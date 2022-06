Byron David Castillo Segura est-il vraiment équatorien? image: keystone

L'Italie peut encore rêver de la Coupe du monde: ce pays risque d'être disqualifié

La sélection sud-américaine pourrait être disqualifiée du Mondial 2022 au Qatar par la FIFA à cause d'irrégularités. Une décision qui pourrait profiter à plusieurs équipes, dont la Squadra Azzurra. Verdict attendu ce vendredi.

Adrian Bürgler Suivez-moi

Une bataille juridique enflammée fait rage en Amérique du Sud pour participer à la prochaine Coupe du monde de football. Le Chili, qui a largement raté sa qualification (7e), exige des sanctions contre l'Équateur (4e), qualifié, lui. Des médias laissent entendre que les Chiliens obtiendront gain de cause auprès de la FIFA.

Ce que reproche le Chili à l'Equateur

Le Chili reproche à l'Equateur d'avoir aligné lors de certains matchs des qualifications un footballeur qui n'aurait pas dû avoir le droit de jouer pour la sélection équatorienne. Le latéral droit Byron David Castillo Segura (23 ans) serait non seulement plus âgé de trois ans que ce qui est officiellement indiqué, mais il serait également né en Colombie.

Castillo serait ainsi originaire de Tumaco, en Colombie, et aurait utilisé ces dernières années un faux passeport et un faux certificat de naissance. La fédération chilienne a déposé auprès de la FIFA, à titre de preuve, ce qu'elle considère comme le véritable certificat de naissance pour un certain Bayron Javier Castillo. La Fédération internationale de football a alors ouvert une enquête officielle.

Le défenseur a disputé huit matchs avec l'Équateur lors des qualifications pour la Coupe du monde. Au cours de ceux-ci, l'équipe a obtenu 15 de ses 26 points. Le Chili espère que l'Équateur perdra tous les points des matchs dans lesquels il a utilisé Castillo.

L'avocat de la fédération chilienne, Eduardo Carlezzo, expose ce qu'il considère comme ses preuves. image: keystone

Des antécédents et des larmes

La Fédération équatorienne de football rejette les accusations chiliennes. Elle est au courant de l'acte de naissance de Bayron Javier Castillo. Selon elle, il s'agit toutefois du frère aîné de Byron, David Castillo Segura, qui est décédé entre-temps.

Castillo vit mal la polémique autour de sa personne. Juste après avoir provoqué un penalty lors d'un match du championnat équatorien, le latéral de Barcelona Guayaquil a éclaté en sanglots et a demandé à être remplacé. Son club a promis de lui apporter un soutien psychologique.

Ce n'est pas la première fois qu'une polémique touche le défenseur. En 2015, Emelec, club de première division équatorienne, a refusé la venue de Castillo en prêt. La raison? Des irrégularités dans les papiers du joueur. En 2017, il a été retiré – pour la même raison – de l'équipe équatorienne juste avant le début de la Coupe du monde des moins de 20 ans.

Le verdict le plus probable

Si l'on en croit une publication de la chaîne de télévision mexicaine TV Azteca, le Chili aurait de bonnes chances de remporter l'affaire. Eduardo Carlezzo, l'avocat de la fédération chilienne, se dit en tout cas sûr de sa victoire: «L'enquête a révélé que l'acte de naissance de Byron Castillo était faux». Toutefois, cette enquête ne semble pas être au-dessus de tout soupçon.

Eduardo Carlezzo est sûr de son coup. image: keystone

A qui profiterait l'exclusion de l'Équateur?

Si la FIFA ne donne pas raison à la plainte du Chili, tout restera en l'état. Mais si la Fédération internationale sanctionne effectivement l'Équateur, plusieurs scénarios pourraient se présenter:

Le Chili en profite

Si la FIFA décidait de considérer tous les matchs de l'Equateur où Castillo a joué comme des défaites par forfait, le Chili en profiterait. En effet, les Chiliens n'ont obtenu qu'un seul point en deux rencontres contre l'Équateur avec Castillo, alors que le défenseur n'a pas joué contre la Colombie et le Pérou. Ainsi, avec cinq points supplémentaires et une différence de buts améliorée, le Chili passerait à la quatrième place et se qualifierait directement pour la Coupe du monde. Le Pérou, cinquième des qualifs d'Amérique du Sud, devrait quant à lui disputer le barrage contre l'Australie.

Le Pérou et la Colombie en profitent

Si la FIFA décide d'exclure totalement l'Equateur du classement, le Pérou et la Colombie en profiteraient. Le Pérou passerait de la cinquième à la quatrième place et se qualifierait directement pour la Coupe du monde. La Colombie se retrouverait à la cinquième place et disputerait ainsi le barrage contre l'Australie.

Le Pérou se prépare actuellement pour le match de barrage contre l'Australie. image: keystone

Cette variante s'accompagnerait toutefois de grands défis logistiques. Le match de barrage contre l'Australie est fixé lundi soir13 juin (21h00). Il n'est pas certain que la Colombie puisse se préparer pour une échéance aussi importante en si peu de temps.

L'Italie en profite

La FIFA pourrait aussi décider d'ignorer les quotas continentaux au Mondial et, en cas d'exclusion de dernière minute de l'Equateur, de remplacer celui-ci par la meilleure équipe au classement FIFA non qualifiée pour la Coupe du monde. Dans ce cas, il s'agirait de l'Italie, éliminée en barrages de la zone Europe par la Macédoine du Nord. Cette variante est toutefois considérée comme la moins probable.

L'Italie a échoué au premier tour des barrages de la zone Europe, face à la Macédoine du Nord (0-1). image: keystone

Une supercherie et un glorieux invité de dernière minute

Une disqualification à la Coupe du monde à cause de défaites par forfait ne serait pas une nouveauté. Lors du match Brésil-Chili des éliminatoires pour le Mondial 1990, le gardien chilien Roberto Rojas s'était volontairement ouvert l'arcade sourcilière avec un petit scalpel caché dans ses gants, juste après un lancé de fumigène (retombé loin à côté de lui). Un coup prémédité pour tenter d'obtenir une victoire par forfait.

La simulation de Rojas en vidéo 📺 Vidéo: YouTube/sp1873

Son équipe avait alors refusé de continuer à jouer en invoquant des «inquiétudes pour sa propre sécurité». Lorsque la supercherie a été découverte, le match a été perdu par forfait pour le Chili. Le pays a ainsi manqué la Coupe du monde 1990 et a aussi été disqualifié pour l'édition suivante.

Plus récemment, toutes les équipes russes – clubs et sélections – viennent d'être disqualifiées de toutes les compétitions de la FIFA et de l'UEFA en raison de la guerre en Ukraine. Lors de l'Euro 1992, la Yougoslavie avait aussi été exclue à cause des guerres civiles sur son territoire. Elle avait été remplacée à la dernière minute par le Danemark, qui avait... été sacré champion d'Europe!

Adaptation en français: Yoann Graber