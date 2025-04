Young Boys va devoir composer sans son défenseur Mohamed Ali Camara. Image: KEYSTONE

Un Bernois rudement sanctionné pour son geste «inacceptable»

Expulsé suite à un très vilain geste, dimanche lors de la déroute 5-0 des siens à Lucerne, le défenseur bernois Mohamed Ali Camara a écopé de six matchs de suspension, a indiqué lundi la Swiss Football League dans un communiqué.

Beaucoup il y a encore quelques semaines pensaient Young Boys capable de remonter encore au classement, pour subtiliser à Bâle la première place de Super League dans les derniers instants du championnat.

Mais avec un nul contre Yverdon puis cette déculottée 5-0 dimanche à Lucerne, YB ne pointe plus qu'en quatrième position, à huit points du leader. Ce score des plus sévères semble ainsi enterrer les derniers espoirs bernois, et a aussi fait disjoncter Mohamed Ali Camara, entré en cours de jeu suite à la blessure de Loris Benito.

Le défenseur d'YB a essuyé ses crampons sur la cuisse du Lucernois Donat Rrudhani – que l'on pourrait décrire comme son coéquipier, puisque ce dernier est prêté par Berne au FCL –, ce qui lui a d'abord valu un carton jaune, puis un rouge après que l'action a été revue à la vidéo. Son expulsion est donc intervenue à la 68e minute, alors que le score était déjà de 4-0.

Le geste de Camara en vidéo

Vidéo: twitter

Le coach bernois Giorgio Contini, embourbé dans une polémique suite à une étonnante déclaration d'après-match («Je sais exactement où le bât blesse. Mais si je disais ce que je sais, cela ferait la Une de vos journaux pendant les quatre prochaines semaines»), a été l'un des premiers a fustigé le geste de son joueur, déclarant à la presse:



«C'est tout simplement inacceptable. Il n'y a pas de discussions possibles» Giorgio Contini

Nombreux sont ceux qui partagent le même avis, comme Bruno Grossen, expert de la chaîne blue Sport, rappelle 20 minutes. «Ce genre de comportement n'a pas sa place sur un terrain de football. C'est intentionnel. Une agression caractérisée. Heureusement que la VAR est intervenue», a souligné l'ancien arbitre.

Mohamed Ali Camara, furieux à l'idée de quitter la pelouse de la Swissporarena, a appris lundi qu'il manquera les six prochains matchs de son équipe, puisqu'il a écopé de quatre rencontres de suspension suite à son geste, et de deux autres en supplément, car il en est à son troisième carton rouge direct de la saison. On se souvient par exemple de celui reçu en Coupe de Suisse face à Schaffhouse, pour lequel il avait récolté trois matchs de suspension, après avoir saisi un adversaire à la gorge.

Bref, le Guinéen ne fait pas vraiment dans la dentelle sur les pelouses de Super League.

(roc)