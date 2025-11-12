assez dégagé
On a goûté le vin valaisan de Messi: «48 balles?!»

Margaux Habert et ses collègues de watson ont goûté les deux nouveaux vins suisses de Lionel Messi.
Margaux Habert et ses collègues de watson ont goûté les deux nouveaux vins suisses de Lionel Messi.

Le célébrissime attaquant de l'Inter Miami commercialise, depuis mi-octobre, deux vins valaisans sous son nom. On les a testés.
12.11.2025, 18:5612.11.2025, 19:28
Jérémie Crausaz
Margaux Habert
Yoann Graber
Cette fois, ce n'est pas grâce aux exploits du FC Sion en Coupe d'Europe que le Valais s'est (re)fait un nom, récemment, sur la scène du foot international.

Non, si le Vieux Pays a été pareillement exposé, c'est grâce à celui qui est très souvent considéré comme le meilleur footballeur de l'Histoire, le GOAT (The Greatest of All Time, pour les anglophiles): Lionel Messi. Le 15 octobre, l'Argentin (38 ans) a ajouté deux nouvelles bouteilles à sa marque de vin, la «Lionel Collection»: un blanc (Johannisberg) et un rosé (de Pinot Noir). Tous deux sont produits par la cave Château Constellation à Sion.

Lionel Messi a un nouveau business en Valais

Alors à watson, quand on a appris que le champion du monde 2022 commercialisait sous son nom – et avec des étiquettes à son effigie – ces deux vins valaisans, on a voulu les goûter.

Et on n'était apparemment pas les seuls à avoir cette idée, malgré le prix élevé des bouteilles (48 francs chacune en promotion, 58 désormais): «Toutes les commandes que j'ai reçues au téléphone aujourd'hui, c'était pour le vin de Messi», nous a confié une employée de La Petite Cave du Chablais, à Collombey (VS), où nous nous sommes procurés les précieux. On les a donc dégustés face caméra, et voici le verdict.👇

Vidéo: watson

Si vous avez aussi testé ces deux vins, on est curieux d'avoir vos avis en commentaires!

Reste une question: Lionel Messi ira-t-il encore plus loin, en écrasant par exemple le raisin de ses breuvages valaisans avec son pied gauche magique? On tient peut-être un concept, pour autant que le vin n'ait pas ensuite le goût d'orteils de footballeur...

