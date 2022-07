Les Pays-Bas ont remporté le titre en 2017.

L'Euro commence cette semaine. Voici ses 10 joueuses à ne pas rater

L'événement foot de l'été, c'est l'Euro féminin qui se déroule en Angleterre du 6 au 31 juillet. On vous décrit les joueuses avec le plus gros talent et le plus fort caractère.

jonathan amorim

Wendie Renard 🇫🇷

L'équipe de France vit une période de transition. Une période également troublée par l'éviction de Kheira Hamraoui, agressée à Paris et accusée d'avoir eu des relations extra-conjugales avec plusieurs joueurs. On ne retrouvera pas non plus les expérimentées Eugénie Le Sommer et Amandine Henry, non-retenues. Les Bleues seront donc menées par la capitaine aux 130 sélections, Wendie Renard. La joueuse née en Martinique évolue depuis 2006 à l'Olympique Lyonnais où elle a tout gagné. La France affronte la Belgique, l'Islande et la Suède dans le groupe D.

Naissance: 20 juillet 1990 (31 ans) à Schœlcher (Martinique)

Poste: Défenseure centrale

Club: Olympique Lyonnais

Sélection: 130

La patronne de l'équipe de France, c'est elle. Image: sda

Alexia Putellas 🇪🇸

La meneuse de jeu du FC Barcelone a été élue Ballon d'or féminine en novembre 2021. Une distinction à la hauteur de ses dernières saisons en Catalogne où elle s'est imposée comme la leader technique et comme l'une des meilleures joueuses du monde. Avant le Barça, la joueuse née à Mollet del Vallès a porté les maillots de l'Espanyol et de Levante. Elle évolue depuis 2012 au Barça où elle est devenue une légende. Statut similaire en sélection où ses 93 matchs font d'elle la joueuse la plus capée. L'Espagne sera opposée à l'Allemagne, au Danemark et à la Finlande dans le groupe B de la compétition.

Naissance: 4 février 1994 (28 ans) à Mollet del Vallès (Espagne)

Club: FC Barcelone

Poste: Milieu offensive/attaquante

Sélection: 93

La reine du football. keystone

Lieke Martens 🇳🇱

Lieke Elisabeth Petronella Martens est une véritable star aux Pays-Bas. La joueuse fraichement transférée au PSG affiche 133 matchs avec le maillot «De Oranjes». Durant sa riche carrière, Lieke a porté les couleurs du Standard de Liège en Belgique, de Duisbourg en Allemagne, de Rosengard en Suède et, surtout, du FC Barcelone en Espagne. Au Camp Nou, elle a remporté deux championnats et une Ligue des champions, se hissant parmi les meilleures joueuses du continent. Avec la Hollande, Lieke Martens compte plus de 130 matchs internationaux. Un chiffre impressionnant qu'elle augmentera cet été en affrontant le Portugal, la Suède et la Suisse dans le groupe C.

Naissance: 16 décembre 1992 (29 ans) à Nieuw-Bergen (Pays-Bas)

Club: Paris-Saint-Germain

Poste: Milieu de terrain

Sélection: 133

La Hollandaise volante. keystone

Lucy Bronze 🏴󠁧🇬🇧

C'est la star de l'équipe hôte: Lucia Roberta Tough Bronze. Joueuse UEFA de l'année en 2019, Lucy Bronze évolue au poste de latéral droite. Un poste qu'elle a occupé sous divers tuniques: Liverpool, Manchester City et Lyon notamment. Cet été, elle a décidé de rejoindre le FC Barcelone après la fin de son mandat à City. Elle possède la particularité d'être passée par le système universitaire de soccer américain, évoluant en Caroline du nord. Autre particularité ? Elle possède des origines portugaises par son père. Avant un potentiel affrontement contre la patrie paternelle, Lucy défiera l'Autriche, l'Irlande du nord et la Norvège dans le groupe A.

Naissance: 28 octobre 1991 (30 ans) à Berwick-upon-Tweed (Angleterre)

Club: FC Barcelone

Poste: Latéral droite

Sélection: 90

«Hands up» si tu as été élue meilleure joueuse de l'année par l'UEFA. Image: sda

Cristiana Girelli 🇮🇹

L'Italie est à la recherche de sa gloire passée dans le football féminin. Vainqueure de l'Euro en 1969 et finaliste en 1997 et 1999, la Squadra Azzura n'a, depuis, plus passé les quart de finales. Pour réparer cette anomalie, l'Italie compte notamment sur son attaquante vedette, Cristiana Girelli, joueuse de la Juventus. Elle a déjà inscrit plus de 40 buts en sélection où elle affiche 71 capes. En club, avant de faire trembler les filets avec la «Vieille dame», Cristiana a porté les couleurs de Vérone et de Brescia. Dans le nord de l'Italie, entre ces trois clubs, elle a remporté sept «scudetto» et six coupes d'Italie. Son équipe a hérité d'un groupe compliqué avec la Belgique, l'Islande et la France.

Naissance: 23 avril 1990 (32 ans) à Gavardo (Italie)

Club: Juventus

Poste: Attaquante

Sélection: 71

«Fuoriclasse». Image: sda

Kosovare Asllani 🇸🇪

Elle est la star de l'équipe suédoise. Ses origines kosovares ne sont pas très difficiles à déceler à la lecture de son prénom. Engagée pour sa communauté, elle s'est notamment investie dans des projets d'intégration en Scandinavie. Sûre d'elle et dotée d'un fort caractère, la nouvelle joueuse du Milan AC a pendant longtemps été comparée à son homologue masculin de l'équipe de Suède, Zlatan Ibrahimovic. Une étiquette dont elle essaie de se départir, pour écrire sa propre histoire. Une histoire démarrée à Linköpings FC en Suède et passée par le PSG, Manchester City, le Real Madrid. A l'Euro, la joueuse aux 140 sélections mènera la Suède face au Portugal, aux Pays-Bas et à la Suisse.

Naissance: 29 juillet 1989 (32 ans) à Kristianstad (Suède)

Club: Milan AC

Poste: Milieu de terrain

Sélection: 140

Kosovare écrit sa propre légende, keystone

Alexandra Popp 🇩🇪

L'équipe allemande fait une nouvelle fois partie des favorites cet été en Angleterre. Dans son effectif, elle peut compter sur l'expérience d'Alexandra Popp, 31 ans. La joueuse de Wolfsburg est la buteuse tant de son club (116 buts en 230 matchs depuis 2012) que de sa sélection (53 buts en 111 matchs). La capitaine de la Nationalmannschaft n'a encore jamais remporté d'Euro ni de Coupe du monde avec l'un des pays les plus titrés du football féminin. Elle compte à ce jour une médaille d'or aux JO 2016. Un manque qui devrait décupler la motivation d'une joueuse aux qualités mentales et techniques déjà largement supérieures à la moyenne. Premiers obstacles? La Finlande, l'Espagne et le Danemark dans le groupe B.

Naissance: 6 avril 1991 (31 ans) à Witten

Club: VfL Wolfsburg

Poste: Attaquante

Sélection: 111

«Deutsche Qualität». keystone

Ada Hegerberg 🇳🇴

Elle est de retour en sélection nationale! La Norvégienne, véritable star du football féminin, avait fait parlé d'elle en 2017 en refusant de jouer pour son pays en raison des inégalités hommes-femmes. Estimant que des efforts considérables ont été entrepris, la Ballon d'or 2018 sera bel et bien en Angleterre. Formée en Norvège, Ada Hegerberg évolue depuis 2014 à l'Olympique Lyonnais avec lequel elle a absolument tout gagné. Gravement blessée en 2020, elle est revenue au premier plan cette saison, où elle a emmené l'OL vers un nouveau sacre en Ligue des champions. Elle est de retour en sélection depuis avril de cette année. Juste à temps pour affronter l'Autriche, l'Irlande du Nord et l'Angleterre.

Naissance: 10 juillet 1995 (26 ans) à Molde (Norvège)

Club: Olympique Lyonnais

Poste: Attaquante

Sélection: 68

Le comeback de l'année risque de faire mal. keystone

Nadia Nadim 🇩🇰

On aurait pu citer ici Pernille Harder tant la Danoise de Chelsea brille depuis quelques années avec les «Blues» et l'équipe nationale. Mais le parcours de Nadia Nadim nous pousse à la retenir dans notre top 10 tant il force le respect et l'admiration. Elle grandit en Afghanistan où son père est exécuté par les Talibans. Sa mère décide d'emmener ses cinq filles loin du pays, direction le Danemark. Là-bas, la famille trouve un nouvel équilibre et Nadia brille balle aux pieds. Elle embrasse une carrière professionnelle qui l'emmène jusqu'aux Etats-Unis (Portland), en Angleterre (Manchester City) et en France (PSG). En 2018, elle devient ambassadrice de l'UNESCO et écrit son autobiographie. En 2022, parallèlement à sa carrière, elle obtient son diplôme de médecin. Elle évolue aujourd'hui au Racing Louisville Football Club dans le Kentucky en D1 américaine.

Naissance: 2 janvier 1988 (34 ans) à Hérat (Afghanistan)

Club: Racing Louisville Football Club

Poste: Attaquante

Sélection: 98

Queen 👑. keystone

Janice Cayman 🇧🇪

Elle possède la particularité de pouvoir jouer à tous les postes: défenseure central, milieu de terrain ou attaquante. Elle occupe par ailleurs un rôle différent en sélection qu'en club. À l'Olympique Lyonnais, elle est utilisée comme piston droite dans un système à trois défenseures. Avec la Belgique, elle évolue devant où elle est l'atout offensif numéro un des Diables Rouges. Ella compte déjà 126 sélections pour une quarantaine de buts. Avant Lyon, la Belge a évolué aux Etats-Unis (Floride et New-York) et à Montpellier. En Angleterre, elle sera la leader d'une équipe qui affrontera la France, l'Italie et l'Islande.

Naissance: 12 octobre 1988 (33 ans) à Brasschaat (Belgique)

Club: Olympique Lyonnais

Poste: Milieu, attaquante

Sélection: 126