de saison afin de se préparer pour la Coupe du monde. Le PSG a d'ailleurs passé les fêtes en tête de son championnat et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions.

On a décidé de faire pareil avec Christophe Galtier. Le coach du Paris Saint-Germain (56 ans) est très sollicité depuis son arrivée dans un vestiaire constellé de stars qu'il doit emmener à la victoire en championnat et en Ligue des champions. Il s'est également mis une énorme pression lui-même afin de faire taire tous ceux qui le taxaient d'entraîneur provincial incapable de gérer les egos.

L'année dernière, des internautes s'étaient amusés à comparer des photos de Graham Potter avant et après son arrivée à Chelsea. Le but était de montrer à quel point la fonction d'entraîneur était usante.

Dimanche soir, Christophe Galtier était à Rennes pour un match de championnat. Il était en Arabie saoudite ce jeudi à l'occasion d'une rencontre amicale face à Al-Nassr et sera à Lens lundi prochain lors du 16e de finale de la Coupe de France face au Pays de Cassel. C'est la vie que l'entraîneur du Paris Saint-Germain a choisie; une vie éprouvante, marquée par de longs déplacements mais aussi des périodes de stress. Et ça se voit.

Le ski alpin intéresse-t-il toujours autant? Voici les audiences de la RTS

Les rumeurs prétendent que la discipline est sur le déclin et qu'elle devrait se renouveler. Mais disent-elles la vérité?

La Streif se profile et ses milliers de spectateurs massés au bord de la piste et dans les gradins vont fêter ces fondus lancés à plus de 140 km/h. En Suisse, la ferveur est encore présente et s'est ressentie à Adelboden, avec des affluences records autour du long ruban blanc salé et injecté d'eau. La victoire d'Odermatt a mis le feu et les exploits de Swiss Ski continuent à faire rêver le public helvétique.