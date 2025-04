Philip Otele (à gauche) et Xherdan Shaqiri sont favoris pour le titre de Super League avec le FC Bâle. image: keystone/shutterstock

Le FC Bâle sera champion suisse pour ces neuf raisons

Les Rhénans ont repris la tête de la Super League et sont plus que jamais les favoris pour le titre. Voici pourquoi ils sont la meilleure équipe du pays.

Céline Feller, Jakob Weber & Christoph Kieslich / ch media

Le FC Bâle n'a plus gagné le championnat depuis 2017. Mais il n'a jamais été aussi proche de soulever à nouveau le trophée que cette saison.

Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers sortent d'une semaine anglaise parfaite, avec trois victoires en autant de matchs. Grâce à ces neuf points, ils ont repris la première place de Super League et comptent désormais quatre unités d'avance sur leur dauphin, Servette.

Le FC Bâle – qui se rend sur la pelouse du FC Zurich ce samedi (20h30) – est si fort actuellement grâce à ces neuf raisons.👇

La constance

Le FC Bâle a réalisé une semaine anglaise parfaite: trois matchs, neuf points. Des succès contre Winterthour, GC et Lugano. C'est la cinquième fois de la saison que les Rhénans enchaînent trois victoires de suite.

Seuls Servette (5 succès de suite), YB et Lausanne (4 chacun) ont réalisé des séries plus longues.

La meilleure attaque

Le FCB a la meilleure attaque: 63 buts en 31 matchs. C'est huit de mieux que son dauphin en la matière, le FC Lucerne. Les velléités offensives des Bâlois se reflètent dans la statistique de tirs au but: ils comptabilisent 620 tentatives en 31 parties, soit 20 par match. Leur taux d'efficacité (63 buts en 620 tirs) est de 10,2%.

La redoutable attaque du FC Bâle est menée par le capitaine, Xherdan Shaqiri. Image: KEYSTONE

Young Boys, par exemple, a tenté sa chance 611 fois (taux de réussite: 7,7%, soit seulement la 10e place du classement en efficacité des tirs).

Xherdan Shaqiri

Avec son onzième but de la saison, Xherdan Shaqiri est depuis dimanche le seul meilleur buteur du FC Bâle, devant Kevin Carlos (10 goals). Shaqiri est aussi le joueur de Super League qui a délivré le plus de passes décisives (14). Avec 25 points cumulés (buts et passes décisives), il est de loin le meilleur compteur du championnat. C'est également un record personnel pour le capitaine bâlois.

Le classement des buteurs + passeurs Les nombres sous le ballon bleu représentent les buts marqués; ceux sous le ballon vert les passes décisives. image: transfermarkt

Lors de la saison 2011/12, Shaqiri avait marqué neuf buts et délivré neuf passes décisives. Cette saison, il est directement impliqué dans 49% de tous les buts du FCB et constitue la plaque tournante du jeu bâlois. Ses coups de pied arrêtés sont en outre une arme comme aucune autre équipe de la ligue n'en possède. Il ne lui manque plus que cinq passes décisives pour battre le record de Super League, établi par le Servettien Miroslav Stevanovic lors de l'exercice 2021/22.

La meilleure défense

Avec 32 buts encaissés en 31 parties – soit une moyenne de 1,03 par match –, la défense rhénane est la meilleure de Super League. Dans les cinq meilleurs championnats européens, les leaders ont une moyenne de 0,97. Seul le PSG, d'ores et déjà assuré du titre en France, a une moyenne encore meilleure de 0,93 (26 buts encaissés en 28 matchs).

La défense du FC Bâle peut compter sur un gardien performant: Marwin Hitz. Sur les trente matchs qu'il a disputés, il en a terminé neuf avec un blanchissage. Seul Yanick Brecher (dix blanchissages) a fait mieux, mais le portier du FC Zurich a joué un match de plus et a encaissé nettement plus de goals qu'Hitz sur l'ensemble de la saison.

Marwin Hitz est convaincant cette saison. Image: KEYSTONE

Le meilleur banc

Dimanche face à Lugano (2-0), Fabio Celestini a procédé à trois changements à la 56e minute. Entrés en jeu, Kevin Carlos, Léo Leroy et Anton Kade ont donné immédiatement un nouvel élan à un match jusqu'alors pauvre sur le plan offensif du côté bâlois. Kade est à l'origine des deux buts, Leroy est également impliqué dans l'un des deux.

Ces changements de dimanche ne sont pas seulement un coaching gagnant, ils témoignent surtout d'une largeur d'effectif comme peu d'équipes en ont dans le championnat.

Un autre exemple: parmi les milieux axiaux, seul le jeune Leon Avdullahu est titulaire. Metinho, Leroy et Baro se relaient à ses côtés. Le but de Marin Soticek contre Lugano reflète également cette largeur de banc.

Après n'avoir joué que sept minutes lors des dix derniers matchs, le jeune ailier (20 ans) a saisi sa chance après son entrée. Son but est le septième d'un joker du FC Bâle cette saison. Au total, les remplaçants du FCB ont été impliqués (passes décisives comprises) dans treize goals.

La faible concurrence

Servette, le dernier leader avant le FC Bâle, vient de perdre trois matchs contre Yverdon, YB et Saint-Gall. Les poursuivants Lucerne (4e), Lugano (5) et Zurich (6) n'ont gagné que cinq de leurs quinze derniers matchs cumulés.

Le classement actuel de Super League image: txt

Et même YB (3), le seul club prétendument en forme de ces dernières semaines et meilleure équipe de 2025, a trébuché samedi au Wankdorf contre Yverdon (1-1). Du coup, le FC Bâle, qui n'est pas non plus au-dessus de tout soupçon sur le plan du jeu, possède même actuellement un petit matelas de quatre points d'avance sur Servette.

La forteresse du Parc Saint-Jacques

Seule une équipe a récolté plus de points dans son stade que le FC Bâle: YB. En 16 matchs, les Bernois ont totalisé 34 unités sur leur pelouse synthétique, contre 32 pour le FCB. Les Bâlois ont déjà gagné dix fois à domicile.

Défier le FC Bâle au Parc Saint-Jacques fait à nouveau trembler les adversaires. image: keystone

Mais c'est surtout l'ambiance du Parc Saint-Jacques qui est remarquable: tant contre GC que contre Lugano, les bruyants fans ont porté leur équipe vers la victoire. Les Rhénans ont encore un match à la maison lors du tour de qualification, lundi 21 avril contre Yverdon. Ils recevront vraisemblablement seulement deux fois (sur les cinq journées) du Championship group, la faute au concours de l'Eurovision qui se déroulera juste à côté du stade (10 au 17 mai).

Un entraîneur à l'aise face à l'adversité

La même semaine où on apprenait que l'entraîneur, Fabio Celestini, n'aurait probablement pas d'avenir au FC Bâle au-delà de l'été, le FCB a récolté neuf points sur neuf possibles. Le coach vaudois a réaffirmé dimanche, après la victoire contre Lugano, qu'il n'était pas d'accord avec ce qui avait été écrit à son sujet. Que ça ne correspond pas à la réalité, que l'ambiance au sein de l'équipe est incroyable. Il a invité ceux qui ne le croient pas à assister à un entraînement, histoire qu'ils changent d'avis.

Fabio Celestini fait taire les critiques grâce aux résultats actuels de son équipe. image: freshfocus

Celestini a précisé qu'il acceptait les critiques, même si elles n'étaient pas vraies selon lui, et qu'au final, elles ne faisaient que l'améliorer, lui et l'équipe. Oui, le technicien romand semble être au sommet de son art, même face à ces vents contraires.

La bonne communication

Ces dernières semaines, le président du FC Bâle David Degen s'est fait rare en public. La communication vers l'extérieur est assurée par le directeur sportif, Daniel Stucki, qui s'en sort bien.

La semaine dernière, Stucki a également pris position, dans deux interviews TV, sur la volonté des dirigeants bâlois de changer d'entraîneur. Le directeur sportif a affirmé son soutien à Celestini et a ainsi fait retomber la pression, histoire que le club ne bousille pas de lui-même les rêves de titre.

Daniel Stucki (à gauche) a publiquement soutenu Fabio Celestini. image: Christoph Kieslich

Daniel Stucki a toutefois confirmé que des critiques ont été émises sur Celestini et a évité de donner à ce dernier une garantie d'emploi au-delà de la saison en cours. Interrogé par blue Sport, le directeur sportif s'est contenté de dire:

«Le plan, c'est que Celestini aille au bout de la saison»

Avec, donc, de grandes chances de soulever un 21e trophée de champion national pour le FC Bâle. Ce serait le premier sacre en Super League de Fabio Celestini comme entraîneur, lui qui a gagné la Coupe de Suisse en 2021 avec le FC Lucerne.

