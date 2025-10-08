Ces stars de la Nati sont dans le dur avant le choc contre la Suède

Première de sa poule, l’équipe de Suisse s’apprête à enchaîner deux déplacements cruciaux, avec dans ses rangs des cadres en forme, de nouveaux venus prometteurs, mais aussi quelques piliers dont les clubs sont en difficulté en ce début de saison.

jasmin steiger / ch media

La semaine dernière, le sélectionneur Murat Yakin a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde. La Suisse affrontera la Suède à Stockholm ce vendredi (20h45), avant de se rendre à Ljubljana pour y défier la Slovénie trois jours plus tard. Deux victoires rapprocheraient sérieusement la Nati d’une qualification. Tour d’horizon de l’état de forme des principaux joueurs de l'équipe.

Les piliers en forme

Granit Xhaka traverse une période faste avec son nouveau club, Sunderland, récemment promu en Premier League. En sept journées, l’équipe a déjà engrangé 11 points et occupe une prometteuse sixième place, malgré une défaite sur la pelouse de Manchester United samedi soir. Passeur décisif sur les trois derniers buts de son équipe, il est déjà considéré outre-Manche comme le «transfert de l’été».

Même constat pour Gregor Kobel, pièce maîtresse d’un Borussia Dortmund retrouvé. Après un début de saison hésitant, le BVB s’est ressaisi et suit le rythme du Bayern Munich, avec 14 points au compteur. Kobel, lui, n’a encaissé que quatre buts. Un gage de fiabilité pour la Nati.

Difficile d’imaginer l’équipe de Suisse sans Ricardo Rodriguez, 131 sélections. Convoité cet été par le FC Sion, le Zurichois a préféré rester, à 33 ans, au Betis Séville. Un pari audacieux, mais gagnant.

Tout roule pour Ricardo Rodriguez en Espagne. Image: getty

De son côté, Manuel Akanji semble avoir retrouvé une certaine stabilité depuis son prêt à l’Inter en septembre. Ecarté par Manchester City, le défenseur s’est imposé comme un pilier solide en défense. Ses prestations convaincantes alimentent déjà les rumeurs d’un transfert définitif.

Toujours en Serie A, Remo Freuler est un rouage essentiel du FC Bologne. Titulaire lors de cinq des six premières journées, il a largement contribué au bon début de saison de son club, qui occupe actuellement la 7e place du classement. A titre de comparaison, Bologne avait terminé 9e la saison dernière.

Ruben Vargas, lui, a vécu une soirée mémorable dimanche avec le FC Séville, vainqueur 4-1 contre le FC Barcelone. Débarqué l'hiver dernier en provenance d'Augsbourg, il a été titulaire lors de sept des huit matchs disputés cette saison, totalisant un but et quatre passes décisives.

Ruben Vargas lors du match contre le Barça. image: Getty

Enfin, en manque de temps de jeu à Monaco, Breel Embolo a relancé sa carrière en rejoignant Rennes le mois dernier. Titulaire lors des trois derniers matchs, il s’est illustré samedi dernier au Havre en ouvrant le score dès la 10e minute de jeu.

Les cadres en difficulté

En Bundesliga, Nico Elvedi et Fabian Rieder peinent à convaincre en ce début de saison. Elvedi n’a toujours pas connu la victoire avec le Borussia Mönchengladbach, lanterne rouge après cinq journées. Pourtant, il n’a manqué aucune minute cette saison, disputant même son 335e match sous les couleurs du club, un record pour un joueur étranger.

Ça ne se passe pas bien pour Nico Elvedi et ses coéquipiers de Gladbach. image: Getty

Rieder, lui, a connu des débuts difficiles avec Augsbourg. La victoire 3-1 contre Wolfsburg samedi a néanmoins permis au club de grimper à la 13e place. Titulaire durant toute la rencontre, le milieu de terrain a délivré une passe décisive. C'est un léger mieux. Auparavant, il s’était uniquement illustré lors des deux derniers matchs de la Suisse face au Kosovo et à la Slovénie, offrant un assist à chaque fois.

Enfin, Dan Ndoye traverse une période difficile avec ses coéquipiers de Nottingham Forest. Le club anglais n’a remporté qu’un seul match de Premier League et vient d’enchaîner neuf rencontres sans succès toutes compétitions confondues. Transféré de Bologne cet été, l’attaquant de 24 ans reste cependant l’un des rares motifs de satisfaction, avec deux buts, une passe décisive et une présence quasi systématique dans le onze.

Dan Ndoye et ses partenaires peinent à lancer leur saison. image: Getty

Les nouveaux venus

Adrian Bajrami a récemment choisi de représenter la Suisse, après avoir disputé trois matchs amicaux avec l’Albanie. Ce changement est intervenu peu de temps après le départ d’Albian Hajdari pour le Kosovo. A 23 ans, Bajrami brille actuellement avec le FC Lucerne, où il évolue en tant que joueur prêté par Benfica. Il pourrait faire ses débuts sous le maillot suisse dans les jours à venir.

Autre nouveau visage: Luca Jaquez. Ancien joueur du FC Lucerne, il s’est imposé comme titulaire à Stuttgart, malgré une fracture du nez. A 22 ans, le défenseur central affiche des statistiques convaincantes: plus de 90% de passes réussies et une majorité de duels remportés.