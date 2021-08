Sport

Football

Pour regarder Messi (PSG) depuis la Suisse, une seule solution



Pour suivre les matchs de Messi, qu'une seule solution. La voici

On a voulu en avoir le coeur net. Pour se régaler des prouesses du génie argentin, nous fans romands n'aurons pas le choix. Il va falloir souscrire à un abonnement chez Canal plus. Blue Sports ne diffuse plus la Ligue 1.

La saison dernière, les aficionados de Lionel Messi pouvaient suivre la plupart de ses matches sur blue Sports, la chaîne ayant acquis les droits de retransmission du championnat espagnol. Tout est différent cette année et pour deux raisons:

Lionel Messi ne joue plus en Espagne mais en France.

Blue Sports ne diffuse plus les matches de Ligue 1.

Pour assister aux prouesses du génie argentin dans le championnat français (la Ligue des champions sera aussi sur blue Sports), une seule solution: s'abonner à Canal plus.

L'abonnement via l'application MyCanal coûte 19 francs par mois (il peut être plus onéreux si vous le souscrivez via votre opérateur Swisscom ou UPC) et «permet notamment d'assister à tous les matches du PSG en championnat avec des commentaires en français», assure Brice Daumin, directeur de Canal plus suisse. Un luxe que nos voisins n'ont pas: pour être certains de ne manquer aucun match de leur équipe favorite, les résidents français doivent posséder deux abonnements: le premier à Amazon Prime (diffuseur de 80% des rencontres de Ligue 1) et le second à Canal plus (20%).

«Canal plus suisse a longtemps eu les mêmes programmes sportifs que sa grande soeur française. C'est différent avec la Ligue 1 depuis la saison dernière»

Les droits du championnat hexagonal pour la Suisse portent sur quatre saisons: la première s'est terminée en mai; la deuxième a débuté le week-end dernier. Il en restera encore deux, dont une au moins avec Messi en tête d'affiche.

Une fois la connexion établie, il faudra patienter encore un peu. Quand Lionel Messi reviendra-t-il au jeu? Un journaliste lui a posé la question en conférence de presse.

«Je ne sais pas quand je débuterai. Je reviens de vacances, j'ai été arrêté depuis un mois. Honnêtement je ne sais pas quand je vais revenir. Il faudra sans doute que je fasse une préparation, que je commence à m'entraîner et quand je serai prêt je commencerai à jouer. Je verrai en fonction de la préparation, des entraînements, de mes sensations, mais quand le staff me trouvera prêt, je débuterai avec beaucoup d'envie.»

Le site Goal.com a appris que la préparation physique d'avant-saison du PSG avait été «la plus lourde de son histoire et une des plus dures d'Europe». Le journaliste a noté que Kylian Mbappé avait eu besoin de 17 jours après sa reprise pour être opérationnel. En suivant cette logique, Messi devrait manquer deux matchs: à domicile contre Strasbourg (14 août) puis en déplacement à Brest (20 août). Il pourrait étrenner son nouveau maillot sur la pelouse de Reims (29 août) ou sur celle du Parc des Princes contre Clermont-Ferrand (12 septembre).

Une apparition qui sera guettée par des millions d'abonnés à travers le monde.