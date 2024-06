Murat Yakin a bien mérité les applaudissements de la tribune composée des supporters helvétiques. image: Keystone

Proche de l'exploit, la Nati a donné une leçon de foot à l'Allemagne

L’équipe de Suisse a longtemps déboussolé la Mannschaft dimanche grâce à un nouveau coup du sélectionneur Murat Yakin. Elle concède finalement le match nul 1-1 dans le temps additionnel et n'accroche donc pas la première place du groupe. La Nati pourrait affronter l'Italie en huitième de finale.

Team watson

C’est une équipe de Suisse remaniée qui a débuté son match contre l’Allemagne, une nation qui pour sa part privilégie la même composition depuis le début de cet Euro, tant ses résultats contre l’Ecosse et la Hongrie ont été encourageants. Murat Yakin a donc opté pour Breel Embolo en pointe à la place de Xherdan Shaqiri. Il demandait également à Fabian Rieder de remplacer Ruben Vargas sur le terrain.

Ce XI est entré sur la pelouse avec les crocs, affichant une remarquable intensité. Les Suisses ont, lors des premières minutes, pressé fort les Allemands. Ils rappelaient ainsi à leur adversaire qu’ils n’avaient plus perdu contre eux depuis trois matchs.

On notait effectivement avant le coup d’envoi une victoire en amical et deux nuls en Ligue des nations sur l’ensemble des trois dernières confrontations.

La Mannschaft a néanmoins mis le pied sur le ballon, mais la défense helvétique s’est illustrée par ses courses perpétuelles, ses déplacements, son pressing haut et ses joueurs prêts à jaillir à tout moment. Elle a gagné les duels et récupéré de par son intensité d’innombrables ballons au milieu de terrain ainsi que dans le camp adverse. Le jeu s’est équilibré, et c’est là que Dan Ndoye a surgi pour couper au premier poteau un centre de Remo Freuler.

Il ouvrait le score à la 28e minute sur la première vraie occasion de la Nati. Son premier but dans cet Euro, qui aurait pu accoucher d’un doublé quelques minutes plus tard. Sa frappe trop croisée frôlait le poteau de Manuel Neuer.

L’Allemagne a alors repris le contrôle du jeu et les percées de Jamal Musiala ont mis en difficulté la défense helvétique. Mais les Allemands manquaient cruellement de précision dans le dernier geste. 0-0 à la mi-temps sans qu’il y ait le moindre vol.

La deuxième période est repartie sur les mêmes bases, mais Musiala d’une frappe croisée à l’entrée de la surface n’était pas loin d’égaliser (50e). La Suisse a quelque peu reculé et donné des occasions. Mais les Allemands cherchaient à passer sans cesse par le centre, là-même où la Suisse possède deux joueurs de classe mondiale. On veut parler bien sûr de Manuel Akanji, auteur d'un retour magnifique sur Kai Havertz à la 58e, et de Granit Xhaka.

Les Suisses semblaient alors émoussés, logique compte tenu des efforts fournis en première mi-temps. Fabien Rieder faisait face à des crampes à l'heure de jeu. Les courses du buteur Dan Ndoye étaient beaucoup moins tranchantes.

Murat Yakin s’y attendait et a remplacé son trio offensif à la 65e minute dans le but de maintenir la pression. Il lançait Kwadwo Duah, Zeki Amdouni et Ruben Vargas pour Embolo, Ndoye et Rieder.

Les changements effectués ont porté leur fruit, et l’Allemagne a commencé à douter, alors que les supporters suisses se faisaient entendre à Francfort. Il y avait du mieux en fin de match pour les hommes de Nagelsmann qui poussaient, mais c’est bien la Suisse qui a cru faire le break. Hors-jeu d’un rien de Ruben Vargas. C’était ensuite au tour de Granit Xhaka de frapper au but, mais Neuer s’interposait admirablement (88e). L'Allemagne a finalement égalisé grâce à Niclas Füllkrug (90+2) dans les derniers instants, sur un coup de tête venant ponctuer un centre de David Raum. Les deux joueurs venaient d'entrer sur la pelouse. Dénouement cruel pour la Suisse qui tenait jusqu'alors la première place de son groupe, après tous ces efforts.

La Nati concède le nul 1-1 face à l'Allemagne et termine deuxième de son groupe avec un bilan de cinq points. Elle affrontera ainsi le deuxième du groupe B, qui pourrait être l'Italie, la Croatie ou l'Albanie. Son huitième de finale se jouera samedi 29 juin.

(roc/ats)

