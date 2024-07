Vidéo: twitter

Ce défenseur a voulu jouer au plus malin avec l'arbitre

Un joueur de Criciuma a voulu empêcher une attaque de Flamengo en shootant dans un deuxième ballon présent sur la pelouse. Il n'aurait pas dû.

Plus de «Sport»

C'est une drôle de scène à laquelle les spectateurs du match entre Flamengo et Criciuma ont assisté samedi. Lors de cette rencontre comptant pour le championnat brésilien, le score était de 1-1 à la 85e minute de jeu lorsque tout a basculé.

Alors que Flamengo presse pour empocher les trois points de la victoire, un deuxième ballon est renvoyé (sans doute depuis les tribunes) sur le terrain. Ce sont des choses qui arrivent parfois, il n'y a jusque-là rien d'exceptionnel. La plupart du temps, l'arbitre interrompt le jeu, mais il peut aussi laisser se poursuivre l'action s'il estime que le cuir ne nuit pas à son bon déroulement. C'est en l'occurence ce qu'il a décidé de faire cette fois-ci, si bien que le jeu a continué comme si de rien n'était.

Mal lui en a pris car l'action est très vite arrivée près du deuxième ballon. Un défenseur de Criciuma a alors profité de l'occasion pour empêcher Flamengo de porter le danger devant le but en faisant preuve d'une roublardise qui n'a pas du tout plu à l'arbitre.

La preuve: Vidéo: twitter

Ce dernier n'a pas hésité une seule seconde à siffler penalty en faveur de Flamengo, au grand désarroi des joueurs de Criciuma.

Gabriel Barbose n'a pas tremblé face au gardien adverse et a pu ainsi donner la victoire à son équipe (2-1) dans les derniers instants de la partie, bien aidé par un adversaire qui a voulu jouer au plus malin avec l'arbitre et qui a perdu.

(jcz)