Lausanne prend une décision radicale au sujet de son speaker

Le LS a décidé d'écarter son propre speaker après les propos tenus par ce dernier lors du derby perdu face au Servette FC il y a une semaine.

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On sait depuis quelques jours que le capitaine du LS, Olivier Custodio (lésion au biceps de la cuisse gauche), sera absent pour la réception du FC Lugano, ce dimanche (16h30) en championnat. Mais on a appris vendredi qu’un autre membre du club vaudois manquerait également ce rendez-vous: le speaker du club.

Laurent Savoyen avait fait beaucoup parler de lui le week-end dernier en raison de sa prise de position au micro. Lors de la défaite face aux Genevois (0-1), alors que les ultras des deux équipes étaient en grève, il avait lancé:

«Comme vous le voyez, les ultras sont en grève. Mais les vrais supporters sont là. Alors n’hésitez pas à encourager votre équipe»

Une sortie qui avait été très mal accueillie dans les travées de la Tuilière, provoquant les huées du public. Vendredi, Blick a ainsi rapporté, en citant le service de communication du LS, que Laurent Savoyen ne serait pas au micro ce dimanche:

«C'est Patrick Rochat qui assurera l’animation au micro à l’occasion de la rencontre de ce dimanche face au FC Lugano»

Patrick Rochat n’est pas un inconnu au LS, puisqu’il en a été le speaker pendant plus de quinze ans. Reste désormais à savoir si Laurent Savoyen retrouvera son poste pour la suite du championnat, ce qui est loin d’être acquis. Le club vaudois devrait communiquer sur le sujet la semaine prochaine.

En attendant, Lausanne, dernier du classement avec seulement six points récoltés en huit matchs, doit se concentrer pleinement sur la réception du leader tessinois pour engranger des points et se rassurer. Un rendez-vous qu’ils disputeront donc sans leur capitaine, mais aussi sans leur speaker habituel.

(jcz)