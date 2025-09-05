L'équipe de Suisse a parfaitement débuté ses éliminatoires pour le Mondial 2026. Keystone

La Nati bat le Kosovo grâce à deux héros inattendus

Breel Embolo et Manuel Akanji ont inscrit trois des quatre buts de la Nati, vendredi contre le Kosovo (4-0), alors qu'ils étaient absents au début du rassemblement international.

En dominant le Kosovo 4-0, vendredi soir au Parc Saint-Jacques de Bâle, l'équipe de Suisse a parfaitement lancé sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026. C'est une très bonne nouvelle, car elle n'avait pas vraiment le droit à l'erreur, dans un groupe aussi relevé que le sien (la Slovénie et la Suède en font aussi partie).

Cette entrée en matière a aussi été marquée par une petite surprise, puisque Breel Embolo (deux buts) et Manuel Akanji (un) ont inscrit trois des quatre réussites de la Nati (la dernière a été l'oeuvre de Silvan Widmer).

S'ils sont tous les deux des cadres en sélection, personne ne les attendait aussi performants ce vendredi puisque les deux hommes avaient manqué le début du rassemblement international en raison de leur situation contractuelle en club.

Embolo et Akanji. Keystone

Pendant que leurs coéquipiers s'entraînaient ensemble, Embolo et Akanji était en effet occupés à changer de club. Ils ont même dû attendre les dernières heures du mercato pour connaître leur sort. Le premier a rejoint le Stade Rennais, tandis que le second a signé à l'Inter Milan.

Le résultat de ce vendredi est une belle revanche pour ces deux joueurs qui n'étaient plus désirés dans leur ancien club. Akanji n'entrait plus dans les plans de son entraîneur Pep Guardiola, qui lui a ouvertement dit qu'il serait pas convoqué pour certains matches, car cela ne servait à rien d'accumuler les défenseurs sur le banc.

Breel Embolo n'avait quant à lui pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison avec l'AS Monaco, qui voulait absolument le vendre alors que son contrat arrivait à échéance en juin prochain.

La Suisse seule en tête Dans l'autre match du groupe, la Suède a été tenue en échec en Slovénie, si bien que la Nati a pris les commandes du classement. Image: TXT

Akanji et Embolo n'ont visiblement pas été affectés par l'incertitude des derniers jours du mercato. Murat Yakin peut se réjouir, car le sélectionneur aura encore besoin de ses cadres lundi soir pour la réception de la Slovénie, toujours dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2026, et toujours au Parc Saint-Jacques de Bâle.

(jcz)