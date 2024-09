Neuer, ter Stegen et Szczesny (de gauche à droite) partagent un point commun. image: keystone/watson

Pourquoi les grands clubs aiment les vieux gardiens

Les prestigieuses équipes européennes alignent souvent des portiers âgés. Le remplacement de ter Stegen (blessé) au FC Barcelone reflète cette tendance. Celle-ci s'explique.

Keylor Navas, 37 ans. Wojciech Szczesny, 34 ans. Voilà les deux gardiens annoncés avec le plus d'insistance au FC Barcelone ces derniers jours, pour remplacer Marc-André ter Stegen. L'Allemand (32 ans) s'est déchiré le tendon rotulien, dimanche sur la pelouse de Villarreal, et devrait manquer toute la saison.

Et pour suppléer la malheureux entre les poteaux de la Mannschaft, on parle d'un retour de Manuel Neuer (38 ans). ter Stegen avait justement succédé cet été à l'indéboulonnable Neuer, quand ce dernier a annoncé sa retraite internationale.

Manuel Neuer va-t-il sortir de sa retraite internationale? Image: keystone

Une chose frappe chez Navas, Szczesny et Neuer: leur âge avancé. Pour rester diplomate et courtois, on peut plutôt parler de leur sacrée expérience. A en croire plusieurs médias, le Barça est donc prêt à engager un gardien sans club depuis son départ du PSG cet été (Navas) ou qui a annoncé sa retraite en août après la fin de son contrat à la Juventus (Szczesny).

Tout ça alors que les Blaugranas disposent déjà de deux remplaçants dans leur contingent: Iñaki Peña (25 ans), qui a relayé l'Allemand en deuxième mi-temps à Villarreal et a été titulaire mercredi contre Getafe (1-0), et le jeune Ander Astralaga (20 ans). L'équipe d'Allemagne a, elle aussi, des options pour suppléer ter Stegen: Oliver Baumann (34 ans/Hoffenheim) et Alexander Nübel (27/Stuttgart).

Au-delà des qualités de Navas, Szczesny et Neuer, qui justifient l'intérêt de les recruter, le FC Barcelone et la sélection allemande renforceraient une tendance en les alignant:

dans les grandes équipes, les gardiens, en particulier, sont âgés par rapport au reste de l'effectif.

Autrement dit, pour être portier titulaire, mieux vaut déjà posséder une grande expérience. Un petit tour dans les meilleurs clubs d'Europe permet de le constater:

Bayern Munich: Manuel Neuer (38 ans). Age moyen: 25,7 ans

Barcelone: Marc-André ter Stegen (32). Age moyen: 23,4

Liverpool: Alisson (31). Age moyen: 26

Real Madrid: Thibaut Courtois (32). Age moyen: 26,6

Inter Milan: Yann Sommer (35). Age moyen: 28,5

Manchester City: Ederson (31). Age moyen: 27,2

Gestion de la pression et sérénité

Comment explique ce phénomène? «La jeunesse est un handicap quand tu es gardien», tranche Thierry Barnerat, expert Fifa et analyste personnel de Thibaut Courtois.

«Le haut niveau, c'est une immense charge émotionnelle pour un gardien. Il implique beaucoup de responsabilité. Quand on a moins d'expérience, c'est plus difficile de gérer cette pression.» Thierry Barnerat

Il y a notamment celle du public, «qui ne pardonne pas les erreurs», observe le Genevois. On se souvient par exemple de Loris Karius, dont les bourdes en finale de Ligue des champions 2018 contre le Real Madrid ont privé Liverpool de sacre, et qui a été submergé d'insultes sur les réseaux sociaux.

Au bout du fil, Thierry Barnerat réfléchit quelques secondes: «C'est simple, sur ces 20 dernières années, je n'ai que deux noms de très jeunes portiers titulaires dans des grands clubs qui me viennent à l'esprit: Casillas au Real Madrid et Donnarumma à l'AC Milan».

Le très haut niveau, Guillaume Faivre – retraité depuis 2022 – l'a découvert à 35 ans. Alors gardien remplaçant de Young Boys, il a été propulsé numéro 1 après la blessure de von Ballmoos et a disputé trois matchs de Ligue des champions en 2021 (dont un à Old Trafford contre Manchester United). Son vécu a été un avantage. Pour lui, mais aussi pour ses coéquipiers:

«Avoir un gardien d'expérience, c'est donner une garantie au groupe. Ça le rassure» Guillaume Faivre

Et puis, aligner un dernier rempart avec du bagage, c'est presque comme prendre une assurance tous risques.

«Avec l'âge, c'est plus facile d'enchaîner les bonnes performances, d'être constant dans chacune des compétitions grâce à une meilleure stabilité émotionnelle. Avec un gardien peu expérimenté, il y a le danger qu'il soit très excité pour un match de Champions League, et qu'il soit ensuite démotivé quelques jours plus tard pour une rencontre de coupe nationale contre une équipe largement inférieure, par exemple.» Guillaume Faivre

Une hiérarchie claire et un paradoxe

Guillaume Faivre voit aussi pour le FC Barcelone, s'il engage un gardien de la trempe de Szczesny ou Navas pour remplacer ter Stegen, l'occasion de «rappeler à ses fans et à la concurrence que l'équipe a de grosses ambitions». Un message moins évident en alignant un remplaçant inexpérimenté.

Guillaume Faivre, le Petr Cech suisse. Image: KEYSTONE

Le Neuchâtelois – qui a aussi porté les couleurs de Xamax et Thoune, entre autres – dégage deux autres avantages, dans le cas précis du Barça, à enrôler temporairement un suppléant comme Szczesny ou Navas.

«Ils comprendront que quand ter Stegen reviendra, il sera à nouveau numéro 1. Ce serait peut-être plus compliqué avec un jeune du club, qui risque de briguer la place de titulaire.» Guillaume Faivre

Ensuite, paradoxalement, un vieux briscard peut amener de la fraîcheur dans un vestiaire. «C'était mon cas à YB, quand j'étais tout content de découvrir la Ligue des champions. Pour Szczesny ou Navas, ce serait pareil: ils verraient cette pige comme un ultime défi».

Wojciech Szczesny a encore disputé l'Euro 2024 avec la Pologne. Image: keystone

De quoi booster le FC Barcelone et retrouver le sommet en Ligue des champions, une compétition qui lui échappe depuis 2015. Son nouveau gardien pourrait d'ailleurs y faire ses débuts, lors de la réception de Young Boys le mardi 1er octobre.