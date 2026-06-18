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Coupe du monde 2026: Nul entre la Tchéquie et l'Afrique du Sud

epa13047464 Oswin Appollis of South Africa (C) and Adam Hlozek (L) and Lukas Cerv (R) of Czech Republic in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Czechia against South Africa, in Atla ...
La Tchéquie et l'Afrique du Sud n'ont pas réussi à se départager. image: Keystone

Tchèques et Sud-Africains dos à dos

La Tchéquie et l'Afrique du Sud ont fait match nul (1-1), jeudi dans le groupe A de la Coupe du monde.
18.06.2026, 20:4318.06.2026, 20:43

Pour le début de la 2e journée du groupe A à Atlanta, la Tchéquie et l'Afrique du Sud n'ont pas réussi à se départager (1-1). Un point pour deux nations qui n'arrange personne.

La Tchéquie devra sans doute réussir un truc face au Mexique, alors que les Sud-Africains affronteront la Corée du Sud avec comme objectif la victoire. Dans cette partie, c'est la sélection de Miroslav Koubek qui entra très vite dans son match et concrétisa rapidement son bon départ. Sur une touche jouée vite côté droit, Hlozek centra en retrait. Après une remise dans la surface de Sojka, Michal Sadilek ajusta Williams d'une frappe du gauche pour donner l'avantage aux Tchèques à la 6e.

epaselect epa13047178 Michal Sadilek of Czech Republic (2R) celebrates with teammates after scoring the 1-0 opening goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Czechia against South Africa, ...
Les Tchèques ont ouvert le score dès la 6e minute. image: Keystone

En tête au tableau d'affichage, la Tchéquie recula et laissa l'initiative aux Bafana Bafana. Plus présents, les Sud-Africains étaient forcément contraints de montrer davantage, eux qui avaient été battus 2-0 par le Mexique en ouverture.

Les Bafana Bafana ont obtenu une belle récompense à la 83e lorsque Mokoena a transformé un penalty pour une faute de main tchèque dans la surface.

Un cadre de la Nati sur le départ?

Les dernières minutes furent très animées avec deux équipes désireuses d'aller marquer pour décrocher leur première victoire et effacer leur revers initial. Dans les sept minutes du temps additionnel, Modiba a bien failli renverser les Tchèques, mais un tibia tchèque envoya le ballon en corner.

(ats/yog)

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