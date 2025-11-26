faible pluie
Foot: Le calendrier de la Nati au Mondial 2026 se précise

Le calendrier de la Nati au Mondial 2026 se précise

Placée dans le chapeau 2 pour le tirage au sort du Mondial 2026, l'équipe de Suisse sait déjà qu’elle a peu de chances de disputer son premier match tôt dans le tournoi. Explication.
26.11.2025, 15:0826.11.2025, 15:08

Depuis mardi soir, les quatre chapeaux pour le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 sont connus. En dehors des trois pays hôtes (Canada, Mexique, Etats-Unis), placés dans le chapeau 1, et des places réservées aux vainqueurs des barrages, dans le pot 4, les équipes ont été réparties dans les chapeaux selon leur position au classement FIFA.

Actuellement classée 17e, la Suisse figure dans le chapeau 2 et sait déjà qu’elle ne pourra pas affronter les onze autres équipes de ce pot. Mais ce n’est pas tout.

Commentaire
Gianni Infantino a gagné

Il est également acquis que les hommes de Murat Yakin ne disputeront pas le match d’ouverture, programmé le 11 juin prochain. En effet, la FIFA a annoncé selon quel modèle les nations des différents chapeaux seront réparties dans les groupes, et l’on sait désormais que le Mexique disputera le match d’ouverture à Mexico contre une équipe issue du chapeau 3. Voici ses adversaires potentiels:

  • Norvège 🇳🇴
  • Panama 🇵🇦
  • Egypte 🇪🇬
  • Algérie 🇩🇿
  • Ecosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
  • Paraguay 🇵🇾
  • Tunisie 🇹🇳
  • Irlande 🇨🇮
  • Ouzbékistan 🇺🇿
  • Qatar 🇶🇦
  • Arabie saoudite 🇸🇦
  • Afrique du Sud 🇿🇦

Les Etats-Unis affronteront eux aussi une équipe du chapeau 3 pour leur entrée dans le tournoi le lendemain. Le même jour, le Canada sera opposé à une nation issue du pot 4, dans lequel six équipes ne sont pas encore connues.

La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026

La Suisse ne devrait donc pas jouer avant le 13 juin, sauf si elle est tirée au sort dans le groupe A, celui du Mexique, auquel cas elle jouera à Guadalajara le lendemain du match d’ouverture. La date la plus tardive possible pour son entrée en lice est fixée au 17 juin.

Le calendrier exact sera communiqué par la FIFA le lendemain du tirage au sort prévu le 5 décembre. L'équipe de Suisse connaîtra alors tous ses adversaires, à l’exception, le cas échéant, d’un futur vainqueur des barrages.

(nih/roc)

