Sport
Football

Leon Avdullahu pourrait quitter la Suisse pour le Kosovo

epa12318306 Leon Avdullahu of TSG Hoffenheim (L) in action against Patrik Schick of Bayer Leverkusen (R) during the German Bundesliga soccer match between Bayer 04 Leverkusen and TSG Hoffenheim in Lev ...
Leon Avdullahu évolue sous les couleurs d’Hoffenheim depuis cet été.Image: keystone

La Nati est sur le point de perdre une autre pépite

L'Association suisse de football (ASF) risque de concéder un nouveau revers puisque Leon Avdullahu devrait désormais défendre les couleurs du Kosovo.
26.08.2025, 10:5226.08.2025, 10:52
Il y a seulement quelques jours, le jeune défenseur de 18 ans, Eman Kospo, avait déjà créé la polémique dans le football suisse. Le joueur de la Fiorentina, longtemps international junior avec la Nati, a choisi de tourner le dos à la Suisse pour représenter désormais la Bosnie-Herzégovine.

La Nati perd l’un de ses plus grands espoirs

Kospo a justifié sa décision par un manque de considération de la part de la Fédération suisse de football (ASF).

Et voilà que l’ASF semble sur le point de perdre, pour la deuxième fois en très peu de temps, un bras de fer autour d’un joueur prometteur. Comme l’a écrit sur Instagram Agim Ademi, le président de la Fédération kosovare de football, Leon Avdullahu aurait lui aussi choisi de tourner le dos à la Suisse pour défendre, dans son cas, les couleurs du Kosovo.

Âgé de 21 ans, le milieu de terrain a quitté Bâle cet été pour rejoindre Hoffenheim en Bundesliga. Né à Gerlafingen (SO), Avdullahu avait encore porté à deux reprises le maillot de l’équipe de Suisse M21 en mars 2025. Selon Blick, le sélectionneur Murat Yakin ainsi que le nouveau président de l’ASF, Peter Knäbel, avaient récemment tenté de le convaincre personnellement de rester fidèle au maillot suisse. Mais leurs efforts n’ont manifestement pas suffi à le retenir.

Ironie du sort, Avdullahu pourrait effectuer ses débuts avec la sélection kosovare précisément face à la Suisse. Le 5 septembre, les deux nations s’affronteront en qualifications pour la Coupe du monde – et cela dans l’ancien stade d’Avdullahu, le Parc Saint-Jacques de Bâle. (abu)

