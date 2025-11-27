en partie ensoleillé
NFL: Tre’von Moehrig suspendu pour son coup de poing

Vidéo: twitter

«Coup vicieux»: un joueur de NFL puni pour son geste

Tre’von Moehrig (Carolina Panthers) a écopé d'un match de suspension pour son vilain geste, lundi, lors du match face aux 49ers de San Francisco.
27.11.2025, 09:2927.11.2025, 09:29

Les Panthers et Tre’von Moehrig ont passé une très mauvaise soirée, lundi face aux 49ers de San Francisco. La franchise basée à Charlotte s'est inclinée 20-9 mais ce qui a surtout fait parler, c'est un geste de Moehrig qui n'est pas passé inaperçu.

Le joueur américain s'est en effet rendu coupable d'un vilain geste asséné à Jauan Jennings durant le match. «Un coup vicieux», selon l’entraîneur-chef des Niners, Kyle Shanahan.

La scène en vidéo:

Vidéo: twitter

Tre'von Moehrig a été suspendu un match par la Ligue de football américain pour «conduite antisportive». La NFL a indiqué que Moehrig avait enfreint «la règle 12, section 3, article 1, qui s'applique à toute action contraire aux principes généralement compris du fair-play», incluant, entre autres, «les coups de poing, les coups de coude ou les tentatives de coup de pied contre un adversaire.»

Le foot américain comme on l'aime ♥️

Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»

Moehrig peut faire appel de cette décision. S'il n'obtient pas gain de cause, il manquera le match face aux Rams de Los Angeles dimanche.

Lundi, Jauan Jennings n'a toutefois pas été la seule victime. En réponse à l'attaque qu'il a subie de la part de Moehrig, il a répliqué en fin de match, donnant un coup de poing au casque de son adversaire. «Je répliquais seulement à un comportement enfantin», a affirmé Jennings à propos de son geste.

Sur son site internet, la NFL a annoncé qu'elle examinerait l'incident pour envisager une amende à l'encontre de Jauann Jennings.

(jcz)

