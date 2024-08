Michael Olise a déjà étrenné son nouveau maillot en coupe et en amical. image: getty

5 choses à savoir sur la nouvelle attraction du championnat allemand

Le jeune Michael Olise va faire ses premiers pas en Bundesliga, ce dimanche à Wolfsburg, et risque bien de marquer les esprits outre-Rhin tant il est talentueux. Portrait en cinq points de la recrue atypique du Rekordmeister.

Il a coûté une petite fortune au Bayern

Michael Olise a gonflé les rangs du club bavarois à l'été. Débarqué en provenance de Crystal Palace, où il a passé trois saisons, le Français a signé un contrat de cinq ans et a été transféré pour un montant de plus de 60 millions d'euros selon L'Equipe, 53 millions d'après les chiffres du site Transfermakt.

A l'heure où les clubs sont capables de débourser davantage, ce montant est important pour le Bayern Munich – une institution historiquement peu habituée à dépenser à tout va. Il s'agit du quatrième transfert le plus important de l'histoire du club. Cette opération intègre jusqu'à présent le Top 10 des arrivées records de l'été. Le Bayern a misé sur Michael Olise et le joueur semble déjà au rendez-vous. Il a délivré une passe décisive en Coupe le week-end dernier et a inscrit son premier but mardi en amical contre GC.

Michael Olise (à droite) prend ici de vitesse Benno Schmitz en amical face à Grasshopper. image: getty

Il détient quatre nationalités

Né en Angleterre d’une mère franco-algérienne et d’un père nigérian, Michael Olise semblait être destiné à représenter les Three Lions. Il a après tout grandi à Londres et joué à Arsenal, avant que Chelsea – son club formateur – lui mette le grappin dessus. Or sa mère lui a inculqué la langue française et le jeune Olise a vibré derrière les Bleus.

«Il a toujours rêvé de porter le maillot français. Il a grandi en regardant des compilations de Zinédine Zidane ou de Thierry Henry. Les résultats des Bleus ont aussi joué. Il a vu cette sélection au top et s’est identifié à eux» Julien Laurens, journaliste RMC Sport proche de l’entourage du joueur, dans les colonnes du Figaro

«Oublié» par la Fédération anglaise de football (FA), qui a décelé son potentiel trop tardivement, le Londonien s’est logiquement tourné vers l’équipe de France des moins de 18 ans en 2019 et a joué plus tard avec les Espoirs. Il composait le groupe tricolore vice-champion olympique de football aux Jeux de Paris. Or avant d’en arriver là, Michael Olise a eu une formation décousue.

Viré de Chelsea en raison de son comportement, son expérience à Man City a tourné court. «Il s'est battu avec certains joueurs qui sont encore aujourd'hui à Chelsea. Il s'est aussi fait virer de Manchester City pour les mêmes raisons. C'est un garçon un peu bizarre, qui demande beaucoup d'encadrement», a déclaré dans L’Equipe une source proche des Blues. Sans club à l’adolescence, Olise a rebondi avec une certaine soif de revanche au sein d'une institution moins prestigieuse: Reading. C’est elle qui, plus tard, lui a proposé son premier contrat professionnel. Le milieu offensif s’est ensuite tourné vers Crystal Palace. Il y a joué sans céder aux appels réguliers des cadors de Premier League. Il n’a tout simplement pas brûlé les étapes.

Il est pétri de talent

Thierry Henry – désormais ex-sélectionneur des Bleuets – n’a pas tari d’éloges à l’égard de Michael Olise durant les Jeux olympiques de Paris 2024. «Il a d’énormes qualités et vous n’avez encore rien vu! On ne va pas lui porter la poisse, mais ça n’arrive pas souvent d’avoir des joueurs comme ça», a déclaré le technicien français. «C'est un énorme talent. Il est promis à un avenir merveilleux», a expliqué pour sa part Roy Hodgson, entraîneur de Crystal Palace à son arrivée au club. Henry et Hodgson – comme beaucoup d'autres – sont subjugués par son intelligence de jeu.

Olise sent le football et ne tergiverse pas dans la prise de décision. Cela se traduit par un certain nombre de passes décisives.

Le Français a délivré cinq assists aux Jeux olympiques. Personne n'a fait mieux. Il sort d'un exercice 2023/2024 à 10 buts et 6 passes décisives en seulement 19 apparitions en Premier League. Il avait distribué 11 caviars la saison précédente et était devenu le plus jeune joueur de Premier League à effectuer trois passes décisives au cours d'un même match. L'ailier tricolore a également une certaine propension à faire des différences seul, balle au pied. Doté d'une remarquable habileté technique, rapide, il manie à merveille les changements de rythme, de direction et impressionne par sa première touche de balle.

La Professional Football Scouts Association (PFSA) le présente comme un joueur imprévisible. Il est direct et percutant à chaque prise de balle.

Il représente l'avenir des Bleus

Michael Olise a longtemps été méconnu en France. Cela s'explique par son parcours atypique et le fait qu'il n'a jamais évolué en Ligue 1. Palace n'est pas non plus un top club de Premier League. Or il représente bel et bien le futur des Bleus.

Son transfert médiatisé au Bayern Munich et sa campagne olympique l'ont désormais révélé aux yeux du public français. Sa réputation devrait encore monter en flèche le mois prochain. Selon les informations de RMC Sport, Didier Deschamps et son staff envisageraient de le convoquer dès jeudi en vue du rassemblement de septembre. Il pourrait donc faire ses grands débuts sous le maillot bleu en Ligue des nations, soit contre l'Italie, soit contre la Belgique. Il deviendrait alors définitivement international tricolore (il peut encore décider de jouer pour une autre sélection tant qu'il n'a pas évolué chez les A).

Le joueur apparaît comme une aubaine pour Deschamps. L'équipe de France a eu toutes les peines du monde à faire trembler les filets à l'Euro. Une triste animation offensive, incarnée par les difficultés d'Antoine Griezmann à la création et les erreurs de Kylian Mbappé dans le dernier geste. Par ses dribbles, sa vivacité et sa technique en mouvement, Olise peut redynamiser le jeu des Bleus.

Le Français lorsqu'il jouait à Palace. Image: keystone

Il a un double visage

Michael Olise n’a que 22 ans, mais c'est déjà un leader technique. L’homme est également puissant, ce qui en fait un joueur difficile à arrêter. Il peut aussi laisser transparaître une certaine arrogance.

«Il y a des moments où nous maitrisions le match et lui, en fin de rencontre, il venait chercher le ballon à côté du gardien pour tenter de dribbler tout le monde. Il voulait montrer ce dont il était capable. A l'époque, nous ne trouvions pas cela drôle, mais avec le recul, c'est assez marrant maintenant. Ce type pensait probablement que nous n’étions pas très bons au football» Tom McIntyre, coéquipier de Michael Olise à Reading, auprès de The Athletic

Or le vice-champion olympique de football se montre beaucoup plus réservé en dehors du terrain. Il n’est pas très loquace devant les médias et ses rares apparitions ont tendance à faire le buzz sur la toile, car il répond aux journalistes de manière succincte et déconcertante. Michael Olise est également très peu actif sur les réseaux sociaux. C’est un garçon casanier et introverti. «Certaines personnes ne comprennent pas vraiment comment il est. Il vous serre la main froidement, même parfois il vous ignore et ne vous dit pas bonjour. Mais si vous lui parlez, c'est un type tellement gentil», déclarait Tom McIntyre à propos de celui qui préfère s'exprimer balle au pied.